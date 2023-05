Bürgermeister von Bad Tölz: „Wo, bitte, sollen Kinder spielen, wenn nicht auf Wiesen?“

Von: Melina Staar

Am Girlitzer Weiher soll ein Abenteuerspielplatz entstehen. Bürgermeister Ingo Mehner (li.) und Bernd Gassl von der Jugendförderung erläuterten das Konzept. © Melina Staar

Auf einer Radltour mit Bürgern wurde der Bürgermeister von Bad Tölz mit Beschwerden über den Lärm spielender Kinder konfrontiert. Er hatte eine klare Antwort.

Bad Tölz – Wie kann Bad Tölz „bespielbarer“ werden? Wo hat die Stadt bereits Projekte gestartet? Diese und viele weitere Punkte standen bei der Radltour mit Bürgermeister Ingo Mehner am Freitag im Mittelpunkt.

Bürgermeister radelt mit 25 Bürgern durch Bad Tölz

Etwa 25 Personen beteiligten sich an der Veranstaltung, die sich über zehn Stationen durchs Stadtgebiet zog. „Der Kurpark ist kein klassischer Spielplatz“, sagte Mehner am Ausgangspunkt. Allerdings sei der Begriff „bespielbare Stadt“ auch viel breiter zu sehen. „Es geht um Bewegungsmöglichkeiten in der Stadt.“ Auf den Wiesen im Kurpark könne man Federball spielen, es gibt das Kneippbecken, einen neuen Balancierbalken. Wer Anregungen sucht, kann sich bei einer Spielekiste im Vitalzentrum bedienen. „Bewegungsmöglichkeiten für Groß und Klein“, sagte Mehner.

Einige Interessierte schwangen sich am Freitag vor dem Kurhaus auf ihre Fahrräder und nahmen an der Bürgermeister-Radtour teil. © Melina Staar

Genauso eigne sich die nächste Station, der Rosengarten, zum Spielen. Dort ist am 13. Mai erneut ein Spieletag geplant. „Letztes Jahr war er richtig gut besucht“, sagte Mehner, der auch die Schattenseite der öffentlichen Verweilmöglichkeiten aufzeigte. Im Rosengarten war wie berichtet im Februar der dortige Holzpavillon von Unbekannten angezündet worden. Die Stadt wird ihn nicht wieder aufbauen. Für den Gutachter habe man die abgebrannten Reste noch stehen lassen müssen, erklärte Rathaus-Sprecherin Birte Otterbach. Da der Boden kontaminiert sei, könne dort zunächst noch nichts gepflanzt werden und es werde erst einmal eine freie Fläche bleiben.

„Erste Hilfe“: Spielplatz an Sudetenstraße in Bad Tölz geplant

Über den Krettnerweg, wo bekanntlich Personalwohnungen entstehen sollen, und am Flößerbrunnen vorbei – er bleibt nun vorerst an seiner Stelle neben der B472 – ging es weiter in die Sudetenstraße. Großes Thema dort: Es gibt keinen Spielplatz, aber zahlreiche Kinder. Eigentlich ist es eine Vorgabe in der Bayerischen Bauordnung, dass bei Gebäuden mit mehr als drei Wohneinheiten ein Spielplatz zu errichten ist. Dies gilt aber nicht für Altbauten, wie sie an der Sudetenstraße stehen.

„Wir wollen als Stadt eigentlich lieber große, zentrale Spielplätze errichten“, sagte Bürgermeister Mehner. Aber bei „größeren Missständen“, wie eben an der Sudetenstraße, wolle man punktuell eingreifen. Außerdem sollen die Spielplätze gebäudenah sein. Auf einem städtischen Grundstück an der Sudetenstraße soll nun eine kleine Spielgelegenheit mit Schaukel, Karussell und Spielturm entstehen. Dass bei vielen Wohngemeinschaften Spielplätze nur „alibimäßig“ aufgebaut und dann dem Verfall preisgegeben werden, merkte ein Mitradler an. Wenn Spielplätze einfach ersatzlos abgebaut werden, greife das Landratsamt ein, erklärte Mehner. Dies sei auch bereits geschehen. Etwa 20.000 Euro lässt sich die Stadt den Spielplatz an der Sudetenstraße kosten. „Dafür kann man schon viel zaubern. Aber das ist hier nur Erste Hilfe.“

Große Spielplatz-Planungen am Girlitzer Weiher in Bad Tölz

Ein großer neuer Spielplatz soll wie berichtet am Girlitzer Weiher entstehen. „Wir haben bei unseren Planungen geschaut: Wo leben die meisten Kinder?“ Vor Jahren habe es dort zwei Spielplätze gegeben, nun aber nichts mehr. Ein Natur- und Abenteuerspielplatz soll dort am Weiher gebaut werden. Die Zielgruppe seien Kinder zwischen 8 und 14 Jahren. „Für diese Altersgruppe gibt es nicht viel“, sagte Bernd Gassl von der Tölzer Jugendförderung. „Wir hoffen auf eine Leader-Förderung“, so Mehner. Hier sei aber der Nachteil, dass es zeitaufwendiger sei. Im Frühjahr 2024 erhofft er sich die Bestätigung, ob die Förderung gewährt wird. Dann soll Ende 2024/Anfang 2025 der Bau beginnen. Miteingebunden werden müsse auch der Naturschutz. Dann soll es einen Workshop geben, an dem sich Kinder und Jugendliche beteiligen können.

Wie das Thema Müll zu handhaben sei, wollte eine Anwohnerin wissen. „Das ist leider immer ein Thema“, so Mehner. „Wir werden solche Plätze immer reinigen müssen.“

Spielplatz „nicht so, wie wir ihn und vorstellen“

Einen kurzen Exkurs in eine andere Thematik gab es Am Winet. Dort steht die neue provisorische Überquerung über die B472 – eigentlich auf Gaißacher Flur, aber aufgrund der Nähe hauptsächlich von Tölzern genutzt. „Wir haben sehr auf die Art des neuen Provisoriums hingewirkt“, sagte Mehner. Im Gegensatz zum Vorgänger sei es nun ohne Treppen und damit tauglich für Räder und Kinderwagen. Gut findet er auch, dass Radfahrer über die Brücke nun fahren dürfen und nicht schieben müssen, wie ursprünglich vorgesehen.

Ich möchte nicht an jeder Wiese ein Schild aufstellen, dass dort Spielen erlaubt ist, das wäre das falsche Zeichen.

„Nicht so, wie wir ihn uns vorstellen“, sei der Spielplatz an der Albert-Schäffenacker-Straße, sagte Mehner. Ein altes Klettergerüst habe man rausgenommen, aber noch nicht ersetzt. „Wir haben uns überlegt, dort inklusive Spielelemente einzubauen“, so der Bürgermeister. Es komme also was nach. Es sei aber noch nicht sicher, wann es sich umsetzen lasse.

Kurzer Abstecher: Mehner zeigte die Brücke über die B472, über die nun geradelt werden darf. © Melina Staar

Von einem Anwohner angesprochen, dass auf der danebenliegenden Wiese viel gespielt werde, was nicht jeder Nachbar gutheiße, sagte Mehner: „Ich möchte nicht an jeder Wiese ein Schild aufstellen, dass dort Spielen erlaubt ist, das wäre das falsche Zeichen.“ Sollte es Ärger geben, dürfe man sich gerne auf ihn berufen. „Kein Mensch mag Lärm, aber wo sollen Kinder bitte spielen, wenn nicht auf Wiesen?“