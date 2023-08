Händler atmen auf: Tölzer Wochenmarkt zurück in der Marktstraße – „Beste Entscheidung überhaupt“

Von: Vinzent Fischer

Der Tölzer Wochenmarkt ist wieder zurück in der Marktstraße. © arp

Wegen Sicherheitsbedenken ist der Tölzer Wochenmarkt nach nur einem Monat vom Jungmayrplatz wieder zurück in die Marktstraße verlegt worden. Kunden und Händler befürworten die Entscheidung – doch es gibt auch kritische Stimmen.

Bad Tölz – Nach nur einem Monat ist wieder Schluss: Während der Bauernmarkt weiter am Jungmayrplatz bleiben darf, verlässt der Wochenmarkt seinen traditionellen Standort im Gries und kehrt in die Marktstraße zurück. Das entschied der Stadtrat vergangene Woche (wir berichteten). Am Mittwoch war der Wochenmarkt zum ersten Mal wieder an seinem neuen, alten Platz.

„Die Marktstraße heißt nicht umsonst so“: Kundin befürwortet erneuten Umzug des Tölzer Wochenmarkts

„Die Marktstraße heißt nicht umsonst so“, sagt Heidi Eimansberger. Die Tölzerin geht regelmäßig zum Einkaufen auf den Markt. „Unten am Jungmayrplatz kommen die Rettungskräfte ja gar nicht durch“, bemängelt die 80-Jährige. Die Entscheidung, den Wochenmarkt zurückzuverlegen, findet sie „super“. Mit dem dadurch gewonnenen Platz könne die Stadt nun am Jungmayrplatz neue Parkmöglichkeiten schaffen.

Kundin Heidi Eimansberger. © arp

„Natürlich viel besser“ findet auch das Ehepaar Brener aus Wackersberg den Wochenmarkt in der Marktstraße. „Es ist viel netter hier, und ich weiß, dass auch die Händler froh darüber sind“, sagt Stefanie Brener. „Ich bin nicht mehr so gut zu Fuß“, erklärt eine andere Kundin, weshalb sie den Standort Jungmayrplatz befürwortet. „Unten ist es viel übersichtlicher und gemütlicher“, meint die Tölzerin. Dort könne man „besser parken“ und ebenerdig zum Jungmayrplatz laufen.

Atmosphäre und Ambiente am Jungmayrplatz schöner? Händler zwiegespalten

Händler Anton Lohner aus Bad Heilbrunn dagegen ist froh, wieder in der Marktstraße zu sein. Dort gebe es mehr Platz, was den Wochenmarkt nicht nur sicherer mache, sondern auch den Aufbau erleichtere. Für das Geschäft sei der Standort ebenfalls besser, „das spürt man sofort“. Die Stadt hätte gleich auf die Standbetreiber hören sollen. „Viele Kunden haben gesagt: Wenn ihr wieder unten am Jungmayrplatz seid, komme ich nicht mehr.“ Das Hin und Her findet Lohner „bloß zum Lachen“.

„Das ist die beste Entscheidung überhaupt“, sagt auch Felix Dammhuber. „Da unten war’s Mist.“ Bis aus München kommt er mittwochs mit seinem Stand zum Tölzer Wochenmarkt. „Der Platz, der Verdienst, Ärger mit den Leuten hinter dem Stand“, zählt Dammhuber auf, was gegen den Jungmayrplatz spreche. Mit dem Autoverkehr sei es unten auch lauter gewesen. Dammhuber fühlt sich rückblickend nicht ernst genommen. Dass die Marktstraße der bessere Standort sei, „hätte man früher wissen können“, findet er.

Händler Felix Dammhuber. © arp

Händler Emre Balkic aus Mittenwald ist zwiegespalten. Einerseits versteht er die Sicherheitsbedenken und räumt auch ein, dass an der Marktstraße der Umsatz besser sei. Auch müsse er dort nicht so früh mit seinem Stand eintreffen, weil mehr Platz zum Rangieren sei. Aber: „Die Atmosphäre und das Ambiente am Jungmayrplatz sind einfach schöner. Da habe ich mich manchmal wie in Italien gefühlt.“ (vfi)