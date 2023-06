Nur der Zufall verhinderte Schlimmeres: Wohnmobilfahrer verursacht Unfall – 4000 Euro Geldstrafe

Von: Rudi Stallein

Teilen

Vor Gericht musste sich ein Tölzer verantworten. © Daniel Reinhardt (Symbolbild)

Der Fahrer eines Wohnmobils, das im vergangenen Jahr in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn geriet und einen Unfall verursachte, musste sich nun vor Gericht verantworten.

Bad Tölz/Wolfratshausen – Gleich mehrere Schutzengel hatten am 4. August 2022 Nachtdienst über der B472 im Stadtgebiet von Bad Tölz, als gegen 2.30 Uhr ein Wohnmobil in einer Linkskurve für einen Moment auf die Gegenfahrbahn geriet. Das erste von drei entgegenkommenden Fahrzeugen konnte am rechten Fahrbahnrand noch ausweichen, ohne in die Leitplanke zu krachen. Ein zweiter Pkw verhinderte mittels einer Vollbremsung ebenfalls eine Kollision mit dem Wohnmobil, dann krachte ihm jedoch ein nachfolgender Transporter ins Heck. Die Fahrerin des mittleren Fahrzeugs erlitt beim Aufprall ein HWS-Syndrom, war zwei Wochen krankgeschrieben. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt rund 25 000 Euro.

Tölzer muss sich unter anderem wegen fahrlässiger Körperverletzung vor Gericht verantworten

Nun musste sich der Fahrer des knapp 19 Meter langen Gespanns, durch das der Unfall ausgelöst worden war, wegen fahrlässiger Gefährdung des Straßenverkehrs sowie fahrlässiger Körperverletzung vor Gericht verantworten. Der Tölzer (56) wurde zu 4000 Euro Geldstrafe (50 Tagessätze) verurteilt, zudem verhängte das Gericht ein Fahrverbot für einen Monat.

„Mir tut das leid, ich weiß, dass das mein Verschulden war. Das hätte nicht passieren dürfen“, erklärte der Angeklagte reumütig. Allerdings war er, anders als unmittelbar nach dem Unfall, nicht mehr davon überzeugt, dass er in jener Nacht kurz eingenickt gewesen war. Dies hatte er im Gespräch mit den Unfallbeteiligten als wahrscheinliche Ursache erwähnt. Deshalb war er mittels Strafbefehl wegen Gefährdung des Straßenverkehrs zu einer Geldstrafe und einem dreimonatigen Fahrverbot verurteilt worden. Weil er beruflich vom Autofahren abhängig ist, legte der Tölzer Einspruch ein, weshalb das Geschehen nun in öffentlicher Verhandlung erörtert wurde.

Unser Bad-Tölz-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.

Lenkte „ein Surren“ den Fahrer ab?

In jener Nacht sei er von einem Kurztrip nach Bologna zurückgekommen. Auf der rund 500 Kilometer langen Strecke habe er mehrere Pausen eingelegt, zuletzt an der Kanzelkehre, etwa 50 Autominuten von Tölz entfernt. „Ich habe keinerlei Anzeichen von Müdigkeit bemerkt“, versicherte der Angeklagte. Er glaubte sich zu erinnern, dass er in jenem Moment, als er nur noch wenige 100 Meter bis nach Hause vor sich hatte, durch ein Surren an der Decke im Wageninneren abgelenkt gewesen sei.

Sie habe in Gedanken „alles nur noch Scheppern gesehen“, als sie die Scheinwerfer habe auf sich zukommen sehen, beschrieb eine Zeugin den Hergang. „Puh, gerade nochmal gut gegangen“, sei der nächste Gedanke gewesen, nachdem die Vollbremsung gelungen, das Wohnmobil vorbeigerauscht war. „Dann hat’s hinten gescheppert.“ Dennoch seien „alle froh gewesen, dass nicht mehr passiert ist“, erzählte die Frau. Sie, wie auch ihr Ehemann, der in der Nacht vorausgefahren war, konnten sich nicht erinnern, dass das Wohnmobil in der Situation auffällige Fahrmanöver gemacht hatte. „Das wäre eher ein Zeichen dafür, dass er nicht wirklich eingeschlafen ist“, erklärte ein Sachverständiger. Mangels stichhaltiger Anhaltspunkte gebe es „keine Möglichkeit, zu unterscheiden, ob ein Einnicken oder die Ablenkung durch ein Geräusch“ der Grund für den kurzzeitigen Spurwechsel war.

Richter hat keine Zweifel an Sekundenschlaf

Richter Helmut Berger erklärte in seiner Urteilsbegründung, er habe keine Zweifel, dass die Äußerung des Angeklagten am Unfallort, eingenickt zu sein, ursächlich für den Unfall gewesen sei. „Das Hupen des entgegenkommenden Fahrzeugs hat ihn zurückgeholt“, so der Richter.

Der Tölzer beschränkte nach der Beweisaufnahme seinen Einspruch auf die Rechtsfolgen, also die Höhe der Strafe, was einem Schuldeingeständnis gleichkommt. Daraufhin reduzierte das Gericht das Fahrverbot auf einen Monat und hob im Gegenzug die Tagessatzhöhe deutlich an, von 40 auf 80 Euro – die sich bei einer Strafe von 50 Tagessätzen somit auf 4000 Euro summieren.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.