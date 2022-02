Aktuell keine vierte Spritze in den Impfzentren

Von: Andreas Steppan

Noch gibt es keinen zweiten Booster in den Impfzentren in Bad Tölz und Wolfratshausen. Bedarf in Alten- und Pflegeheimen wird abgefragt © dpa

Nachdem im Herbst 2021 die Kritik an einer vorzeitigen Schließung vieler Impfzentren laut geworden ist, sollen nach aktuellen Beschlüssen die Zentren - auch in Bad Tölz - bis Ende des Jahres offen bleiben.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Vergangenes Jahr schlossen die meisten Impfzentren in Bayern – so auch in Bad Tölz –, als die Nachfrage im Sommer merklich nachließ. Im Herbst dann setzte mit beginnender Delta-Welle und der Notwendigkeit von Drittimpfungen plötzlich wieder ein riesiger Ansturm aufs Impfen ein – und die Kritik an der vorschnellen Schließung war groß.

Heuer nun stellt sich der Freistaat anders auf: Das Kabinett beschloss vergangene Woche, dass Bayern seine Impfzentren mindestens bis zum 31. Dezember 2022 fortführt. Was das für die Impfzentren in Wolfratshausen und Bad Tölz bedeutet „und in welcher Form dies dann umgesetzt werden kann“, das werde aktuell geprüft, erklärt Landratsamts-Sprecherin Marlis Peischer auf Anfrage. Fest steht: Aktuell hält sich der Andrang in Grenzen. Etwa 2100 bis 2500 Impfdosen werden dort pro Woche verabreicht. Die Kapazitäten aber würden für bis zu 1200 Impfungen am Tag ausreichen.

Bedarf in Alten- und Pflegeheimen wird abgefragt

Mittlerweile hat sich die Ständige Impfkommission (Stiko) für einen zweiten Booster und somit die insgesamt vierte Impfung für besonders gefährdete Personengruppen ausgesprochen: Menschen ab 70 Jahren, Menschen in Pflegeeinrichtungen, Menschen mit Immunschwäche sowie Beschäftigte in medizinischen und Pflegeeinrichtungen. In den Impfzentren im Landkreis wird diese zweite Impfung aber derzeit noch nicht angeboten, wie Peischer erklärt. Dazu müsse der jetzige „Empfehlungsentwurf“ der Stiko noch offiziell werden. Erst dann werde in den Impfzentren und bei mobilen Einsätzen nach den Stiko-Vorgaben geimpft. „Das Impfzentrum hat aber in Vorbereitung auf die zweite Auffrischimpfung bereits alle Alten- und Pflegeeinrichtungen des Landkreises angeschrieben, um den Bedarf abzufragen“, so die Landratsamts-Sprecherin.

