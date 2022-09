Am Tag des offenen Denkmals öffnen sich viele verschlossene Türen

Von: Elena Royer

Die Auffahrt zum Wasserschloss lockte jedes Jahr viele Menschen ans Walchenseekraftwerk. © arp

Am Tag des offenen Denkmals am 11. September kann man im Landkreis Interessantes besichtigen. Viele sonst verschlossene Türen öffnen sich an diesem Tag.

Bad Tölz-Wolfratshausen – In ganz Deutschland öffnen am 11. September zum Tag des offenen Denkmals über 5000 Denkmäler ihre Türen und Tore. Seit 1993 findet er immer am zweiten Sonntag im September statt und wird von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz koordiniert. Heuer gibt es die Aktion nach zwei Jahren Corona-Einschränkungen wieder im gewohnten Umfang. Das Motto lautet: „KulturSpur. Ein Fall für den Denkmalschutz“.

„Der Landkreis ist eine der reichsten Denkmallandschaften Bayerns“

Auch der Landkreis gewährt am 11. September Blicke hinter Fassaden und Mauern, auf Denkmäler, die sonst im Verborgenen liegen. Bei einem Pressegespräch im Landratsamt stellen Kreisheimatpfleger Thomas Lauer und Landrat Josef Niedermaier das Programm vor. „Der Landkreis ist eine der reichsten Denkmallandschaften Bayerns“, sagte Kreisheimatpfleger Lauer. „Wir haben einige tausend denkmalgeschützte Gebäude.“ Lauer, der seit einem Jahr Kreisheimatpfleger ist, hat in diesem Jahr erstmals die Liste mit den Denkmälern erstellt. „Ich habe dafür mit meiner Vorgängerin Frau Mannes gesprochen und mich auch an einer Liste aus dem Jahr 2012 orientiert.“

Erstmalig öffnen auch zu Wohnungen umgebaute Baudenkmäler ihre Türen

Dem Kreisheimatpfleger war es wichtig, auch Gebäude mit dabei zu haben, an denen man sieht, wie man trotz Denkmalschutz zeitgemäß wohnen kann. Erstmalig öffnen deshalb auch zu Wohnungen umgebaute Baudenkmäler ihre Türen. Eines davon ist das Haus von Thomas Lauer in Gaißach. Mit seiner Familie bewohnt er ein saniertes ehemaliges Bauernhaus von 1731, durch das er am Tag des offenen Denkmals führt. Ebenso kann man in Gaißach einen ehemaligen Getreidekasten aus dem 17. Jahrhundert bestaunen, der für Wohnzwecke saniert wurde. „Es ist schön, dass man auch mal in private Denkmäler reinschauen darf“, findet Niedermaier. „Das ist nicht einfach, Leute in seinen privaten Raum zu lassen.“

Zu historischen Grenzsteinen führt die Bergwanderung mit Jost Gudelius, die am Sylvenstein startet. © kn

Auffahrt zum Wasserschloss am Walchenseekraftwerk

Ein Abstecher nach Kochel lohnt sich auch. Dort kann das Schusterhaus besichtigt werden. „Hier ist alles noch genauso, wie damals, als der Schuster dort gearbeitet hat“, erklärt Lauer. Zu drei historischen Grenzsteinen zwischen dem Landgericht Tölz und dem Klostergericht Benediktbeuern führt eine Bergwanderung mit Jost Gudelius.

Präsentierten das Programm: Kreisheimatpfleger Thomas Lauer (re.) und Landrat Josef Niedermaier. © arp

Daneben sind natürlich auch Klassiker vertreten, wie das Walchenseekraftwerk, wie Lauer ergänzt. „Das ist jedes Jahr der Renner“, sagt Niedermaier. Die Besucher können den ganzen Tag über zum Wasserschloss hinauf fahren, daneben sind das Infozentrum und die Maschinenhalle geöffnet. Auf die Frage, ob er denn einen Geheimtipp habe, oder eine Station besonders empfehlen könne, antwortet Thomas Lauer: „Alle Denkmäler sind für sich wichtig. Das unscheinbarste Denkmal ist genau so zu empfehlen wie beispielsweise das Walchenseekraftwerk.“ Er betont: „Der Landkreis ist führend in der Denkmaldichte in ganz Bayern.“

Das ist am 11. September im Landkreis geboten: Bad Tölz: Thomas Mann Villa; Heißstraße 31, geöffnet von 14 bis 17 Uhr; Besichtigung von außen im Garten und Führung mit Martin Hake. Benediktbeuern: Maierhof des Klosters; es können das Forum Heimat und Kultur und das zukünftige Depot des Zentrums für Trachtengewand besichtigt werden, Einblicke in Historie der beiden Räume, Interessantes über zukünftige Nutzung und anstehende Baumaßnahmen mit Alexander Karl Wandinger, 10 bis 10.30 Uhr und 12 bis 12.30 Uhr. Benediktbeuern: Alte Schäfflerei im Kloster; heute Fraunhofer-Zentrum für energetische Altbausanierung und Denkmalpflege, geöffnet von 11 bis 17 Uhr; Führungen mit Christine Milch und Ralf Kilian um 12 und 14 Uhr. Beuerberg: Stiftskirche Kloster Beuerberg; Konzert „Zeitenwende“ um 15 Uhr; Kirchenführung zum Thema „Veränderung“ mit Anja Brandstätter um 16 Uhr. Dietramszell: Leonhardikapelle; geöffnet von 10 bis 16 Uhr; Führung mit Barbara Regul um 14 Uhr. Gaißach: saniertes ehemaliges Bauernhaus von 1731; Obersteinbach 4, geöffnet von 14 bis 17 Uhr; Führung mit Thomas Lauer. Gaißach: ehemaliger Getreidekasten aus dem ersten Viertel des 17. Jahrhunderts; Steinbachau 12, saniert zu Wohnzwecken, Führung mit Familie Huber. Jachenau: Staffelalm am Rabenkopf; Fresken von Franz Marc, geöffnet von 11 bis 16 Uhr, Aufstieg von Jachenau, Pessenbach oder von Kochel am See aus in etwa drei Stunden. Kochel am See: Schusterhaus; Sanierung für öffentliche Nutzung, geöffnet von 10 bis 17 Uhr, halbstündige Führungen zum Thema „Kulturspur“ mit Max Leutenbauer, öffentliche Parkplätze gegenüber bzw. am Bahnhof. Kochel am See: Walchenseekraftwerk; Infozentrum und Maschinenhalle geöffnet von 9 bis 17 Uhr. Ganztägige Auffahrten zum Wasserschloss (Maskenpflicht). Lenggries: Bergwanderung mit Jost Gudelius zu drei historischen Grenzsteinen zwischen dem Landgericht Tölz und dem Klostergericht Benediktbeuern, Treffpunkt um 10 Uhr am Sylvensteinspeicher, Parkplatz nördlich unterhalb des Dammes an der Isarbrücke. Lenggries: Burgruine Hohenburg; Führung mit Stephan Bammer um 13.30 Uhr; Treffpunkt am Wanderparkplatz Hohenburg. Münsing: Kapelle St. Vitus in Staudach, Ammerland; „Die 14 Nothelfer und ihre Legenden“, Führung mit Frau Biron von Curland um 17 Uhr. Wolfratshausen: Altes Krankenhaus; Sauerlacher Straße 14, Führungen jeweils um 12.30, 14, 14.45 und 16 Uhr. Um 11.45 Uhr Versteigerung historischer Fenster und Öllämpchen aus dem Alten Krankenhaus durch Wiggerl Gollwitzer; Bitte festes Schuhwerk tragen, da es sich um eine laufende Baustelle handelt. Weitere Informationen und Veranstaltungen auf www.tag-des-offenen-denkmals.de