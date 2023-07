„Bei über 1,8 Promille werde ich aggressiv“: Tölzer (20) schlägt seine Freundin im Streit

Von: Rudi Stallein

Ein 20-jähriger Tölzer hat seine Freundin im Streit geschlagen (Symbolbild). © blackdayZoonar.com/Imago

Ein 20-jähriger Tölzer hat seine Freundin im Streit geschlagen. Der Angeklagte kokettiert mit seiner Alkoholsucht. Und wirkt vor Gericht genervt.

Bad Tölz/Wolfratshausen – Der Angeklagte wirkt genervt. „Ich mag dazu eigentlich keine Stellung mehr nehmen“, sagt der 20-jährige Tölzer, der wegen vorsätzlicher Körperverletzung auf der Anklagebank sitzt. „Für mich ist das geklärt.“ „Für uns aber noch nicht“, gibt die Jugendrichterin zu verstehen, dass sie noch Redebedarf sieht.

Tölzer (20) schlägt unter Alkoholeinfluss seine Freundin – und wird dann selbst verprügelt

Der arbeitslose junge Mann soll laut Anklageschrift am 13. Januar dieses Jahres gegen 22 Uhr auf dem Marktplatz in Vaterstetten (Kreis Ebersberg) seine Freundin mit der Faust gegen die linke Brust geschlagen haben. Das räumt der 20-Jährige auch ein – und legt dabei ein ziemlich verkorkstes Leben offen. So stand für das Gericht vor allem die Frage im Raum, welchen erzieherischen Maßnahmen geeignet sind, um den jungen Mann „wieder in die Spur“ zu bringen.

Einer besonderen Strafe bedurfte es nicht mehr, denn die hatte er gleich an Ort und Stelle erhalten. „Ich hatte ein bisschen was getrunken, dann ist die Sache eskaliert. Ich wollte weiterfeiern, sie aber nicht“, erläuterte der Angeklagte, warum es zum Streit mit seiner Freundin gekommen war. Nachdem er sie weggestoßen hatte, sei er „noch zu ein paar Mädels gegangen“. Dorthin folgten ihm „ein paar Typen“, die den Streit beobachtet hatten. Diese stellten den 20-Jährigen zur Rede und verprügelten ihn – so heftig, dass er mit diversen Prellungen 24 Stunden stationär im Krankenhaus ausnüchtern konnte.

Der Beschuldigte verhehlte nicht, dass der Alkohol seinen Alltag erheblich bestimmte. „Ich trinke schon viel, wenn’s mal ein richtig schlechter Tag ist, auch mehr“, erklärte er. Als Grund gab er an, mit dem Leben nicht klarzukommen. Die Konsequenz seiner Trinkerei: „Bei über 1,8 Promille werde ich aggressiv.“

Richterin bleibt hart: „Sollte ich erleben, dass sie weiter Straftaten begehen, gibt es Arrest“

Sie habe den Eindruck, dass der Angeklagte „das hier nicht so richtig ernst nimmt“, sagte Richterin Friederike Kirschstein-Freund. „Aber das ist weder witzig noch erheiternd noch egal. Das ist ‘ne richtig ernste Sache“. Auf die Frage der Jugendgerichtshelferin, wie es nun mit ihm weitergehen solle, antwortete der 20-Jährige ehrlich: „Ich hab’ grad keine Ahnung.“ Aber das Alkohol Leben kaputt mache (sein Vater diente ihm als Beispiel), wisse er. Woraufhin die Richterin deutlich wurde: „Ihres ist ziemlich kaputt, da ist viel zu reparieren.“

Jugendgerichtshelferin Lena Wahner empfahl dem jungen Mann, therapeutische Hilfe anzunehmen. „Aber ich habe Zweifel, ob sie schon sehen, dass sie an einem Punkt sind, wo sie es allein nicht packen.“ Die Richterin folgte Wahners Vorschlag, den Angeklagten in die Obhut der Tölzer Coaches zu geben, sowie ihn insgesamt 40 Sozialstunden machen zu lassen, um seinem Alltag ein bisschen Struktur zu geben. Zudem muss er drei Beratungsgespräche bei der Caritas Suchtberatung wahrnehmen.

„Ihre Strafe haben Sie ja schon erhalten, als sie von den Jugendlichen eine Abreibung kassierten“, sagte Richterin Kirschstein-Freund in ihrer Urteilsbegründung und bereitete den 20-Jährigen darauf vor, welche Konsequenzen es im Wiederholungsfall für ihn geben würde. „Sollte ich erleben, dass sie weiter Straftaten begehen, gibt es Arrest“, so die Richterin. „Und den können Sie dann als Entzug nehmen, so lange wird der dauern.“ Der Angeklagte nahm das Urteil an. (rst)

