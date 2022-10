Angespannte Finanzlage: Wie viel Nahverkehr kann sich der Landkreis leisten

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Der ÖPNV dürfe „keine heilige Kuh“ sein, sagt CSU-Kreisrat Werner Weindl. © Archiv

Die Haushaltslage des Landkreises ist angespannt. Im kommenden Jahr werden alle Ausgaben auf den Prüfstand kommen. Das muss auch für die Öffentlichen Personennahverkehr gelten, findet Kreisrat Werner Weindl.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Auf den Landkreis kommen schwierige Haushaltsberatungen zu. Wie Landrat Josef Niedermaier in der Jahresversammlung der Freien Wähler berichtete, klafft im Haushalt für 2023 derzeit ein 20-Millionen-Euro-Loch. Dabei hat der Kreis relativ viele Pflichtaufgaben zu bewältigen und recht wenig Einsparpotenzial.

Es darf „keine heiligen Kühe geben“, sagt Kreisrat Werner Weindl (CSU)

Daher dürfe es keine „heiligen Kühe“ geben, die grundsätzlich unangetastet blieben, befand Werner Weindl (CSU) in der jüngsten Kreisausschusssitzung. Genau so werde aber der Öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) behandelt. „Aber die Haushaltslage ist angespannt“, so Weindl. Da werde man auch beim ÖPNV nach Einsparpotenzial schauen müssen, sagte der CSU-Kreisrat und wollte der Neuausschreibung von drei landkreisübergreifenden Buslinien nicht zustimmen.

Landrat erinnert an Beschluss des Nahverkehrsplans

„Der ÖPNV ist nicht die heilige Kuh, da geben wir anderswo schon mehr aus“, hielt Niedermaier (FW) dagegen. Der Kreistag habe sich mit dem Beschluss des neuen Nahverkehrsplans klare Ziele gesetzt, welche Qualität der ÖPNV erreichen soll. Wenn man das nun wieder anders wolle, „brauche ich einen politischen Auftrag – und das wird der Kreistag entscheiden müssen“. Bis auf Weindl stimmte der Ausschuss für die Ausschreibung.

