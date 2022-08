„Wir müssen nehmen, was kommt“: Unternehmen im Landkreis klagen über Azubi-Mangel

Von: Elena Royer

Lehrlinge gesucht – das gilt mittlerweile in fast allen Branchen. © dpa

Nicht nur der Fachkräftemangel ist enorm, auch Azubis fehlen an allen Ecken und Enden. Auch im Landkreis sind Lehrlinge Mangelware.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Egal, ob Verkäuferin, Elektroniker oder Zimmerer: In zahlreichen Berufen fehlen Auszubildende. Betriebe suchen händeringend Nachwuchs. Doch Bewerber sind Mangelware. Daran haben auch viele Unternehmen aus dem Landkreis zu knabbern.

Azubi-Mangel im Landkreis: „Nicht mehr die Qualität wie vor ein paar Jahren“

„Heute kam erst wieder eine Absage rein“, klagt Tobias Reisböck, Serviceleiter bei VW im Autohaus Rinner in Bad Tölz. „Der Bewerber hat sich entschieden, jetzt doch auf die FOS zu gehen.“ Im Autohaus Rinner ist derzeit noch eine Ausbildungsstelle zu besetzen. Doch guten Mutes, dass sich dafür bald jemand findet, ist Reisböck nicht. Und damit ist er nicht alleine. Laut Agentur für Arbeit sind aktuell noch 414 Lehrstellen im Landkreis unbesetzt. „Früher konnten wir uns unsere Azubis aussuchen“, sagt Reisböck. „Heute müssen wir nehmen, was kommt.“ Hinzu kommt: „Es ist nicht mehr die Qualität wie vor ein paar Jahren.“ Viele Auszubildende würden nach der Berufsschule noch Nachhilfe nehmen, damit sie die Ausbildung schaffen.

In seinen beiden Werkstätten stellt das Autohaus sechs bis sieben Azubis ein. „Früher hatten wir bestimmt 40 Bewerber, jetzt waren es in Summe zwölf.“ Und wenn ein Geeigneter gefunden ist, lautet die Devise: nicht lange fackeln. „Wir können nicht mehr sagen, wir warten zwei, drei Monate und melden uns dann, sondern müssen sofort zusagen, sonst kann er schon wieder weg sein.“

Keiner will sich mehr schmutzig machen

Gründe für den Azubi-Mangel sieht Reisböck mehrere. „Keiner will sich mehr die Hände dreckig machen“, sagt er. „Die körperliche Arbeit in der Werkstatt mit dem Reifenwechsel zweimal pro Jahr ist auch anstrengend. Und Jugendliche haben oft Unterstützung von zu Hause, die müssen nicht mehr sofort Geld verdienen.“

Gründe für Azubi-Mangel sehr unterschiedlich

Dass viele junge Leute davor zurückschrecken, sich schmutzig zu machen, vermutet auch Franz Hagenauer, Leiter der Berufsberatung in der Agentur für Arbeit in Rosenheim, die auch für den Landkreis zuständig ist. „Die Gründe für den Azubi-Mangel sind sehr unterschiedlich“, sagt er und sieht bei vielen jungen Leuten zwar eine hohe Anspruchshaltung an ihren Beruf. Ihre Bereitschaft, sich anzustrengen, sei laut Hagenauer dagegen häufig gering.

Doch in welchen Berufen fehlen eigentlich die meisten Auszubildenden? „Das verteilt sich auf mehr als 30 Berufsgruppen“, sagt Fabian Wilhelm, Bereichsleiter der Agentur für Arbeit. „Es reicht von Verkaufsberufen über Industriemechaniker, Zahnmedizinische Fachangestellte bis hin zu Hoch- und Tiefbauberufen.“

„Schade, dass die Mittelschule als Reste-Schule hingestellt wird“

Für August Maerz, der eine Zimmerei in Lenggries betreibt, beginnt das neue Ausbildungsjahr ohne einen Auszubildenden. „Man kriegt niemanden“, beklagt er. „Es kommen keine Bewerber mehr nach.“ Den Grund sieht er darin, dass es immer weniger Mittelschul-Absolventen gibt. „Alle kriegen inzwischen Nachhilfe, damit sie aufs Gymnasium kommen. Dabei finde ich einen Einser-Quali besser als ein Abitur mit 2,9. Es ist sehr schade, dass die Mittelschule immer als Reste-Schule hingestellt wird.“

In der Zimmerei von Maerz fehlt nun eine Arbeitskraft, die ab September mit anpacken hätte können. Das hat auch Auswirkungen auf die Produktion. „Man strukturiert viel um“, sagt Maerz. „Vielleicht muss ich einen 450-Euro-Jobber einstellen. Aber wir helfen uns auch viel familienintern.“

Absolventen streben oft weiterführende Schulen an

Franz Hagenauer erklärt, woran der Azubi-Mangel liegt: „Viele Realschüler streben die Fachoberschule an, viele Mittelschüler machen den M-Zweig. Nach Abschluss der Fachober- oder Berufsoberschule wollen die meisten studieren.“ Hagenauer bedauert, dass viele Ausbildungsberufe in den Augen der Jugendlichen an Attraktivität verloren hatten. „Die Berufswünsche der Jugendlichen passen nicht immer zu den angebotenen Ausbildungsstellen.“

Noch vor knapp zehn Jahren gestaltete sich die Situation ganz anders: 2013 standen rein rechnerisch 95 gemeldeten Jugendlichen 100 gemeldete Ausbildungsstellen gegenüber. Heuer sind es noch 49 Jugendliche, die 100 Ausbildungsstellen gegenüberstehen. Dabei ist die Anzahl der angebotenen Ausbildungsplätze in den vergangenen Jahren stabil. „Der Rückgang ist auch darauf zurückzuführen, dass es weniger Entlass-Schüler gibt“, sagt Fabian Wilhelm. „Somit ist ein weiterer Grund der demografische Wandel.“

Sparkasse hat sich auf herausfordernde Situation eingestellt

Frühzeitig auf die schwierige Situation eingestellt hat sich die Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshausen. „Wir haben dieses Jahr noch stärker auf Azubi-Messen oder Social Media auf unser Ausbildungs-Angebot aufmerksam gemacht“, sagt Pressesprecher Thomas Bundschuh. „Und wir konnten neun Ausbildungsplätze besetzen.“ Mit Blick auf den sich verschärfenden Fachkräftemangel hat die Sparkasse heuer die Anzahl ihrer Ausbildungsplätze sogar erhöht, von durchschnittlich sechs auf neun. „Unser Ziel ist, künftig möglichst viele Mitarbeiter aus den eigenen Reihen zu halten, um so dem Fachkräftemangel entgegenzusteuern“, sagt Bundschuh.

Ebenfalls keine Probleme, an Auszubildende zu kommen, hat Karl Weber. Er führt die gleichnamige Metzgerei in Lenggries. „In der Branche gab es schon immer weniger Bewerber“, sagt er. „Das ist aber bei mir nicht der Fall.“ Ihm liegt viel daran, die Freude, die ihm sein Beruf bereitet, auch an seine Azubis weiterzugeben. „Wichtig ist mir, dass sie den Job gerne machen.“ Dafür setzt sich Weber auch ein: „Die Lehrmädchen bekommen jeden zweiten Samstag frei. Und ich bezahle meinen Auszubildenden den Führerschein. Für gute Lehrlinge macht man das gerne.“

