Sorglos ins kühle Nass: Wasserqualität der Seen im Landkreis nicht zu beanstanden

Von: Elena Royer

„Fast wie im Hochsommer“ ist es am Kirchsee. Aber auch die anderen Badeseen im Landkreis laden schon zu einer Abkühlung ein. Ihre Wasserqualität ist nicht zu beanstanden. © Archivfoto/Arndt Pröhl

Einer Erfrischung steht in den kommenden Tagen nichts im Wege, denn die Seen im Landkreis sind nicht zu beanstanden. Einige wagten schon den Sprung ins Wasser.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Das für die kommenden Tage angekündigte heiße Wetter lädt zum Baden ein. Und was gibt es Schöneres, als bei herrlichem Sommerwetter und strahlendem Sonnenschein ein paar Bahnen zu ziehen, oder einen Sprung ins kühle Nass zu wagen? Damit die Landkreisbürger unbeschwert baden können, werden regelmäßig Proben der Gewässer im Landkreis genommen.

EU-Badeplätze im Landkreis in den vergangenen Jahren ausgezeichnete Wasserqualität

Der aktuelle Badegewässerbericht der Europäischen Union (EU) betitelt alle EU-Badeplätze im Landkreis mit „bakteriologisch nicht zu beanstanden“. Zu den fünf EU-Badeplätzen gehören das Westufer des Bibisees in Königsdorf, der Badeplatz an der Wasserwachthütte am Sylvensteinsee, der Kirchsee in Sachsenkam im Bereich des Stegs, das Westufer des Walchensees, sowie am Starnberger See der Badeplatz in Münsing. Allen fünf Badeseen wurde in den vergangenen drei Jahren eine „ausgezeichnete Badegewässerqualität“ bescheinigt.

Badegewässer werden regelmäßig beprobt

„Allgemein ist es so, dass die EU-Badegewässer im Landkreis von 15. Mai bis 15. September einmal monatlich nach einem festen Schema beprobt werden“, erklärt Marlis Peischer, die Sprecherin des Landratsamts, auf Nachfrage. Anfang Mai erfolgt bereits eine Vorsaisonprobe. „Die Proben werden auf Keime untersucht, die in menschlichen und tierischen Ausscheidungen vorkommen und somit einen Hinweis auf fäkale Verunreinigungen geben können“, so Peischer. Im Rahmen der Ortseinsicht wird der Gesamteindruck des Gewässers beurteilt und eventuelle Verunreinigungen durch Treibholz, Tenside, also Schaumbildung, oder Öleintrag festgestellt.

An diesen Weihern gibt es ein Badeverbot

Nach längeren Hitzeperioden, so die Landratsamtssprecherin, werde zudem verstärkt auf das Auftreten von Blaualgen geachtet. Sie sind potenziell gesundheitsschädlich. In vier Weihern im Landkreis besteht, wie auch schon in den vergangenen Jahren, ein Badeverbot. Das betrifft die Weiher in Degerndorf und an der Jugendsiedlung Hochland in Königsdorf sowie die Lenggrieser Baggerweiher am Trattenbach und bei der Bretonenbrücke.

Bibisee am wärmsten - Walchensee am kältesten

Die Messdaten, die das Landratsamt auf seiner Homepage veröffentlicht, zeigen, dass die Temperaturen der Gewässer seit Anfang Mai schon deutlich gestiegen sind. Die letzten Messungen vom 23. Mai ergeben: Aktuell ist der Bibisee mit 21,6 Grad der wärmste. Gleich dahinter kommt der Kirchsee mit 21,3 Grad. Die Temperaturen des Sylvensteinsees und des Starnberger Sees am Badeplatz in Münsing liegen zwischen 18 und 19 Grad. Am kältesten ist der Walchensee mit knapp 16 Grad.

Kirchsee: Fast schon wie im Hochsommer

Trotzdem stürzten sich schon viele während des warmen Wetters der vergangenen Wochen in die Fluten. „Bei uns war schon reger Betrieb“, freut sich Birgit Oberhuber, die das Café Maikiki am Kirchsee betreibt. „Fast wie im Hochsommer“, schwärmt sie. „Der See ist angenehm warm und es gibt noch keine Mücken.“ Gerade würden es alle genießen, dass es keine Corona-Beschränkungen mehr gibt. Oberhuber verrät: „Derzeit fehlen die Parkautomaten, weil sie im Winter kaputt gefahren wurden. Deswegen kann man aktuell kostenlos am Kirchsee parken.“ Sie empfiehlt mit einem Augenzwinkern: „Statt Parkgebühren zu zahlen, lieber einen Kaffee trinken.“

Wasserratten zieht es ins kühle Nass

Auch die Campinggäste von Sepp Demmel, Betreiber des Campingplatzes am Stallauer Weiher, zieht es ins kühle Nass. „Es drückt die Leute raus“, beobachtet Demmel. „Und das Wasser ist nicht kalt, weil den ganzen Tag die Sonne drauf scheint.“

„Alle wollen früher ins Wasser als sonst“

Ebenso trauten sich einige Wasserratten in den Sylvenstein- und den Walchensee. „Teilweise sind schon ein paar Leute im Wasser“, gibt Korbinian Landthaler von der Wasserwacht Lenggries Auskunft. „Viel ist aber noch nicht los, weil das Wasser noch sehr kalt ist.“ Am Walchensee war schon „sehr viel los“, beobachtete Lisa Grünwald von der dortigen Wasserwacht. „Ich habe den Eindruck: Alle wollen früher ins Wasser als sonst.“ Besonders beim Wikingerdorf und am Ende der Walchenseer Bucht halten sich die Badegäste gerne auf.

Weitere Infos:

Die Ergebnisse der Beprobungen sind auf der Homepage des Landratsamts unter lra-toelz.de/badegewaesser einsehbar.

