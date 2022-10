Zu teuer: Bauherren springen ab - auch im Tölzer Land

Von: Elena Royer

Den Traum vom eigenen Haus geben einige Bauherren aktuell auf. Wegen der hohen Kosten können es sich viele nicht mehr leisten. © Uwe Anspach

Gestiegene Zinsen und teures Material verunsichern Bauherren. Viele lassen deshalb von geplanten Projekten ab. So schätzen Experten aus der Branche die Situation ein.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Die Zinsen sind hoch, das Material ist teuer – erste Bauherren springen deshalb von ihren geplanten Bauvorhaben ab. Ihre Projekte können sie sich schlichtweg nicht mehr leisten. Auch die Region bleibt davon nicht verschont.

Bauvorhaben zu teuer: Nicht nur Privatleute betroffen

Das kann Kilian Willibald, Geschäftsführer des gleichnamigen Lenggrieser Bauunternehmens, bestätigen. „Bauvorhaben werden zurückgestellt, weil die Finanzierung nicht stimmt, oder sie werden ganz abgeblasen“, beobachtet er. Davon betroffen seien aber nicht nur private Bauherren. „Kommunen in der Umgebung stornieren ganze Bauvorhaben, weil der Marktpreis oft nicht dem Budget entspricht.“

Materialpreise haben stark angezogen

Die Preise für Baumaterial haben in jüngster Zeit stark angezogen. Extrem ist der Anstieg bei Stahl. „Im Sommer 2020 haben wir 640 Euro pro Tonne Profilstahl gezahlt, heuer waren es 2000 Euro pro Tonne“, sagt Willibald.

Insgesamt sei Baufinanzierung nicht teuer, meint der Unternehmer. „Aber wenn man mit einem Prozent finanziert hat und plötzlich liegen die Zinsen bei drei Prozent, dann muss man natürlich überlegen, ob man das noch stemmen kann.“

Unklare Preise verunsichern Bauherren

Dass Bauherren wegen hoher Zinsen und unüberschaubarer Baukosten ihre Pläne auf Eis legen, ist Herbert Kozemko bekannt. „Das ist aber nicht pauschal und flächendeckend der Fall“, sagt der Obermeister der Tölzer Bauinnung, die für die Landkreise Bad Tölz-Wolfratshausen und Miesbach zuständig ist. Unter anderem mit verantwortlich sind die hohen und häufig unklaren Preise für die Baumaterialien. „Oft kann man dem Kunden nur Tagespreise nennen“, sagt Kozemko. „Die sind dann vielleicht übermorgen schon nicht mehr relevant.“ Das sorge für große Verunsicherung bei den Bauherren. Auch gehen dadurch die Aufträge bei den Dienstleistern zurück. „Nicht nur Maurer, auch Nachfolgegewerke wie Zimmerer oder Schreiner sind von den Rücktritten betroffen“, sagt der Obermeister. „Das zieht einen ganzen Rattenschwanz nach sich.“

Verglichen mit vor einem Jahr kann man für ein normales Einfamilienhaus inzwischen mit etwa 30 Prozent höheren Kosten rechnen, schätzt Herbert Kozemko. „Das hängt dann noch mal 25 bis 30 Jahre an die Finanzierung mit hin.“

Auch in Tölz springen Bauherren ab

Auch in Tölz zeigte sich jüngst, dass einige Häuslebauer ihren Traum vom Eigenheim aufgeben. Im neuen Wohngebiet Hintersberg 2 sind Bauwerber abgesprungen (wir berichteten). „Hauptsächlich sind die Finanzierungen und die Baukosten an sich dafür verantwortlich“, sagt Stadtkämmerer Hermann Forster. „Es ist sehr schwer, dass man über längere Zeit ein verbindliches Angebot von Firmen bekommt. Wenn das Bauvorhaben dann auf einmal 10, 20 Prozent mehr kostet, können es sich viele nicht mehr leisten und ziehen sich zurück.“ Inzwischen sind die Parzellen am Hintersberg aber neu vergeben, erklärt der Stadtkämmerer. Von 14 seien für elf Parzellen die Kaufverträge abgeschlossen, drei befänden sich in der Vorbereitung.

Im Kaufvertrag für die Hintersberg-Grundstücke ist festgelegt, dass ein Grundstück innerhalb von vier Jahren nach dem Eintrag ins Grundbuch bezugsfertig bebaut sein muss. „Die Stadt hätte ansonsten ein Wiederkaufsrecht“, erklärt Forster. Auch bei künftigen Bauprojekten wird es Rathaussprecherin Birte Otterbach zufolge aller Voraussicht nach diese Regelung geben.

Stadt Bad Tölz: Kein Rückgang der Bauanträge erkennbar

Ansonsten ist von einem Rückgang der Bauanträge in Tölz noch nichts zu spüren, gibt die Rathaussprecherin auf Anfrage Auskunft. 2020 gab es 100 Bauanträge, 2021 107 und heuer bis Ende September 70 Anträge. „Hochgerechnet auf das Jahr liegen wir etwa im Plan“, so Otterbach.

Zinsen deutlich gestiegen

Die Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshausen spürt seit Mitte des Jahres sowohl bei neuen Bauvorhaben als auch bei Immobilienkäufern Zurückhaltung, teilt Alexander Potzka, Leiter Vorstandsstab/Personal, auf Anfrage mit. „Aus unserer Sicht sind die Gründe vielfältig“, so Potzka. „Diese liegen zum einen in der allgemeinen Verunsicherung durch die Ukrainekrise. Zum anderen in den deutlich gestiegenen Energiekosten und der aktuell hohen Inflation.“ Auch die deutlich gestiegenen Baupreise und die Materialknappheit würden sicherlich dazu beitragen. Der Wegfall von Förderdarlehen sei hingegen nach Wahrnehmung der Sparkasse kein ausschlaggebender Grund gewesen.

Potzka erklärt: „Deutlich ins Gewicht fällt bei Immobilienkäufern mit hohem Finanzierungsanteil die gestiegene Zinsbelastung aufgrund des allgemein deutlich gestiegenen Zinsniveaus infolge der Geldpolitik der Notenbanken. Bei einer Baufinanzierung mit einer Zinsfestschreibung von zehn Jahren beträgt der Anstieg der Zinsen seit Jahresanfang rund 2,5 Prozent.“

Sparkasse: Bausparverträge erleben Renaissance

Die Sparkasse empfiehlt ihren Kunden deshalb, frühzeitig mit der Planung zu beginnen. „Bei bestehenden Kreditverträgen empfehlen wir klar, schon einige Jahre vor dem Ende der Zinsfestschreibung Kontakt mit uns aufzunehmen“, so Potzka. Eine weitere beliebte Lösung sei das Bausparen, da hier Eigenkapital aufgebaut wird und gleichzeitig günstige Zinsen für eine spätere Finanzierung gesichert werden können. „Bei den Bausparverträgen erleben wir eine Renaissance und einen regelrechten Boom seit den Zinserhöhungen im Frühjahr“, berichtet Potzka.

Immobilienpreise stagnieren auf Niveau vom Jahresanfang

Der Tölzer Immobilienmakler Martin Breitschafter kann bestätigen, dass viele ihre Projekte aktuell auf Eis legen. Auch insgesamt sei die Nachfrage nach Immobilien verglichen mit vor einem Jahr zurückgegangen. „Die Leute sind wesentlich verhaltener“ sagt Breitschafter. Er erklärt: „Die Immobilienpreise stagnieren aktuell auf dem Niveau von Jahresanfang.“ Was in der Zukunft passieren wird, darüber könne man derzeit keine sicheren Aussagen treffen. Er findet: „Wenn das Geld zur Verfügung steht, sollte man investieren bei der derzeitigen Inflationsrate.“

Sein Wolfratshauser Kollege, der Immobilienkaufmann Peter Schneider, merkt ebenfalls, dass die Leute aufgrund der Baupreise und Lieferprobleme verunsichert sind. Da sein Unternehmen, die Schneider und Prell Immobilien Treuhand AG, gerade in Berg und Wolfratshausen insgesamt 30 Eigentumswohnungen baut, kennt sich Schneider mit dem Thema Baukosten aus. „Die Preise sind natürlich gestiegen. Das muss man mit einkalkulieren. Deswegen sind die Preise, die wir von den Käufern verlangen, auch mit gestiegen.“

Nachfrage nach Immobilien nicht mehr so stark

Auch findet man derzeit vermehrt Angebote auf Immobilien-Portalen. „Das ist ein Zeichen, dass die Nachfrage nicht mehr so stark ist“, sagt Schneider. Zwar seien die Preise noch stabil, aber wenn Immobilien Mankos aufweisen, wird man mit Preisdiskussionen konfrontiert, so der Immobilienkaufmann. Trotzdem: „Einen großen Preisverfall haben wir nicht, die Preise werden auch nicht dramatisch absinken. Dafür ist die Gegend hier zu gefragt. Es wird immer Verkäufe geben.“

