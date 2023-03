Baumfällungen im Landkreis: Heuer extrem viel? Und wer ist dafür verantwortlich?

Von: Elena Royer

Wo kommt das ganze Holz her? Aktuell sieht man viele Bäume am Straßenrand liegen. Zuletzt beispielsweise an der B472, am Ortsausgang von Heilbrunn Richtung Bichl. © arp

Überall liegen derzeit Baumstämme herum. Aber auch wenn es so aussieht, wurden heuer nicht außergewöhnlich viele Bäume gefällt.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Manche Autofahrer haben es vielleicht bemerkt: An Straßenrändern liegt derzeit viel Holz. Baumstämme säumen Bundes- und Kreisstraßen. Es wirkt, als seien heuer besonders viele Bäume gefällt worden. Doch ist dem wirklich so? Und wer ist dafür verantwortlich? Eine Spurensuche.

Wasserwirtschaftsamt Weilheim: „Schneiden nur ein bisschen aus“

Anfang Januar gab das Wasserwirtschaftsamt Weilheim per Mitteilung bekannt, dass es noch bis Ende Februar Gehölzpflegemaßnahmen durchführen wird. Gehen die vielen gefällten Bäume also auf das Konto des Wasserwirtschaftsamts? Nein, ergab eine Nachfrage. „Wir haben keine großen Fällarbeiten“, erklärt Franziska Marten, Sachgebietsleiterin Gewässerentwicklung und Wasserbau. „Wir schneiden nur ein bisschen aus.“

Maßnahmen dienen unter anderem dem Hochwasserschutz

Generell könne es zu Baumfällungen aus zwei unterschiedlichen Gründen kommen: „Zum einen ist das die Verkehrssicherungspflicht“, erklärt Marten. Dazu werden Bäume an Verkehrswegen beseitigt. Zum anderen führe das Wasserwirtschaftsamt Maßnahmen an und in Gewässern durch. „Das betrifft vor allem Wildbäche“, erklärt Marten. „Damit wollen wir einen guten Abflussquerschnitt gewährleisten, damit das Wasser ungehindert abfließen kann. Das gehört zum Hochwasserschutz.“ Diese Maßnahmen würde das Wasserwirtschaftsamt aber nicht jährlich durchführen. „Wir machen das alle drei bis fünf Jahre, je nach Bedarf“, so Marten.

Staatliches Bauamt kann extremes Ausmaß an Fällungen nicht bestätigen

Dass heuer besonders viele Bäume gefällt wurden, kann das Staatliche Bauamt Weilheim nicht bestätigen. „Ein Grund, dass man gerade so viel Holz herumliegen sieht, könnte sein, dass nur bis zum 28. Februar gefällt werden durfte“, vermutet Martin Herda, Leiter des Bereichs Straßenbau Süd. Seit 1. März ist das wegen der Brutzeit der Vögel wieder verboten.

Bäume werden für Verkehrssicherheit gefällt

Das Staatliche Bauamt beseitigt Bäume normalerweise dann, wenn Ausbaumaßnahmen an Straßen anstehen, wie zum Beispiel die geplante Nordumfahrung in Bad Tölz, wie Herda erklärt. „Innerhalb des Winterhalbjahrs sorgt das Staatliche Bauamt auch für die Verkehrssicherheit. Die Bäume, die dann gefällt werden, sind meist geschädigt.“ Oft betreffe das Eschen, die am Eschentriebsterben leiden, oder zu alt gewordene Bäume. Bei ihnen könnten Äste herabfallen.

Abholzungen könnten sich zuletzt gehäuft haben

Laut Herda könnten sich die Abholzungen in den letzten Februartagen etwas gehäuft haben, weil die Mitarbeiter des Staatlichen Bauamts zuvor mitunter im Winterdienst gebunden sind. Die Fällarbeiten würden nämlich meist Mitarbeiter der Straßenmeisterei ausführen, wie Herda erklärt. Bevor die Weilheimer Behörde mit Fällungen beginnt, nehmen Gutachter die betroffenen Bäume unter die Lupe. „Sie beurteilen, ob der Baum so beschaffen ist, dass er tatsächlich beseitigt werden muss“, erklärt Herda. „Es wird auch überprüft, ob Lebewesen in den Bäumen sind.“

In Wintermonaten finden vermehrt Holzarbeiten statt

Rudolf Plochmann, Chef des Tölzer Forstbetriebs der bayerischen Staatsforsten, kann auch nicht bestätigen, dass heuer außergewöhnlich viele Bäume gefällt wurden. „Wir betreiben Forstwirtschaft und ernten Holz“, erklärt er. „Der Schwerpunkt liegt dabei auf Herbst und Winter.“ Diese Arbeiten würden aber hauptsächlich in den Wäldern stattfinden und nicht neben Straßen.

„Im Winter ist auch die Hauptsaison in Privatwäldern“, erklärt der Forstbetriebsleiter. Denn dann ist das Holz trocken und der Boden gefroren, sodass man gut in den Wald fahren kann.

Eigentümer haben Verkehrssicherungspflicht - Sie können auch für Fällungen verantwortlich sein

Eine Erklärung, warum so viel Holz neben den Straßen liegt, könnte dem Forstbetriebsleiter zufolge die Verkehrssicherungspflicht sein. „Ein Eigentümer ist in der Pflicht, die Bäume auf seinem Grund zu mustern, ob sie für die Straße gefährlich werden könnten“, erklärt Plochmann. Diese Bäume müssten dann gefällt werden.

