Beerdigungen nur noch im engsten Familienkreis

Wegen der Corona-Pandemie ändert sich auch bei Beerdigungen einiges: Sie sind nur noch im engsten Familienkreis erlaubt.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Auch während der Coronakrise müssen Menschen beerdigt oder beigesetzt werden. Der ohnehin traurige Anlass gestaltet sich derzeit jedoch noch eine Spur trauriger. „Beerdigungen finden natürlich weiterhin statt“, sagt Wolfratshausen Stadtpfarrer Gerhard Beham. Allerdings müsse die Trauergemeinde diverse Einschränkungen in Kauf nehmen. Da Gottesdienste von der Erzdiözese bis vorerst 3. April abgesagt wurden, fallen auch Requiems aus. Die Trauerfeier auf dem Friedhof findet im Freien statt. Särge und Urnen werden vor der Aussegnungshalle aufgebaut. „Und die Angehörigen sollten im kleinen Kreis Abschied nehmen“, betont der Pfarrer.

Trauerzeremonie am Grab

Ob Stadt oder Dorf, das macht in diesem Krisenfall keinen Unterschied. „Wir haben die Anweisung bekommen, Beerdigungen auf unmittelbare Familienangehörige zu beschränken“, sagt Pfarrer Chummar Gracious Naralakkattukunnel von der Kirche St. Nikolaus in der Jachenau. Und daran werde er sich halten. Dieselben Einschränkungen gelten für die evangelischen Kirchen. „Ich kann mir vorstellen, dass ich eine kleine Ansprache vor dem Friedhofshäusl halte. Die Trauerzeremonie und die Predigt finden auf jeden Fall am Grab statt“, sagt Dekan Martin Steinbach, Leiter des Evangelisch-Lutherischen Dekanats in Bad Tölz. „Wichtig ist, dass die unmittelbar betroffenen Angehörigen, den Beistand bekommen, den sie brauchen. Gedenkfeiern für entferntere Familienangehörige, Freunde und Bekannte, kann man auch später noch machen, wenn der Wunsch besteht.“

Die Abläufe auf dem Friedhof geben zum Teil die Verwaltungen vor. „Die Aussegnungshalle ist geschlossen, Feierlichkeiten finden ausschließlich draußen statt“, bestätigt Birte Otterbach, Pressesprecherin im Tölzer Rathaus. Die Zahl der Trauergäste hat die Stadt inzwischen auf zehn Personen beschränkt. Diese sind zudem angehalten, untereinander mindestens 1,50 Meter Abstand zu halten. „Personen mit Krankheitssymptomen ist die Teilnahme verboten“, so Otterbach. „Eine Beerdigung ist eine sehr emotionale Angelegenheit. Wir können nur ausdrücklich an die Bevölkerung appellieren, mit Vernunft und Rücksichtnahme zu agieren.“

Kein Mikrofon und keine Musik

Anders hält es Geretsried. Auch dort ist die „Verabschiedung am Grab auf zehn Personen beschränkt“, betont Pressesprecher Thomas Loibl. Dass ein „gewisser Mindestabstand auch auf dem Friedhof einzuhalten ist, darauf weisen die Pfarrer jeweils hin, das wird nicht von uns durchgesetzt.“ Doch damit nicht genug: „Es gibt kein Weihwasser, keine Erde. Es darf nichts hergenommen werden, was alle anfassen würden“, erläutert Veronika Kaiser vom Bestattungsinstitut Klein. Mikrofon und Musik seien ebenfalls untersagt, und die ganze Zeremonie solle möglichst in 15 bis 20 Minuten vorbei sein. Eine eingeschränkte Möglichkeit, Abschied zu nehmen, gebe es in der Geretsrieder Friedhofshalle: In einem Gang könnten Trauernde, aber immer nur zwei Personen gleichzeitig, einen Blick auf den hinter einer Glasscheibe aufgebauten Sarg werfen. Näher ran kommt niemand. Bei vielen Verstorbenen wisse man ja nicht, ob sie womöglich infiziert gewesen seien.

Und wie sieht es für die Bestatter aus? „Von den Verstorbenen geht keine Gefahr aus. Es muss niemand Angst haben sich anzustecken“, betont Max Riedel. „Der Umgang mit Infektionen ist ein hochkomplexer Prozess, für den Bestatter ausgebildet sind“, sagt der Geschäftsleiter von Trauerhilfe Denk. Aus Sicherheitsgründen würde der Leichnam, wenn bekannt sei, dass jemand an dem Coronavirus gestorben sei, im Sarg verschlossen, so Riedl, der die Beschränkungen vonseiten der Städte und Gemeinden begrüßt. „Das ist der richtige Weg. Auch bei Beerdigungen geht es darum, das Ansteckungsrisiko zu minimieren.“

Während Erdbestattungen innerhalb von 96 Stunden vorgenommen werden müssen, ist es bei Urnenbeisetzungen etwas leichter, in größerer Runde Abschied zu nehmen. Damit kann man sich theoretisch Zeit lassen, bis die augenblicklichen Beschränkungen wieder gelockert oder aufgehoben werden.

