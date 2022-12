Kerzenlicht im Advent „Immer gewisse Brandgefahr“

Von: Felicitas Bogner

Teilen

Noch gefährlicher als weihnachtliche Kerzengestecke sind alternative Heizmethoden wie Teelichtöfen: Mehrere Teelichter nebeneinander können einen Wachsbrand verursachen. © Benjamin Nolte

Der Sprecher der Kreisbrandinspektion, Stefan Kießkalt, spricht im Interview über die Risiken von Adventskränzen, Teelichtöfen und Co.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Die staade Zeit hat begonnen. In den Wohnzimmern im Tölzer Land leuchten die Kerzen auf den Adventskränzen und anderen weihnachtlichen Dekorationsstücken. Doch neben Gemütlichkeit und einer besinnlichen Atmosphäre birgt der Kerzenschein auch ein Gefahrenpotenzial. Stefan Kießkalt, Sprecher der Kreisbrandinspektion, appelliert trotz besinnlicher Weihnachtsstimmung, extrem vorsichtig mit Kerzen und Co. umzugehen.

Herr Kießkalt, jetzt im Advent brennen wieder zahlreiche Kerzen auf den Adventskränzen in den Wohnzimmern. Ist das gefährlich?

Kerzen und offenes Feuer stellen immer eine gewisse Brandgefahr dar. Es ist wichtig, das im Umgang damit immer im Hinterkopf zu haben. Wir können nicht mehr machen, außer die Menschen mit den üblichen Ratschlägen zu warnen.

Stefan Kießkalt ist Sprecher der Kreisbrandinspektion. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Was sollte man beachten?

Es ist wichtig, dass man keine Kerzen in der Nähe von Adventsgestecken anmacht, die zu trocken sind. Dazu sollte der Adventskranz immer fest und sicher auf einer feuerfesten Unterlage stehen. Wenn dann etwas passiert, steht vielleicht wenigstens nicht gleich der ganze Holztisch mit in Flammen. Überdies sollte man stets etwas zum Löschen in greifbarer Nähe haben und natürlich keinesfalls die Kerzen unbeaufsichtigt brennen lassen.

Adventskranz auf feuerfeste Unterlage stellen

Braucht man also einen Feuerlöscher neben dem Adventskranz?

Es muss nicht unbedingt gleich ein Feuerlöscher sein. Aber sobald Kerzen an sind, wäre es gut, wenigstens einen Eimer voll Wasser oder eine Sprühflasche zum Löschen parat zu haben.

Kommt es im Advent zu überdurchschnittlich vielen Brandeinsätzen hier?

Es passiert leider immer wieder, dass es aufgrund von Kerzen zu Bränden kommt. Und das passiert nun mal im Dezember am häufigsten, da die meisten Leute dann Kerzen anmachen. Von einem auffallend überdurchschnittlichen Einsatzaufkommen kann man aber in der Regel nicht sprechen.

Viele Menschen heizen aktuell auch mit Holz. Ist davon auszugehen, dass es dadurch zu vermehrten Zimmerbränden im Winter kommen könnte?

Bisher können wir das noch nicht beobachten. Aber wir sind für jede Situation gewappnet.

Warnung vor alternativen Heizmethoden

Wer keinen Holzofen hat, schaut sich bei den momentanen Energiepreisen auch nach günstigeren Methoden um. Welche Gefahr bergen beispielsweise Teelichtöfen oder Ethanolkamine?

Ich kann jedem nur tunlichst von sämtlichen alternativen Heizmethoden abraten. Sie sind gefährlich und bringen auch meist nicht den gewünschten Effekt. Bei diesen ganzen Ideen – wie Heizpilze nach drinnen stellen – besteht neben der Feuergefahr auch noch die Gefahr einer – potenziell tödlichen – Kohlenmonoxidvergiftung. Zum Thema Teelichtöfen: Erstens sind die nicht effektiv, zweitens besteht die Gefahr, wenn mehrere Teelichter zusammenstehen, dass es zu einem gefährlichen Wachsbrand kommt.

Was macht speziell einen Wachsbrand so gefährlich?

Das verhält sich wie mit Ölbränden. Wenn man einen Wachsbrand mit Wasser löscht, kommt es zu einer Stichflamme, ähnlich wie bei einer Fettexplosion. Die Stichflamme kann das Brandgeschehen beschleunigen und stellt vor allem eine immense Verletzungsgefahr für Menschen da.

Wie verhält man sich im Fall eines Wachsbrands richtig?

Auf keinen Fall sollte man versuchen, die Flammen mit Wasser zu bekämpfen. Bestenfalls sollte man mit einer Löschdecke oder einem Deckel das Feuer ersticken. In so einem Fall kann man auch immer den Feuerwehrnotruf, also die 112, anrufen. Hier bekommt man telefonische Hilfe, und es ist schnell jemand da, sollte man die Flammen nicht alleine unter Kontrolle bringen. Aber wie gesagt, am besten man lässt die Finger von alternativen Heizmethoden.

Bad-Tölz-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Bad-Tölz-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Bad Tölz – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.