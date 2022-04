Jahresversammlung des Bund Naturschutz: Ein zusätzlicher Delegierter musste gewählt werden

Geehrt und gewählt wurde bei der Versammlung des Bund Naturschutz (v. li.): Karl Probst und Ilse Raeder bekamen Ehrennadeln für 40 Jahre Mitgliedschaft, Helmuth Lutz wurde neuer zusätzlicher Delegierter, Wolfgang Bendel bekam eine Ehrennadel für 25 Jahre. © Botzenhart

Unter anderem Thema bei der Jahresversammlung des Bund Naturschutz Bad Tölz-Wolfratshausen war die Wahl eines zusätzlichen Delegierten.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Die Zahl von 2000 Mitgliedern ist überschritten. Aus diesem Grund musste die Kreisgruppe Bad Tölz-Wolfratshausen des Bund Naturschutz (BN) in ihrer Jahresversammlung einen zusätzlichen Delegierten wählen. Diese Aufgabe übernimmt Kassier Helmuth Lutz, Beatrice Wagner wurde in Abwesenheit zur Ersatzdelegierten gewählt. Nach der Corona-bedingten Pause haben sich jetzt wieder knapp 30 BN-Mitglieder in Präsenz im kleinen Kursaal in Bad Tölz versammelt.

Zu viele Touristen: Großer Andrang während der Pandemie

Zu viele Touristen und weniger Amphibien – das sind die Themen, die die Kreisgruppe vor allem beschäftigen, berichtete der Vorsitzende Friedl Krönauer in seinem Bericht. „Wohin mit den Geistern, die wir riefen?“, fragte er und erinnerte an den großen Andrang an Besuchern in der Natur im Landkreis während der Pandemie. Die Belastungsgrenzen für die natürlichen Kulturräume, für Einheimische, wie auch für die Touristen selbst, seien erreicht worden, wenn man sich an die überfüllten Parkplätze, verstopften Straßen und überlaufenen Naturplätze erinnerte.

Ranger weisen auf das richtige Verhalten in der Natur hin

Positiv sieht es Krönauer, dass es jetzt zwei zusätzliche Ranger gibt, die mit Touristen ins Gespräch kommen können, und so die Besucher etwa bitten, zur Tageszeit unterwegs zu sein und nachts die Ruhezonen der Tiere zu beachten sowie auf den Wegen zu bleiben. Außerdem soll, so Krönauer weiter, ein Lenkungskonzept der Menschenströme für das Loisach-Kochelsee-Moor entstehen (wir berichteten). Dort sei eines der bedeutendsten Brutgebiete für Wiesenbrüter.

Ein weiterer positiver Punkt aus Sicht des Bund Naturschutz: Endlich gibt es den Landschaftspflegeverband, dem 40 Gemeinden zugestimmt hätten (wir berichteten). Landratsamt, Landwirte und Naturschützer beraten in diesem Verband laut Krönauer über den Erhalt der hiesigen Kulturlandschaft.

Erneuerbare Energien auch Thema bei Jahresversammlung

Die Kreisgruppe nimmt auch zu den erneuerbaren Energien Stellung. Die Diskussion „Windräder gegen Wald“ sei sehr unglücklich, weil auch der Wald als Mittel gegen den Klimaschutz schützenswert sei, so Krönauer. Ein weiterer Ausbau von Wasserkraft zur Energiegewinnung in Bayern sei laut wissenschaftlicher Erkenntnis gering, und deshalb sei es unnötig, letzte unberührte Wasserflächen zu verbauen.

Beim Ausbau der Solarenergie sollten erst Dachflächen genutzt werden, bevor Freiflächen verbraucht würden, so der Vorsitzende. „Die Frage, wie unsere Landschaft aussehen soll, müssen wir in die Gesellschaft tragen“, mahnte er.

Amphibienschutz: 2021 weniger Tiere als 2020 gezählt

Geschäftsstellenleiterin Monika Schotte berichtete vom Amphibienschutz. Im Jahr 2021 seien mehr als 20 000 Tiere gezählt worden, „deutlich weniger“ als ein Jahr zuvor. Zwischen März und Juni seien an 15 Sammelstellen 150 Ehrenamtliche aktiv gewesen. Schotte äußerte den Wunsch, dass auch die Gemeinde Lenggries beim Zaunbau helfen möge, wie es dankenswerterweise schon in anderen Gemeinden der Fall sei. Krönauer hatte zuvor berichtet, dass am südlichen Walchenseeufer mehr als 3000 Tiere gerettet worden seien. „So kann sich eine Population erhalten“, betonte der Vorsitzende.

Diana Meßmer und Rose Beyer berichteten von ihren Umweltbildungsprogrammen für Kinder im „Tölza Garten“ – bereits mehrfach ausgezeichnet –, im Krautgarten und im Ganztag der Mittelschule Wolfratshausen.

Vortrag über „Forstwirtschaft und Naturschutz am Forstbetrieb Bad Tölz“

Beim Vortrag von Rudolf Plochmann von den Bayerischen Staatsforsten mit dem Titel „Forstwirtschaft und Naturschutz am Forstbetrieb Bad Tölz“ zeigte sich, dass sich Naturschützer auch uneins sind. Der Referent und Achim Rücker, der Wiesen im Landkreis pflegt und gegen Bewaldung und Verbuschung schützt, wurden sich nicht einig in dem Punkt, ob Wald oder Wiesen schützenswerter seien.

Im Forstbetrieb Bad Tölz sei ein Totholzanteil von 41 Prozent pro Hektar sehr hoch. Das sei Lebensraum für die Hälfte der Vogelarten, ein Viertel der Waldtiere, 1300 Käfer- sowie 1500 Großpilzarten. Plochmann betonte die Nachhaltigkeit der Forstbranche. Holzverwendung spare jährlich 14 Prozent des CO2-Ausstoßes in Deutschland ein. Und: Der Bau eines Einfamilienhauses in Holzbauweise spare die Emission von 40 Jahren Autofahren ein.

Von Birgit Botzenhart

