Einige zurückhaltend, andere planen: Chöre starten vorsichtig mit den Proben

Von: Christiane Mühlbauer

Der Lenggrieser Männergesangsverein „Liederkranz“ sucht derzeit einen neuen Leiter. Péter Morva (sitzend) ist in der Corona-Zeit weggezogen. Das Foto entstand bei einem Auftritt Ende 2019 © Archiv

Seit Wegfall der Coronamaßnahmen dürfen auch Laienchöre wieder proben. Manche sind noch zurückhaltend, andere planen schon wieder für Konzerte. Die meisten Sänger sind ihren Gruppen treu geblieben.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Chorsänger und -leiter hatten es in den vergangenen Pandemie-Jahren nicht leicht: Mal durften sie zusammenkommen und proben, meistens im Sommer, doch dann folgte im Herbst wieder ein Lockdown. „Frustrierend war das“, sagt Roland Hammerschmied, der Leiter des Vocalensembles „Mixed Voices“ aus Geretsried, und spricht damit auch anderen Chorleitern aus der Seele. Das Weihnachtskonzert 2021 gab es dann am vierten Advent als Live-Stream.

Proben mit Abstand und freiwilligen Selbsttests

Das Ensemble will seit zwei Jahren ein Programm mit geistlichen Liedern aufführen. Nun, seit drei Wochen, wird wieder geprobt: Mit Abstand und freiwilligen Selbsttests, aber immerhin. „Wir planen auch schon wieder Konzerte“, sagt Hammerschmied. Schließlich feiern die „Mixed Voices“ heuer ihr 30-jähriges Bestehen.

Fast alle Sängerinnen und Sänger haben der Gruppe die Treue gehalten, ist er dankbar, abgesehen von wenigen Personen, die zum Beispiel fürs Studium weggezogen sind. Aktuell könnte Hammerschmied gut zwei tiefe Bässe und einen Tenor gebrauchen. „Sängerinnen haben wir genug.“ Interessierte Männer können sich über www.mixed-voices.net melden.

Mit Einhaltung der Corona-Vorschriften „nie Probleme gehabt“

Der Frauenchor „Gaudeamus“, ebenfalls beheimatet in Geretsried, probt schon länger wieder, wie die Leiterin und Gesangspädagogin Melanie Maennl berichtet. Das liege daran, dass man an die Musikschule Geretsried angeschlossen sei. Weil alle Sängerinnen geimpft und geboostert seien, hätten sie mit der Einhaltung der Corona-Vorschriften „nie Probleme gehabt“, sagt Maennl.

Die 17 Sängerinnen wollen ebenfalls bald wieder auf der Bühne stehen und in Kürze einen Termin bekannt geben, kündigt Maennl an. Nur zwei, drei ältere Damen hätten in der Corona-Zeit aufgehört, ansonsten seien alle Frauen weiterhin engagiert. Neue Mitglieder sind auch hier willkommen. „Wer schnuppern möchte, kann gerne mal dienstags um 18.15 Uhr in der Musikschule Geretsried vorbei kommen.“ Sinnvoll sei, sich vormittags im Sekretariat anzumelden.

„Merkt schon, dass man die Stimme erst wieder schulen muss“

Vor gut drei Wochen hat die Sängerrunde in Bad Heilbrunn wieder mit den Proben begonnen. „Es waren 13 von unseren 25 Mitgliedern da“, freut sich die Vorsitzende Ingrid Spindler. Einige Sänger kommen auch aus Geretsried, Arzbach, Bad Tölz und Bichl nach Heilbrunn. Chorleiter Thomas Vollmer habe zuerst Stimmbildung gemacht, dann wurde ein Kanon einstudiert. „Man merkt schon, dass man die Stimme erst mal wieder schulen muss“, sagt Spindler. Die Proben finden jetzt im Raum hinter der Schulturnhalle statt. Interessierte Sänger können jederzeit vorbei kommen, geprobt wird jeden Donnerstag um 20 Uhr.

„Liederkranz“ Lenggries sucht neuen Chorleiter

Zwar auch neue Sänger, aber vor allem einen neuen Chorleiter sucht der Männergesangsverein „Liederkranz“ aus Lenggries. Leiter Péter Morva sei in der Corona-Zeit weggezogen, bedauert Vorstand Wolfgang Morlang. Er leitet derzeit selbst die Proben, denn er hat einen Abschluss als C-Kirchenmusiker. Neben seinem Beruf gehe das aber nur „im Notbetrieb“, sagt Morlang.

Man konzentriere sich derzeit darauf, das „Standardprogramm warmzuhalten“. Alle seien sehr engagiert, dankt Morlang. Geplant sei die Begleitung in Gottesdiensten, etwa am Ostermontag. Die 36 Sänger machen vor jeder Probe einen freiwilligen Corona-Test, sagt Morlang. Wer Lust hat, sich dem Liederkranz anzuschließen, kann dienstags um 20 Uhr zur Probe ins Pfarrheim kommen.

In der evangelischen Johanneskantorei wird noch nicht wieder geprobt

In der evangelischen Johanneskantorei in Bad Tölz wird hingegen noch nicht wieder geprobt. „Mir sind die Corona-Zahlen noch zu hoch“, sagt die Leiterin, Dekanatskantorin Elisabeth Göbel. Alle zwei Wochen werde über die Situation entschieden. „Ich gehe inzwischen davon aus, dass wir nach den Osterferien wieder mit Präsenzproben starten können. Das heißt mit der Kantorei ab 26. April und mit dem Seniorenchor ab 27. April.“ Zuerst werde sie mit der Stimmbildung beginnen, sagt Göbel.

Neue Sängerinnen und Sänger sind auch hier in beiden Chören willkommen. Für Göbel steht zuerst die Begleitung von den Gottesdiensten im Mittelpunkt. „Aber natürlich ist es der Wunsch aller, heuer auch ein Chorkonzert durchführen zu können“, sagt die Dekanatskantorin.

