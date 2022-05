Kaum Impfungen, weniger Personal: Verträge für Impfzentren im Landkreis angepasst

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Nur noch 150 bis 200 Corona-Impfungen pro Woche gibt es in den beiden Impfzentren in Bad Tölz und Wolfratshausen. © dpa

Die Verträge mit der Aicher Ambulanz, die die beiden Impfzentren im Auftrag des Landkreises betreibt, wurden angepasst. Sie laufen bis zum Jahresende weiter.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Der Krieg in der Ukraine, die explodierenden Energie- und Lebensmittelpreise: Die Corona-Pandemie spielt in der öffentlichen Wahrnehmung nur noch eine untergeordnete Rolle. Doch nach wie vor gibt es jeden Tag viele Neuinfektionen. Gar nicht voran geht es allerdings mit dem Impfen im Landkreis. Die Impfquote (65,6 Prozent) ist nach wie vor im Landes- und Bundesvergleich (74,7 und 77,4 Prozent) deutlich unterdurchschnittlich. Und es sieht nicht danach aus, dass sich daran in naher Zukunft etwas ändert.

1000 Impfungen pro Tag wären in beiden Impfzentren möglich

„150 bis 200 Impfungen pro Woche“ gebe es derzeit in den Zentren in Bad Tölz und Wolfratshausen, sagt Michael Heigl aus der Pressestelle des Landratsamts. Darin eingerechnet sind auch die Spritzen, die das mobile Team im Impfbus setzt. Der hat „einen Zulauf im niedrigen zweistelligen Bereich pro Tag“. Zur Erinnerung: Eigentlich wären bis zu 1000 Impfungen pro Tag in den beiden Zentren möglich. Oder man muss sagen: Sie wären möglich gewesen. Denn die Verträge mit der Aicher Ambulanz, die die Einrichtungen im Auftrag des Landkreises betreibt, seien angepasst worden.

Verträge laufen bis Jahresende weiter

„Das Personal ist um 60 Prozent reduziert worden“, sagt Heigl. Dafür laufen die Verträge mit der Aicher Ambulanz bis zum Jahresende weiter. In den Zentren in Bad Tölz an der Schützenstraße 19 und in Wolfratshausen an der Gebhardtstraße 2 wird an den Werktagen von 9 bis 16.30 Uhr geimpft. Ausnahme ist der Mittwoch: Da kann man von 12 bis 19.30 Uhr vorbeikommen – und zwar ohne Termin.

Seit April können auch Mädchen und Buben ab fünf Jahren dort geimpft werden. Die eigens eingerichtete Kinderimpfstube wurde wie berichtet Ende März geschlossen. Verabreicht werde alles – von der ersten bis zur vierten Impfung, sagt Heigl. „Das gilt auch für das mobile Team.“

Vulnerable Gruppen sollen an den Herbst denken

Auch wenn die Infektionszahlen über den Sommer in der Regel deutlich nach unten gehen, bittet Gesundheitsamtsleiter Dr. Stephan Gebrande „die über 60-Jährigen und die Menschen aus vulnerablen Gruppen an den Herbst zu denken“, sagt er mit Blick auf die Impfungen.

Fälle an Neuinfektionen belasten Gesundheitsamt derzeit nicht

Ansonsten hat im Gesundheitsamt nach zwei Jahren Pandemie und zwei Jahren Ausnahmezustand derzeit eine kleine Erholungsphase eingesetzt. „Es ist deutlich ruhiger“, sagt Heigl. Es gebe zwar immer noch eine ganze Reihe von Neuinfektionen pro Tag, aber die Fälle könnten „problemlos abgearbeitet werden“, zitiert Heigl den Gesundheitsamtsleiter.

Ungeimpfte aus Gesundheitssektor binden aktuell Kapazitäten

Mehr Zeit und Kapazitäten bindet im Moment die einrichtungsbezogene Impfpflicht für Menschen, die im Gesundheitssektor arbeiten. Mitte März trat sie in Kraft, seitdem müssen Einrichtungen ihre nicht geimpften Mitarbeiter dem Landratsamt melden. Jeder dieser Fälle müsse bearbeitet werden. „Es ist ein ziemlich langwieriges Verfahren“, sagt Heigl. In der Regel wird erst einmal jeder angeschrieben, über die Rechtslage aufgeklärt und aufgefordert, einen Impf- oder Genesenen-Nachweise vorzulegen oder einen Beleg, dass er aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden kann.

Zudem wird ein Beratungsangebot gemacht. Von Sanktionen bis hin zum Betretungsverbot, die der Gesetzgeber vorsieht, sei man noch weit entfernt. Momentan arbeite man noch die Fälle ab. Aber schon jetzt merke das Gesundheitsamt, „die Verärgerung der Betroffenen über die Impfpflicht“, sagt Heigl.

Nächster Halt des Impfbus

Der Impfbus hält am Dienstag, 17. Mai, am Benediktbeurer Rathaus, am Donnerstag, 19. Mai, am Münsinger Sportplatz, am Dienstag, 24. Mai, am Königsdorfer Rathaus und am Dienstag, 31. Mai, an der Brauneck-Bahn in Lenggries. Geimpft wird jeweils von 10 bis 16 Uhr.

