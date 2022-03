Hohe Personalausfälle und mehr Patienten auf den Normalstationen: Situation in den Kliniken ist weiter ernst

Von: Andreas Steppan

Zwar gibt es weniger Patienten auf der Intensivstation, dafür jedoch mehr auf den Normalstationen. Hinzu kommen hohe Personalausfälle.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Höhere Ansteckungsraten, aber weit weniger schwere Verläufe: Die Omikron-Variante hat die Corona-Lage verändert. Das spiegelt sich in den Krankenhäusern der Region wider. Die Herausforderungen sind aber weiter hoch, wie Klinikvertreter berichten.

Intensivbetten nur noch zu 10 bis 15 Prozent mit Corona-Patienten belegt

Auf den Intensivstationen hat sich die Lage entspannt, erläutert Dr. Martin Dotzer, Ärztlicher Koordinator für die Kliniken in den Landkreisen Bad Tölz-Wolfratshausen, Weilheim-Schongau und Garmisch-Partenkirchen. „Auf dem Höhepunkt der Delta-Welle waren über 50 Prozent der Intensivbetten mit Corona-Patienten belegt. Jetzt liegen wir seit drei bis vier Wochen konstant auf einem Stand von 10 bis 15 Prozent.“

Jetzt deutlich mehr Corona-Patienten auf der Normalstation

Deutlich zugenommen habe hingegen die Zahl der Covid-Patienten auf der Normalstation. Das seien in den Kliniken in den drei Landkreisen in den vergangenen 14 Tagen stets über 100 gewesen. Am Dienstag lag der Wert nach Dotzers Angaben bei 108, in der Spitze der Omikron-Welle sogar bei 120. „Bei Delta betrug die Höchstzahl 85.“

Was sich ebenfalls verändert habe: Die Corona-Patienten auf der Normalstation müssten jetzt deutlich kürzer behandelt werden, nämlich im Schnitt sieben bis zehn Tage statt wie vorher drei bis vier Wochen.

Klinik-Betrieb ist bei 120 Isolations-Patienten „gerade so“ aufrechtzuerhalten

Neben Patienten, die wegen ihrer Corona-Infektion eingeliefert wurden, gebe es auch solche, bei denen während eines anderweitigen Klinikaufenthalts eine Covid-Infektion festgestellt wurde, so Dotzer. Genau herausrechnen kann er die Verteilung nicht. Aus Kliniksicht spiele das aber auch keine Rolle. „In jedem Fall besteht Isolationspflicht, der Aufwand für die Klinik ist erhöht, und es bindet Personal.“ Insofern sei der Betrieb auf den Stationen bei einer Gesamtzahl von 100, vielleicht noch 120 Isolations-Patienten „gerade so“ aufrechtzuerhalten, sagt Dotzer. „Aber viel mehr brauchen wir nicht.“ Speziell an Wochenenden mit erhöhtem Notfall-Aufkommen „wird es eng“, so der in der Unfallklinik Murnau tätige Mediziner.

Asklepios-Stadtklinik profitiert zwar von hoher Impfquote des Personals, trotzdem gibt es Ausfälle

Hinzu kommen Personalausfälle. Christopher Horn, Sprecher der Asklepios-Stadtklinik in Bad Tölz, erklärt zwar, dass „wir von einer sehr hohen Impfquote unseres Personals profitieren“. Erkrankungen gebe es aber. „Daneben bereiten uns besonders die Quarantäneregeln in Kindergärten und Schulen Sorgen. Viele Mitarbeiter müssen ihre Kinder kurzfristig abholen und dann zuhause betreuen“, so Horn. Das sei einer der häufigsten Gründe für Ausfälle.

Auch in der Kreisklinik ist die Lage ernst

Ingo Kühn, Geschäftsführer der Kreisklinik Wolfratshausen, meldet einen „sehr hohen Krankenstand des Personals“. Der Betrieb könne nur „durch die sehr hohe Leistungsbereitschaft unserer Mitarbeiter – in allen Bereichen – aufrechterhalten werden“, lobt er.

Dementsprechend stuft Kühn die Lage der Kreisklinik aktuell als „ernst“ ein. Auch Horn sagt fürs Tölzer Krankenhaus: „Die Belastung für alle Beteiligten ist weiterhin sehr hoch.“ In der Stadtklinik wurden laut Horn – Stand Dienstag – drei Corona-Patienten intensivmedizinisch und 19 weitere auf der Normalstation behandelt. In Wolfratshausen waren es am selben Tag ein Intensiv- und 15 Normalstation-Patienten mit Covid-19.

Mit Blick auf steigende Infektionszahlen: „Es ist noch nicht vorbei“

Die Klinikvertreter hoffen, dass der Höhepunkt der Omikronwelle auch für sie erreicht ist. Die Entwicklung der Klinikbelegung folge der Inzidenz mit zeitlichem Abstand von etwa zehn Tagen, sagt Dotzer. Mit Blick auf wieder steigende Infektionen – der Landkreis Garmisch-Partenkirchen lag am Mittwoch mit einer Inzidenz von 2868,2 bundesweit auf Platz 2 – sagt er aber auch: „Es ist noch nicht vorbei.“

