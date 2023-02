Ohne Test in Klinik und Heim: So sehen Einrichtungen im Landkreis die Lockerung ab 1. März

Von: Elena Royer

Ein negativer Coronatest ist bald nicht mehr nötig für Besuche in Heimen oder Kliniken. © Bernd Weißbrod/dpa

Ab 1. März ist für Besuche in Kliniken oder Heimen kein Coronatest mehr nötig. Im Landkreis gehen die Meinungen über die Lockerung auseinander.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Die Coronazahlen sind derzeit niedrig. In Bayern reicht deshalb für Besuche in Kliniken oder Seniorenheimen seit dem 10. Februar ein negativer Selbsttest aus. Ab 1. März ist dann gar kein Test mehr nötig. Das halten die Einrichtungen im Landkreis von dieser Lockerung.

Im „Haus am Park“ in Bad Tölz will man zurück zur Normalität

Im Tölzer Seniorenheim „Haus am Park“ findet man die neue Lockerung gut. „Das ist natürlich eine Erleichterung für uns. Wir wollen zurück zur Normalität“, sagt Einrichtungsleiterin Natalja Brangenberg. Die Bewohner weiterhin zu schützen, hat aber nach wie vor oberste Priorität für sie. Die Angestellten im „Haus am Park“ würden sich derzeit noch regelmäßig testen, erklärt Brangenberg. „Aber ab dem 1. März werden wir das auch nicht mehr machen.“

Für Besucher gibt es dort keine Einschränkungen mehr: weder was die Anzahl der Besucher, noch was die Besuchsdauer angeht. Sollten die Infektionen wieder zunehmen, sieht sich Brangenberg gut gerüstet. „Wir haben Pläne und Maßnahmen aus den vergangenen Jahren“, sagt die Einrichtungsleiterin. Trotzdem will sie positiv denken und hofft, dass es nicht so weit kommt. „Die Bewohner haben sehr gelitten.“

Asklepios-Stadtklinik: Lockerung „erleichtert den Alltag“

Auch die Asklepios-Stadtklinik in Bad Tölz sieht in der Maßnahme eine Erleichterung, wie Sprecher Christopher Horn sagt. „Es erleichtert natürlich den Alltag für Besucher, die einen Angehörigen im Krankenhaus besuchen möchten, ebenso wie für unser Empfangspersonal, das die Einhaltung der Regelungen bisher kontrolliert hat.“ Andererseits sei der Schutz der Patienten und Mitarbeiter ein hohes Gut, so Horn. „Daher gilt es abzuwarten, ob und wie sich die neue Regelung auswirken wird.“ Dafür sei es jetzt noch zu früh.

Einschränkungen von Besuchsdauer und Besucheranzahl gibt es in der Asklepios-Stadtklinik derzeit noch. „Wir werden im Rahmen unserer klinikinternen Corona-Task-Force erörtern, ob die Beschränkungen wegfallen“, sagt Horn. In der Stadtklinik geht man davon aus, dass sich die Zahl der Besucher mit dem Wegfall der Maßnahmen weiter erhöhen wird. Außerdem beobachte man die Situation genau und wolle die Regelungen gegebenenfalls erneut anpassen, falls die Fallzahlen wieder steigen.

„Weniger Stress“ bedeutet der Wegfall der Tests in der Fachklinik Lenggries

Eine Erleichterung im Klinikalltag stellt die Lockerung ebenso in der Fachklinik in Lenggries dar. „Das bedeutet weniger Stress mit Angehörigen und Besuchern, und es entlastet die Rezeption“, erklärt Geschäftsführer Prof. Nikolaus Netzer. „Die allgemeine grundlose Testpflicht beim Personal und den Selbsttest bei Besuchern halte ich inzwischen – auch wenn wir diesen Vorgaben folgen – für obsolet“, so Netzer. „Einen Selbsttest bei coronatypischen Erkältungssymptomen finde ich aber sinnvoll.“

In Lenggries gibt es aktuell keine Beschränkungen hinsichtlich der Besuchsdauer und Besucheranzahl. „Allerdings werden wir weiterhin, auch unabhängig von Corona, Besucher mit Patienten in den dafür vorgesehenen Räumen wie Lounge, Wintergarten oder Außenbereich zusammenkommen lassen“, erklärt Netzer.

Schutz vulnerabler Gruppen hat weiterhin Priorität

Dadurch sollen einerseits vulnerable Zimmergenossen entlastet und andererseits allgemeine Infektionen reduziert werden. „Wir bitten um Besuchsanmeldung“, betont er, „damit die Pflege die Patienten in diese Räume begleiten kann.“ Nach Unterzeichnung einer Haftungsübernahme können Besucher mit den Patienten auch für einige Stunden in den Ort.

Kreisklinik Wolfratshausen will auf bestimmten Stationen weiterhin testen

Ingo Kühn, Geschäftsführer der Kreisklinik in Wolfratshausen, findet die Lockerung „grundsätzlich gut“. „Wir begrüßen immer alle Erleichterungen“, sagt er. „Vorher war es viel Verwaltungsaufwand.“ Trotzdem müsse man abwarten, was kommt, betont er. „Auf bestimmten Stationen werden wir auch nach wie vor weiter testen.“ Ob mit den Lockerungen beim Testen auch die Besucherbeschränkungen aufgehoben werden, wird laut Kühn erst noch in der Corona-Task-Force besprochen werden. „Ich kann mir vorstellen, dass es stufenweise gehen wird, wir immer mehr erweitern und nicht alles auf einmal aufgehoben wird“, sagt er. „Patienten, Mitarbeiter und Ärzte müssen geschützt sein.“

Im Pater-Rupert-Mayer-Heim ist man skeptisch

Im Tölzer Pater-Rupert-Mayer-Heim (Marienstift) ist man noch skeptisch. „Da wir bisher regelmäßig Besucher positiv getestet haben, sind wir gespannt, wie und ob es funktionieren wird“, sagt Einrichtungsleiterin Larisa Leitner. Trotzdem setzt das Heim die Lockerung auch ab dem 1. März um. „Durch die öffentliche Bekanntmachung der Lockerungen werden die Besucher ungeduldig“, so Leitner. „Dadurch sind wir gezwungen, sie zu übernehmen, um die Zufriedenheit der Besucher zu wahren.“ Selbst hätte sie die Maßnahmen bis mindestens Ende April beibehalten.

Dennoch: Auf Hygienemaßnahmen wie Händedesinfektion oder Fiebermessen mit einem installierten Gerät am Eingang wird laut Leitner weiterhin geachtet, und die Mitarbeiter testen sich auch weiterhin zweimal pro Woche.

