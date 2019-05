Diebstahl in der Klinik: Handtaschenräuberin muss in Haft

Zu einer Haftstrafe wurde nun eine 48-jährige Frau verurteilt. Sie hatte in einer Klinik geklaut.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Im Frühstücksraum einer Fachklinik kam es am 20. Oktober 2017 zu einem unschönen Vorfall, an den sich die mittlerweile 48-jährige Angeklagte nicht mehr erinnern will. Die Staatsanwaltschaft warf ihr vor, an diesem Tag die Handtasche einer anderen Frau an sich genommen zu haben und daraus 200 Euro sowie ein iPhone im Wert von 600 Euro entnommen zu haben. Das Amtsgericht Wolfratshausen verurteilte sie jetzt zu einer Freiheitsstrafe.

Eine Zeugin, die die Tat beobachtet hatte, alarmierte damals die Polizei. „Als wir an ihre Zimmertür klopften, machte zunächst niemand auf“, erinnerte sich der zuständige Sachbearbeiter. Ein Arzt schloss schließlich die Tür auf. Prompt trafen die Polizisten die Beschuldigte an und fanden in einem Schrank die entwendete Handtasche – allerdings fehlten das iPhone und das Geld im Portemonnaie. Nach kurzem Zögern zog die Frau die von ihr entwendeten Geldscheine aus ihrem Nachtkästchen und gab sie den Beamten. „Ich kann mich an nichts erinnern, weil ich vor dem Frühstück zehn ,Zopiclon’-Schlaftabletten genommen habe“, behauptete sie.

Ein während der Verhandlung anwesender Toxikologe aus München verwies jedoch darauf, dass sich ein Mensch nach so einer Menge kaum mehr auf den Füßen halten könne. Der Polizist beschrieb die Frau jedoch in dieser Hinsicht als unauffällig. „Die Dame sagte uns damals auch nichts davon, dass sie vorher Tabletten eingenommen hat“, erklärte der Zeuge.

Mutter von fünf Kindern bricht in Tränen aus

Für die Staatsanwältin und Richter Helmut Berger war damit erwiesen, dass es sich um eine Schutzbehauptung der derzeit in Regensburg lebenden Angeklagten handelt. Da die derzeit arbeitslose Frau bereits 20 Vorstrafen angehäuft hatte, während der Tatzeit unter offener Bewährung stand und ihr aufgrund mehrerer Therapieabbrüche keine positive Sozialprognose ausgestellt werden konnte, forderte die Staatsanwältin eine zehnmonatige Haftstrafe. Rechtsanwältin Christina Keil gab zu bedenken, dass nur der 200-Euro-Diebstahl nachgewiesen werden konnte. Denn das iPhone blieb bis heute verschollen. Sie hielt eine fünfmonatige Bewährungsstrafe mit der Auflage, einen Therapieplatz zu finden, für ausreichend.

Richter Helmut Berger entschied sich schließlich für eine achtmonatige Haftstrafe. „Es wäre hilfreich gewesen, wenn Sie bei der Verhandlung die Aussicht auf einen Therapieplatz vorgewiesen hätten“, bedauerte Berger. Die Mutter von fünf Kindern brach danach in Tränen aus. „Ich möchte die paar Jahre, die ich noch vor mir habe, nur ein normales Leben führen“, wünschte sie sich. Peter Herrmann

Lesen Sie auch:

Baumstamm erschlägt Mann – Angehörige finden ihn leblos

Auf dem Weg zur Tutzinger Hütte: Erschöpfte Berliner Wanderer alarmieren Bergwacht

Wegen Aquaplanings: Transporter kippt um - Fahrer eingeklemmt

Rubriklistenbild: © picture alliance / Britta Peders / Britta Pedersen