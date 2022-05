Nachfrage nach Elektro- und Hybridfahrzeugen steigt – Verbrenner weiter in der Überzahl

Teilen

Elektroautos werden beliebter, machen aber weiterhin nur einen kleinen Teil der Zulassungen aus. © DPA

E-Mobilität ist im Kommen. Das belegen Zahlen des Landratsamts. Dennoch gibt es bei diesem Thema einige Punkte, die Kunden derzeit noch davon abhalten, ein E-Auto zu kaufen.

Bad Tölz-Wolfratshausen – In Zeiten von immer weiter steigenden Spritpreisen und des Klimawandels gelten Elektro- und Hybridfahrzeuge als das Mittel der Wahl. Bislang sind trotzdem überwiegend Benziner und Dieselautos im Straßenverkehr unterwegs. Es zeigt sich allerdings, dass die E-Mobilität – wenn auch nur langsam – auch im Landkreis im Kommen ist.

Im Landkreis dominieren weiterhin die Verbrenner

Dies geht aus den Zulassungszahlen des Landratsamts hervor. „Grundsätzlich lässt sich ein Anstieg von Elektro- und Hybridfahrzeugen über die vergangenen Jahre hinweg verzeichnen“, sagt Behörden-Sprecherin Sabine Schmid. Verbrenner dominieren aber weiterhin. Von den 112 595 zugelassenen Fahrzeugen (Stand 2021) waren 108 204 Benziner oder Diesel. Nur 1070 Elektro- und 2792 Hybridfahrzeuge waren auf den Straßen unterwegs. Der Anteil zugelassener Elektrofahrzeuge liegt somit bei weniger als einem Prozent, Hybridfahrzeuge kommen immerhin auf 2,5 Prozent.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.

Leichter Anstieg bei den Hybrid- und Elektroautos

Vergleicht man die Anzahl der Pkw-Zulassungsverfahren aus den Jahren 2020 und 2021, zeigt sich ein leichter Trend in Richtung Elektromobilität. So nahmen die zugelassenen Hybrid- und Elektroautos 2021 im Vergleich zum Vorjahr von 1522 auf 2076 beziehungsweise 529 auf 841 zu. Dies entspricht einer Steigerung von etwa 38 beziehungsweise 59 Prozent. Demgegenüber ist ein leichter Rückgang bei den Verbrennern zu erkennen. Hatten Diesel und Benziner 2020 noch einen Anteil von rund 88 Prozent an den Pkw-Zulassungen, waren es 2021 nur noch rund 83 Prozent.

Staatliche Förderungen ein Anreiz für Elektrofahrzeuge?

„Ich kann diesen Trend ganz klar bestätigen“, sagt Franziska Rinkel vom Autozentrum Isarring in Lenggries. Dort ist sie im Verkauf und Marketing tätig. Die Zunahme an verkauften Elektro- und Hybridautos liegt ihr zufolge zum einen an der staatlichen Förderung. Elektrofahrzeuge werden mit Summen von bis zu 9000 Euro gefördert, für Plug-in-Hybride erhält man bis zu 6000 Euro. Dadurch bewegen sich diese Fahrzeuge nur geringfügig über dem Preisniveau der Verbrenner. Zum anderen hätten E-Autos deutlich kürzere Lieferzeiten.

Ein Faktor, der die Kaufentscheidung beeinflussen kann, sind steuerliche Vorteile. „Für Elektroautos muss keine Kfz-Steuer gezahlt werden“, erklärt Rinkel. Auch bei den steigenden Spritpreisen ist ein Elektrofahrzeug gegenüber Verbrennern im Vorteil. „In Summe lässt sich mit einem E-Auto sparen, allerdings stellt sich die Frage nach der Langfristigkeit“, erklärt sie mit Blick auf die Lebensdauer der Fahrzeuge.

Schlechte Ladeinfrastruktur erfordert eine gute Planung

Problematisch sei derzeit jedoch die unzureichend ausgebaute Ladeinfrastruktur. Dies hält manche Kunden bisher davon ab, sich ein E-Auto zuzulegen. „Der Trend muss in Richtung eines Ausbaus an Ladestationen gehen“, fordert Rinkel. Für die Stadt oder kurze Strecken ist ein E-Auto gut geeignet, bei längeren Reisen ist die Planung ein wenig aufwendiger. „Man muss sich vorher schlau machen, wo sich die Ladestationen befinden“, so Rinkel. Hier helfe zum Beispiel eine entsprechende App.

Manche Kunden schreckt geringe Reichweite ab

Im Autohaus Michael Schmidt sind Elektro- und Hybridautos ebenfalls äußerst gefragt, wie Thomas Huber, Leiter der Filialen in Bad Tölz und Wolfratshausen, mitteilt. Allerdings gebe es auch hier einige Kunden, die bisher vor dem Kauf von E-Autos zurückschreckten. „Der Knackpunkt ist die zu geringe Reichweite der Batterien“, erklärt Huber.

Trend geht zwar zur E-Mobilität, dennoch „riesige Herausforderung“

Außerdem stelle sich die Frage, wie Besitzer ihre Autos zuhause laden können. Nicht jeder habe eine Garage mit Ladesäule, so der Filialleiter. Huber rechnet damit, dass sich der Trend bei der Elektromobilität fortsetzt. Zumal immer mehr Hersteller zukünftig keine Verbrenner mehr produzieren möchten. Insgesamt bleibe das Thema Elektromobilität aber eine „riesige Herausforderung“.

Während man bei den Autos insgesamt eine schrittweise Abkehr vom Verbrennungsmotor feststellen kann, sieht es bei Bussen und Lkw deutlich anders aus: Wie die Zahlen des Landratsamtes belegen, sind alle 27 im vergangenen Jahr zugelassenen Busse dieselbetrieben. Bei den insgesamt 1728 Lkw-Zulassungen beträgt die Dieselquote mehr als 90 Prozent.

Von Franziska Selter

Bad-Tölz-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Bad-Tölz-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Bad Tölz – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.