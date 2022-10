Engagiert in Tölz und Wolfratshausen: Vier Landkreisbürger erhalten Ehrenzeichen des Ministerpräsidenten

Von: Elena Royer, Clara Wildenrath

Walter Frei aus Bad Tölz bekam von Ministerpräsident Markus Söder das Ehrenzeichen verliehen. © Staatskanzlei

Weil sie ehrenamtlich aktiv sind, hat Ministerpräsident Markus Söder kürzlich vier Landkreisbürger mit dem Ehrenzeichen gewürdigt. Hut ab vor ihrem Engagement.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Es wird als ehrende Anerkennung für langjährige hervorragende ehrenamtliche Tätigkeit verliehen: das Ehrenzeichen des bayerischen Ministerpräsidenten. Kürzlich hat Ministerpräsident Markus Söder vier Landkreisbürger im Kaisersaal der Münchner Residenz damit ausgezeichnet.

Ehrenzeichen des Ministerpräsidenten: Erwin Pecho ist bei den Gebirgsschützen aktiv

Über ein Ehrenzeichen durfte sich Erwin Pecho aus Benediktbeuern freuen. Er engagiert sich seit mittlerweile 50 Jahren ehrenamtlich als Urkundenschreiber für verschiedene Vereine, außerdem 37 Jahre als Himmelträger und 40 Jahre als Kassenprüfer bei den Antlaß- und Gebirgsschützen. 27 Jahre war Pecho Kassenprüfer bei der Freiwilligen Feuerwehr, 25 Jahre Gemeinderat – davon zwölf Jahre als Zweiter Bürgermeister. Darüber hinaus war der Geehrte 16 Jahre als Vorsitzender der Orts-CSU aktiv und sechs Jahre als Kirchenpfleger der Pfarrei St. Benedikt. Daneben organisierte er mehrere Ausstellungen und restaurierte verschiedene Marterl im Gemeindegebiet.

Erwin Pecho wurde von Markus Söder gewürdigt. © Staatskanzlei

Elmar Schneiderling engagiert sich im Hospizverein

Ein weiteres Ehrenzeichen ging an Elmar Schneiderling aus Bad Heilbrunn. Schneiderling engagiert sich seit fast zwei Jahrzehnten für den Hospizverein im Pfaffenwinkel, wie auf der Internetseite des Vereins zu lesen ist. Dort war er auch als Hospizbegleiter tätig. Von 2005 bis 2017 war er Mitglied im Vorstand. Daneben hat sich Schneiderling für die Stiftung Hospizverein im Pfaffenwinkel engagiert, die 2009 auf seine Initiative hin gegründet wurde. War er zuerst Mitglied im Stiftungsrat, gehört er seit 2019 dem Stiftungsvorstand an. Zudem setzt sich Schneiderling bei der St.-Dominikus-Stiftung für den Fortbestand des Klosters Polling ein.

Auch Elmar Schneiderling erhielt das Ehrenzeichen. © Staatskanzlei

Walter Frei wurde für seine Verdienste rund um die Sing- und Musikschule geehrt

Ebenfalls ausgezeichnet wurde Walter Frei aus Bad Tölz. Frei wirkte mehr als 30 Jahre als Erster Vorsitzender des Fördervereins der Tölzer Sing- und Musikschule (wir berichteten). Er hatte diesen Posten 1989 in einer äußerst schwierigen Zeit übernommen, nämlich als um den Fortbestand der Schule gekämpft werden musste. „Ohne dich würde es die Musikschule heute nicht mehr geben“, hatte Leiter Harald Roßberger bei Freis Verabschiedung im Juli betont. Außerdem hat sich Walter Frei über zwei Jahrzehnte lang als Zweiter Vorsitzender des Tölzer Kunstvereins eingebracht.

Waltraud Bauhof erhielt das Ehrenzeichen, weil sie sich für andere einsetzt

Weil sie sich für die Interessen der älteren Mitbürger einsetzt, erhielt auch Waltraud Bauhof aus Dietramszell die Ehrennadel. Bauhof ist unter anderem Seniorenbeauftragte der Gemeinde und Mitglied des Seniorenbeirats im Landkreis. Außerdem Mitinitiatorin des Partnerschafts- und des Kulturvereins, des Vereins Computersenioren und der Dietramszeller Flüchtlingshilfe.

Waltraud Bauhof mit ihrer Auszeichnung. © Staatskanzlei

Bei dem Festakt im Kaisersaal der Münchner Residenz betonte Söder: „Bayern ist Land des Ehrenamts. Das Ehrenzeichen des Ministerpräsidenten ist Dank, Anerkennung und Motivation für langjährigen Einsatz.“ Im Freistaat engagiere sich fast jeder Zweite ehrenamtlich. „Alle Ehrenamtlichen prägen unser Land und geben gerade in schweren Zeiten Mut und Hoffnung.“

Zeichen des öffentlichen Danks

Das Ehrenzeichen des Ministerpräsidenten ist ein sichtbares äußeres Zeichen des öffentlichen Danks für langjährige hervorragende Leistungen von Bürgerinnen und Bürgern, die sich uneigennützig in den Dienst der Allgemeinheit stellen, ist auf der Internetseite der bayerischen Staatsregierung nachzulesen. Verliehen wird es an Personen, die sich durch langjährige, mindestens 15-jährige aktive Tätigkeit in Vereinen, Organisationen und sonstigen Gemeinschaften mit kulturellen, sportlichen, sozialen oder anderen gemeinnützigen Zielen hervorragende Verdienste erworben haben.

