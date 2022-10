Advent, Advent, kein Lichtlein brennt? Kommunen diskutieren über Energiesparmaßnahmen

Energiekrise

Der Energieverbrauch bei der Weihnachtsbeleuchtung - ein derzeit heiß diskutiertes Thema. Auch einige Kommunen im Landkreis überlegen, wie sie diesen Advent vorgehen sollen.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Die Energiekrise legt im wahrsten Sinne einen dunklen Schleier über Deutschland. Vielerorts gehen nachts die Lichter in den Schaufenstern aus, Haushalte sollen Strom sparen. In einigen Kommunen gibt es bereits Überlegungen, die Weihnachtsbeleuchtung zu reduzieren oder ganz wegzulassen.

In Bad Tölz soll es - Stand jetzt - stimmungsvolle Beleuchtung geben

In Bad Tölz müssen die Bürger zum jetzigen Stand nicht auf eine stimmungsvolle Beleuchtung verzichten, teilt Rathaussprecherin Birte Otterbach in Abstimmung mit den Stadtwerken mit. „Wir sehen das als notwendige Maßnahme zur Unterstützung des Handels in der Marktstraße an“, sagt Otterbach. „Ob sie exakt wie in den letzten Jahren erfolgt, muss noch entschieden werden. Denn unsere Planung ist aktuell noch nicht abgeschlossen.“

Bisher wurde der Christbaum in der Marktstraße von 10 bis 22 Uhr beleuchtet. Die übrigen Christbäume – im ganzen Stadtgebiet stehen 18 – erstrahlten ab der Dämmerung bis zirka 22 Uhr und dann von morgens 6 Uhr bis zur Morgendämmerung. Für heuer gebe es bereits Überlegungen, die Dauer und die Intensität der Beleuchtung zu überdenken. Doch auch dazu ist bislang nichts beschlossen.

„Gründe sind physikalischer Natur“: Darum hat Tölz noch nicht auf LED umgestellt

Auf LED ist die Weihnachtsbeleuchtung in Tölz noch nicht umgestellt. „Der Hintergrund ist physikalischer Natur“, erklärt Otterbach. „LED-Lichter entwickeln nur sehr wenig Wärme. Würde es auf die Christbäume schneien, würde der Schnee nicht mehr wegschmelzen und die Beleuchtung wäre nicht zu sehen.“ Auch hierzu befinde sich die Stadt aber noch in der Diskussion.

Wie hoch war eigentlich der Stromverbrauch für die Weihnachtsbeleuchtung in den vergangenen Jahren? Den geben die Stadtwerke für die vergangene Adventszeit mit 1428 Kilowattstunden (kWh) an. Zum Vergleich: Ein Vier-Personen-Haushalt benötigt laut Stadtwerken pro Jahr zirka 3000 Kilowattstunden.

Bad Heilbrunn berät erst noch über Weihnachtsbeleuchtung

Auch in den Landkreis-Gemeinden ist das Thema Weihnachtsbeleuchtung in der Diskussion. In Bad Heilbrunn werde laut Bürgermeister Thomas Gründl der Gemeinderat in seiner Sitzung an diesem Dienstag darüber beraten. Der Rathauschef selbst sieht hier schon Einsparpotenzial, betont aber: „Ich möchte die Vor- und Nachteile erst im Gemeinderat diskutieren.“

Christbaum in Dietramszell soll „Zeichen der Hoffnung“ sein

Auch im Dietramszeller Rat gehörte das Thema jüngst zu den Besprechungspunkten. „Es gab bisher nur zwischen dem Kloster und der Gaststätte Klosterschänke einen beleuchteten Baum, den die Gemeinde betrieben hat“, berichtet Bürgermeister Josef Hauser. Aufgrund der Erneuerung der Ortsdurchfahrt habe dieser Baum allerdings gefällt werden müssen, da sich die Straßenführung geändert habe. Daher sei für die kommende Adventszeit geplant, vor dem Rathaus einen kleineren Christbaum aufzustellen. „Für diesen wird eine moderne LED-Beleuchtung beschafft“, sagt Hauser und ergänzt: „Eine moderne LED-Lichterkette benötigt für die ganze Advents- und Weihnachtszeit nur zirka 0,75 kWh, sodass bei den zwei geplanten Lichterketten mit einem Gesamtverbrauch von 1,5 kWh zu rechnen ist.“ Und darauf sollen die Bürger auch nicht verzichten müssen. Denn: „Trotz der Probleme mit der Energie ist es uns wichtig, ein Zeichen der Hoffnung in diese besondere Jahreszeit zu bringen.“

Überdies gab es wie berichtet im Gaißacher Gemeinderat jüngst eine Diskussion über den Christbaum vor dem Rathaus. Die Mehrheit stimmte letztendlich aber für den Baum.

In Kochel erstrahlen seit 3 Jahren LED-Lichter

Kochels Bürgermeister Thomas Holz sieht das ähnlich. Komplett auf eine Beleuchtung zu verzichten, sei angesichts der großen traditionellen Bedeutung der Vorweihnachtszeit problematisch. „Wir haben aber bereits alle Lichterketten und die Christbaumbeleuchtung sowie die Sterne vor drei Jahren auf LED umgestellt.“ Wo und in welcher Form es in Kochel eine Weihnachtsbeleuchtung geben werde, müsse aber noch final in den Gremien besprochen werden, sagt Holz. So ist die Lage auch in Lenggries. Martina Müller von der Werbegemeinschaft werde sich dazu in den kommenden Tagen mit Bürgermeister Stefan Klaffenbacher abstimmen, gibt sie auf Anfrage bekannt.

Benediktbeuern verzichtet auf kleine Bäume entlang der Dorfstraße

In Benediktbeuern wird „der große Christbaum am Dorfplatz vor dem Pfarrhof wieder aufgestellt und beleuchtet. Auf die kleinen Christbäume entlang der Dorfstraße wird heuer voraussichtlich verzichtet, um Energie zu sparen“, sagt Sabine Rauscher von der Gästeinformation. Eine Umstellung auf LED-Beleuchtung könne die Gemeinde in diesem Jahr aus Kostengründen nicht mehr umsetzen.

Keine leuchtenden Eiszapfen und Sterne: In Geretsried wird stark reduziert

In stark verschlankter Form werde die Weihnachtsbeleuchtung in Geretsried ausgeführt, erklärt Roswitha Foißner vom städtischen Amt für Hochbau, Gebäude- und Energiemanagement. „Die schaltbaren Eiszapfenleuchten werden wegfallen, da die öffentlichen Gebäude ohnehin nicht beleuchtet werden dürfen. Ferner werden die an den Straßenlaternen und Bäumen hängenden leuchtenden Tannenbäume und Sterne weggelassen“, sagt sie. Nicht verzichten müssen die Bürger aber auf die Weihnachtsbäume. „Die Stadtverwaltung hat begutachtet, wo die meiste Energie verbraucht wird und sich deshalb auf die schaltbaren Elemente konzentriert.“ Die Einsparung betrage über 90 Prozent. Der zuständige Bauhofmitarbeiter habe durch die Reduzierung des Arbeitsaufwands für die Weihnachtsbeleuchtung nun mehr Zeit, die noch ausstehende Umrüstung in den Schulen, die noch nicht auf LED umgerüstet sind, anzugehen. „Das ist ein erfreulicher Spareffekt.“

