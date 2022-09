Isar-Loisachtaler Ferienpass: Nachfrage heuer „enorm hoch“

Von: Elena Royer

Teilen

Eine ökologisch geführte Schlauchboottour gab es anlässlich des 40. Geburtstags des Ferienpasses. © privat

Heuer feierte der Isar-Loisachtaler Ferienpass sein 40. Jubiläum. So kam das Angebot in diesem Sommer bei den Kids im Landkreis an.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Vor ein paar Tagen hat die Schule wieder angefangen, die Sommerferien sind vorbei. Zeit, Bilanz zu ziehen beim Isar-Loisachtaler Ferienpass.

Ferienpass: Nach der Pandemie heuer wieder gewohntes Angebot

Nachdem es in den vergangenen beiden Jahren wegen Corona eine abgespeckte Version des Ferienpasses gab, durften sich die Kinder und Jugendlichen im Landkreis heuer wieder über das gewohnte, umfangreiche Programmheft freuen. Die Organisatorinnen Evi Zimmert und Monika Holzheuer vom Kreisjugendring (KJR) freuen sich, dass die Nachfrage nach Plätzen zu allen Veranstaltungen „enorm hoch“ war.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.

Auflage wegen hoher Nachfrage kurzfristig erhöht

Weil bereits bei den Vorbestellungen des Jubiläums-Ferienpasses (er feiert heuer 40. Geburtstag, wir berichteten) ersichtlich war, dass es in diesem Jahr eine hohe Nachfrage geben wird, wurde die geplante Auflage von 4000 Stück kurzfristig um weitere 550 Stück erhöht, schreiben die Organisatorinnen in einer Pressemitteilung. Zusätzlich gab es vom KJR 1000 kostenfreie Ferienpässe für alle geflüchteten Kinder im Landkreis. „Der Kreisjugendring plant, dass zukünftig auch Inhaber einer Sozialcard mit Vergünstigungen berücksichtigt werden“, sagt Holzheuer. Für dieses Jahr sei das auf die Schnelle nicht machbar gewesen, da der Fokus auf den Geflüchteten lag.

Heft erschien heuer im neuen Layout

Seit 2019 gab es heuer erstmals wieder ein umfangreiches, gedrucktes Heft, in dem alle Veranstaltungen aufgelistet waren. Neu war, dass neben jeder Veranstaltung ein QR-Code abgedruckt wurde, den man für weitere Infos zur jeweiligen Veranstaltung einscannen musste. „Am Anfang gab es ein paar Nachfragen, wie das genau funktioniert“, sagt Holzheuer. „Insgesamt hat es aber reibungslos geklappt. Durch das neue Layout ist die Überflutung mit Informationen nicht mehr so groß.“

Umfragreiches Programm: Töpfern, Zauberwerkstatt, klettern

Nach Corona konnte heuer wieder ein umfangreiches Programm angeboten werden. Sehr beliebt war laut den Organisatorinnen unter anderem das Fahrtechnik-Training mit dem Mountainbike, die Zauberwerkstatt, Spiel und Spaß mit dem Hund, die lustige Almschule auf dem Brauneck, Klettern im Kletterwald und die Alpenrundflüge mit einem Motorflieger. Aber auch Töpfern, Actionpainting, Graffiti sprayen oder die Holzwerkstatt waren sehr gut besucht. Auch konnten heuer wieder Busfahrten durchgeführt werden, wie zum Beispiel ins Legoland, den Skyline Park und ins Salzbergwerk. Dank der Bezuschussung des Landkreises konnten die Tagesausflüge zu einem günstigeren Preis als regulär angeboten werden.

40 Jahre Ferienpass: Zu diesem Anlass zwei zusätzliche kostenfreie Veranstaltungen

Anlässlich des 40. Jubiläums hat der KJR Plätze für zwei zusätzliche kostenfreie Veranstaltungen verlost. 16 Kinder durften einen spannenden Tag bei der Bergwacht in Benediktbeuern erleben, weitere 25 Kinder eine ökologisch geführte Schlauchboottour. Die beiden Veranstaltungen wurden mit dem „Bayerischen Aktionsplan Jugend“ des Bayerischen Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales durch den Bayerischen Jugendring gefördert.

Insgesamt 2185 Buben und Mädchen haben sich im Online-Portal registriert. 643 Veranstaltungen konnten in diesem Jahr stattfinden. Im Vergleich zum Vorjahr haben sich 45 Prozent mehr Kinder für Veranstaltungen angemeldet.

Bad-Tölz-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Bad-Tölz-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Bad Tölz – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.