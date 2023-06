743 mal Spaß in den Sommerferien: Ferienpassaktion startet wieder

Von: Elena Royer

Stellten den diesjährigen Ferienpass vor: (v. li.) Sandra Kresta, Geschäftsführerin des KJR, Praktikantin Luise Schweiger, Vroni Harrer (Verwaltungsangestellte) und Monika Holzheuer, die Gesamtkoordinatorin. © pröhl

Wer in den Sommerferien keinen Urlaub geplant hat, muss nicht traurig sein. Der Ferienpass bietet auch heuer wieder über 700 Aktionen. Da ist für jeden was dabei.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Nach dem Jubiläum im vergangenen Jahr geht der Isar-Loisachtaler Ferienpass heuer in die 41. Runde. Trotzdem steht das diesjährige Programm dem vom letzten Jahr in nichts nach. Unter insgesamt 743 Veranstaltungen können die Kinder und Jugendlichen im Landkreis wählen. Bei einer Pressekonferenz am Donnerstag stellten die Verantwortlichen vom Kreisjugendring (KJR) den neuen Ferienpass vor.

Programm wieder wie vor Corona

„Unser Programm ist in diesem Jahr wieder komplett vergleichbar mit dem von vor Corona“, sagt Monika Holzheuer, die die Gesamtkoordination des Ferienpasses innehat. Waren die Busse zum Beispiel im vergangenen Jahr noch nicht voll besetzt, ist das heuer wieder möglich. „Wir haben wieder unser volles Programm mit vollen Gruppen.“

Bandbreite reicht von Skateboarden über Töpfern bis Kamelreiten

Und es sei wirklich für jeden etwas dabei, erklärt Sandra Kresta, Geschäftsführerin des KJR, und zählt einige Veranstaltungen auf: „Wir haben sehr viel Kreatives, aber auch was mit Action, zum Beispiel Skateboarden oder Mountainbiken. Außerdem auch klassische Veranstaltungen wie Kochen oder Töpfern. Und natürlich sind Tiere sehr beliebt. Wir haben Reiten oder einen Besuch auf Gut Aiderbichl in Programm. Neu ist heuer zum Beispiel Kamelreiten.“ Außerdem gibt es eine Bildhauerwerkstatt, einen Rundflug mit der Cessna, Kräuterbuschenbinden oder Zumba.

Für Erstklässler gab es den Pass wie immer gratis

Wie immer erhielten alle Erstklässler den Pass durch die Unterstützung der Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshausen gratis. Neu war in diesem Jahr, dass alle anderen Schüler den Ferienpass bis zum 17. Mai im Online-Portal über die Schule vorbestellen konnten. Wer diese Frist verpasst hat, muss aber natürlich nicht auf einen Ferienpass verzichten, beruhigt Monika Holzheuer. Ab 26. Juni kann man ihn in allen Stadt- und Gemeindeverwaltungen des Landkreises, im Büro des Kreisjugendrings und zusätzlich auch in den Jugendzentren Tölzer Jugendcafé, Jugendhaus La Vida Wolfratshausen, Jugendzentrum Saftladen und Jugendtreff EinStein in Geretsried zum Preis von 3,50 Euro pro Heft erwerben.

QR-Codes aus dem vergangenen Jahr haben sich bewährt

Die Registrierung ist ebenfalls ab dem 26. Juni möglich. „Dafür benötigt jedes Kind seinen eigenen fünfstelligen Code, der im Mittelteil jedes Ferienpasses abgedruckt ist“, so Holzheuer. Außerdem ist, wie im vergangenen Jahr auch, neben jeder Veranstaltung ein QR-Code abgedruckt. „Das ist von der Handhabung einfacher und überfordert nicht mit so viel Text“, so die Koordinatorin. Mit dem Einscannen des Codes gelangt man in das Online-Portal des Ferienpasses, in dem weitere Informationen zu den einzelnen Veranstaltungen zu finden sind.

Verlosung der Plätze am 17. Juli

Bis zum 16. Juli kann man sich für seine Wunsch-Veranstaltungen vormerken lassen und nimmt an der Verlosung der Plätze am 17. Juli teil. Ebenso startet an diesem Tag der Verkauf der Tickets für alle Veranstaltungen und Angebote des Ferienpasses in den Gemeinden und Einrichtungen, die sich nicht an der Online-Abwicklung beteiligen. Welche Veranstaltungen online gebucht werden können, ist sowohl im Heft als auch im Onlineportal zusammengefasst. Am Abend des 17. Juli können die Zuteilungen eingesehen werden. „Im Anschluss an die Verlosung werden die Wartelisten komplett gelöscht“, so Holzheuer. „Freie Plätze können dann sofort gebucht werden.“

Dass sich auch im Lauf der Sommerferien noch ein Blick auf die Internetseite des Ferienpasses lohnt, erklärt Kresta. „Manche Veranstalter bieten zusätzlich etwas an oder haben noch Kapazitäten. Unser Portal ist immer relativ aktuell.“

Wer alle Gutscheine aus dem Heft einlöst, könnte 170 Euro sparen

Wie jedes Jahr enthält der Ferienpass Gutscheine für Eintrittsvergünstigungen. Im Mittelteil des Hefts gibt es heuer 58 Gutscheine. Wie in den Jahren zuvor erhält man mit ihnen Eintrittsvergünstigungen bei Bädern, Rodelbahnen, Klettergärten oder Museen. Wer es schafft, alle Gutscheine einzulösen, könnte damit bis zu 170 Euro sparen.

