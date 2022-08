Warum ein fauler Gärtner gut ist: Tipps zur naturnahen Gartengestaltung

Von: Elena Royer

„Tiere wollen keinen geschleckten Garten“: Den heimischen Garten in ein Paradies für Wildtiere und Insekten zu verwandeln, ist nicht schwer. © Monika Skolimowska/DPA

Im eigenen Garten ein Paradies für Insekten und andere Tiere zu schaffen, ist nicht schwer. Experten geben Tipps für eine naturnahe Gartengestaltung.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Naturschutz beginnt direkt vor der eigenen Haustür, besser gesagt im eigenen Garten. Es braucht nicht viel, damit sich Insekten und Vögel aber auch Eichhörnchen, Igel und Co. gerne ansiedeln. Was man dabei alles beachten sollte, erklären Experten aus dem Landkreis.

Naturnahe Gartengestaltung: Damit Tiere bleiben, muss es ihnen im Garten gefallen

Dass auch beim Thema Gartengestaltung der soziale Druck von außen groß ist, weiß Friedl Krönauer, Kreisvorsitzender des Bund Naturschutz (BN) aus eigener Erfahrung. „Als ich eine Blumenwiese angelegt habe, gab es nur Kopfschütteln. Andererseits freuen sich die Menschen über Tiere im Garten. Aber damit sie bleiben, muss es ihnen dort gefallen.“

Mähroboter sind ein „No-Go“

Das fängt schon beim Rasen mähen an. „Ein ganz kurzer Rasen hat mit Natur nichts zu tun“, findet der BN-Kreisvorsitzende. Denn wenn man dauernd mäht, bleibt eine Monokultur zurück, erklärt Peter Holzer von der gleichnamigen Gartenbaufirma aus Wolfratshausen.“ Insekten haben davon nichts. Hinzu kommt, dass Rasenmäher einen Sogeffekt haben. „Alles was man abmäht, wird eingesaugt und zu Brei – auch Insekten.“ Besonders Mähroboter seien ein „No-Go“. „Wer meint, er muss einen solchen benutzen, sollte ihn nur tagsüber laufen lassen“, so Krönauer. In der Dämmerung oder nachts könnte der Mäher Igel verletzen oder gar töten.

Eine naturnahe Gartengestaltung fängt bei der Auswahl der Erde an

Gärtnermeister Jürgen Kling von Garten Holzmann aus Bad Heilbrunn empfiehlt, für eine naturnahe Gartengestaltung mit der Auswahl der Erde anzufangen. Das hat zwar erst einmal nicht direkt eine Auswirkung auf die heimischen Tiere, ist aber aus einem anderen Grund wichtig: „Erden ohne Torf sind ökologisch nachhaltiger als Erden mit Torf“, erklärt Jürgen Kling. Denn beim Torf-Abbau werden Moore zerstört. „Das ist Raubbau an der Natur“, so Kling. Generell müsse sich bei der Gartengestaltung die Denkweise bei vielen Menschen ändern, findet er. „Die Leute wollen alles picobello haben, aber Tiere wollen keinen geschleckten Garten.“

Es darf auch mal unordentlich sein

Das sieht auch Peter Holzer so. „Ordnung ist recht und schön, aber man muss den Tieren einen Lebensraum lassen.“ Krönauer bestätigt: „Der faule Gärtner ist ein Segen für die Artenvielfalt.“ Igel erfreuen sich zum Beispiel an einem Reisighaufen, den man einfach im Garten liegen lässt, weiß Kling. Damit sich das stachelige Tier wohlfühlt, sollten Gärten nicht hermetisch abgeriegelt sein, sagt Krönauer. „Igel leben davon, von Garten zu Garten zu marschieren“, erklärt er. Nützlich sind sie obendrein: Auf ihrem Speiseplan stehen zum Beispiel Schnecken. Wer jedoch eine Weinbergschnecke in seinem Garten sichtet, darf sich freuen. „Sie frisst die Nachkommen von Nacktschnecken“, erklärt Kling.

„Wenn es so heiß ist wie aktuell, freuen sich Tiere über ein schattenspendendes Gehölz“, sagt Sabine Tappertzhofen, Geschäftsstellenleiterin des Landesbund für Vogelschutz (LBV). „Auch ein Gewässer ist sinnvoll. Es sollte aber mindestens ein Ufer abgeflacht sein, damit Tiere rein und auch wieder raus können.“ Reptilien wie Schlangen oder Eidechsen verstecken sich gern unter Steinhaufen. „Die meisten Leute wollen keine Schlange in ihren Gärten“, sagt Krönauer. „Dabei sind sie sehr nützlich, weil sie Ungeziefer vertilgen. Hat man eine im Garten, ist das ein Indikator, dass die Biodiversität in Ordnung ist.“

Über diese Pflanzen freuen sich Insekten

Um Insekten im heimischen Garten anzulocken, empfiehlt Jürgen Kling, sogenannte Insektennährgehölze zu pflanzen. Zum Beispiel einen Schmetterlingsstrauch, auch Buddleja genannt. Aber auch Salbei, Blutweiderich, Steinkraut, Katzenminze oder Lavendel stehen bei Insekten hoch im Kurs. „Zwischendrin kann man natürlich auch die ein oder andere Blume pflanzen, die nur schön aussieht und Insekten keinen Mehrwert bietet“, sagt er. „Das Auge muss auch Genuss erfahren.“ Dabei sollten aber laut Tappertzhofen einheimische Arten den Exoten vorgezogen werden. Und: „Im Herbst nicht alle Stauden und Stängel abschneiden. Viele Insekten überwintern darin.“

Auf Hausmittel statt Chemiekeulen setzen

Holzer empfiehlt, bei der Unkrautbekämpfung Hausmitteln statt Chemiekeulen den Vortritt zu lassen. „Nicht nach dem Motto ,Viel hilft viel‘ handeln“, sagt er. „Ein gewisser Schwund gehört dazu. Das ist die Natur.“ Direkt vor der eigenen Haustür kann also ein kleines Paradies für heimische Wildtiere entstehen. „Man sollte einfach daran denken, dass man nicht allein im Garten lebt“, sagt Krönauer.

