Kirchsee, Parkplatz oder Autobahn: Die ungewöhnlichsten Geburtsorte in Bad Tölz-Wolfratshausen

Immer wieder kommen Kinder unter ungewöhnlichen Umständen zur Welt. In den seltensten Fällen ist das so geplant – manchmal aber doch. Hebammen berichten.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Nicht jedes Kind kommt im Kreißsaal zur Welt – das zeigt sich auch im Landkreis immer wieder. Einer der ungewöhnlichsten Geburtsorte war vor einigen Wochen das Ufer des Kirchsees bei Sachsenkam.

Sturzgeburt am Kirchsee: Hebamme kam zu spät

„Das war absolut nicht so geplant, es war eine klassische Sturzgeburt“, berichtet die Lenggrieser Hebamme Kathleen Herzog. Die Familie habe keine Chance mehr gehabt, nach Hause zu fahren. Und als die Hebamme vor Ort eintraf, war schon alles passiert. „Das Kind war innerhalb von einer halben Stunde da.“ Zum Glück sei alles gut verlaufen, alle seien wohlauf.

Immer wieder hört man allerdings auch davon, dass Mütter den ausdrücklichen Wunsch haben, ihr Kind in der Natur zur Welt zu bringen. Das sei zwar ausgesprochen selten, sagt die Lenggrieser Hebamme Nadia Tretter. Zwei solche Frauen habe sie aber nachgeburtlich begleitet. Sie hätten sich für eine Alleingeburt entschieden – also ohne die Hilfe einer Hebamme. Dafür würden dann öfter eher exotische Orte ausgewählt, „am Bach oder auf Bali am Meer zum Beispiel“, sagt Tretter.

Hebammen blicken kritisch auf Alleingeburten

„Das ist ganz sicher nicht für jede Frau etwas“, sagt die Lenggrieserin. In aller Regel handle es sich um Frauen, die das zweite, dritte oder vierte Kind bekommen und zuvor den herkömmlichen Geburtsablauf in einer Klinik nicht als positiv empfunden hätten. Oft stehe bei dieser Entscheidung der „Wunsch nach Selbstbestimmung“ im Vordergrund oder nach einer Verbindung des eigenen Körpers zur Natur.

Als Hebamme sehe sie Alleingeburten „eher kritisch“, sagt Nadia Tretter. „Denn es kann Situationen geben, die die Gebärende selbst nicht so einschätzen kann.“ Es sei auf alle Fälle sinnvoll, dass bei einer Geburt jemand vom Fach dabei ist. „Aber das ist meine medizinische Sicht – und die haben diese Frauen gerade nicht.“ Sie wolle da niemanden verteufeln, sagt Tretter.

„Ganz alleine ein Kind zu bekommen, bedeutet wahnsinnigen Stress“

Andere Hebammen formulieren es eindeutiger: „Im Wald kann man spazieren gehen, aber sollte dort kein Kind zur Welt bringen“, sagt die Tölzer Hebamme Doris Wallé. Nur einmal vor vielen Jahren habe sie von einer Alleingeburt gehört, die in Sri Lanka vonstatten ging. Seither sei ihr aber niemand bekannt, der diesen Weg gewählt hätte.

„Gar nichts“ hält Martina Winkler, Leiterin der Beleghebammen in der der Außenstelle Wolfratshausen des Klinikums Starnberg, von Alleingeburten. „Ganz allein ein Kind zu bekommen, bedeutet einen wahnsinnigen Stress“, ist sie überzeugt.

Eine Frau brauche einen geschützten Raum, um zu entbinden. Dabei sei es ja nicht unbedingt notwendig, dass die Hebamme groß aktiv eingreife. „Aber wir unterstützen und begleiten die Frauen“, stellt sie klar. „Gott sei Dank“ kenne sie im Landkreis nur Frauen, die sich für das „übliche Spektrum“ der Geburten entscheiden.

Neue Badewanne für Geburten in Wolfratshausen

Und das sei an sich schon breit. „Wir bieten bei uns alles an: Die Frau kann sich hinlegen, sich bewegen, im Stehen gebären oder in der Badewanne – gerade haben wir dafür eine neue Wanne angeschafft. Alles, was die Frau sich wünscht, unterstützen wir.“

Ein vereinzelt geäußerter Sonderwunsch sei zum Beispiel „Hypnobirthing“, eine Methode, die den Frauen eine möglichst schmerzfreie Geburt dank Selbsthypnose verspricht. Winkler selbst sieht diesen Trend „zwiegespalten“ und merkt dazu an, das er „sehr teuer“ sei.

Wunsch nach Hausgeburten hat stark zugenommen

Unter die eher gebräuchlichen Formen fällt für Winkler dagegen die Hausgeburt. Diese Variante ist nach Auskunft von Kathleen Herzog stark nachgefragt. Das habe wegen der Corona-Auflagen in den Kliniken zuletzt deutlich zugenommen. Herzog ist nach eigenen Angaben allerdings die einzige Hebamme im Landkreis, die die Begleitung von Hausgeburten anbietet. 35 davon habe sie im vergangenen Jahr betreut. Heuer sei ihr Terminkalender bis November voll – und danach möchte sie erst einmal nicht als Hebamme weiterarbeiten, weil sie kräftemäßig an ihre Grenzen stoße. „Wer einmal zu Hause geboren hat, geht beim nächsten Mal nicht freiwillig wieder in die Klinik“, ist Herzog überzeugt. Und wenn eine Frau sie bitten würde, eine Geburt in der Natur zu begleiten, sei sie „für alles offen“, sagt die Lenggrieserin.

„Traumatisierend“ sei es für die Mütter dagegen meist, wenn sie ihr Kind unfreiwillig an einem ungewöhnlichen Ort zur Welt bringen – dann nämlich, wenn es zu schnell geht, um die nächste Klinik zu erreichen. Erst vor Kurzem kam Herzog zufolge ein Kind auf der Autobahn zur Welt – die Ausfahrt Wolfratshausen habe dafür gesperrt werden müssen. „Da blutet mir das Herz“, sagt Herzog. Geburten im Auto seien häufiger geworden, seit die Tölzer Geburtshilfe und der Weg in die nächste Geburtshilfe-Klinik für Mütter aus dem südlichen Landkreis weit geworden sei.

Parkplatz-Geburt in Wolfratshausen

Auch Martina Winkler berichtet, dass es vor einiger Zeit in Wolfratshausen eine „Parkplatz-Geburt“ gegeben habe. „Und wir hatten auch schon Frauen, die eigentlich nach Starnberg oder München wollten, aber unterwegs zu uns abgebogen sind“, ergänzt die Hebamme.

