35 000 Euro vom Jobcenter ergaunert - Ehemalige Personalberaterin geständig: Zu Bewährungsstrafen verurteilt

Vom Jobcenter hat sie sich 35 000 Euro ergaunert. Jetzt muss sich eine 53-Jährige vor Gericht verantworten. (Symbolbild) © dpa

Vom Jobcenter hat sie 35 000 Euro ergaunert. Jetzt muss sich eine 53-Jährige vor Gericht verantworten.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Sie kassierte von der Agentur für Arbeit 35 000 Euro an Vermittlungsgebühren für Personen, die gar nicht von ihr vermittelt worden waren, oder die nicht die erforderliche Mindestzeit bei ihrem neuen Arbeitgeber beschäftigt waren. Nun musste sich die ehemalige Geschäftsführerin (53) einer Zeitarbeitsfirma im südlichen Landkreis wegen Betrugs und Urkundenfälschung vor dem Schöffengericht am Amtsgericht Wolfratshausen verantworten.

Zwei Freiheitsstrafen auf Bewährung

Sie wurde zu zwei Freiheitsstrafen verurteilt – ein Jahr und elf Monate sowie ein Jahr und neun Monate. Beide Strafen wurden zur Bewährung ausgesetzt. Die Verhandlung, die ohne entsprechendes Zutun der Angeklagten wohl auf einen Mammut-Prozess hinausgelaufen wäre, ging letztlich rasch über die Bühne. Die Verlesung aller Anklagepunkte durch den Staatsanwalt dauerte länger als die anschließende Verhandlung, die sich im Wesentlichen auf ein Rechtsgespräch zwischen den Verfahrensbeteiligten reduzierte.

Vermittlungsgebühren für Personen, die gar nicht von ihr vermittelt worden waren

Die vom Richter ins Protokoll diktierte Abmachung lautete: Wenn die Angeklagte alles einräumt, verlässt sie den Gerichtssaal mit zwei Haftstrafen, die zur Bewährung ausgesetzt werden, sowie einer Geldstrafe. „Es trifft alles so zu“, erklärte der Verteidiger im Namen seiner Mandantin zu den angeklagten Betrügereien, die zu einem großen Teil lange zurückliegen. Die erste Anklage umfasst einen Zeitraum von Sommer 2012 bis Herbst 2017. Damals beantragte die Beschuldigte als Geschäftsführerin einer Personalberatungsfirma gemäß den Vereinbarungen mit der Arbeitsagentur Vergütungen für getätigte Vermittlungen. Allerdings hatten sich die aufgeführten Personen ihre Jobs – überwiegend in Nordrhein-Westfalen, aber auch in Baden-Württemberg und Hessen – entweder selbst besorgt oder die Arbeitsverhältnisse hatten weniger als sechs Monate Bestand, was eine Vergütung an die Agentur ausschloss.

Sie machte sich auch der Urkundenfälschung strafbar

Außerdem legte die Angeklagte der Arbeitsagentur in Garmisch-Partenkirchen Gutschriftsanträge über jeweils 1000 Euro vor, auf die sie keinen Anspruch hatte, weil es zwischen ihrer eigenen Firma und dem Unternehmen, dem sie Arbeitskräfte vermittelte, wirtschaftliche Verflechtungen gab. Insgesamt listete die Anklageschrift 35 Fälle auf. Der Arbeitsagentur entstand ein Schaden von 35 000 Euro. In 16 Fällen hatte die Frau Vermittlungsbestätigungen gefälscht, weshalb sie sich auch der Urkundenfälschung strafbar gemacht hatte.

Die zweite Anklage legte der Beschuldigten einen Versicherungsbetrug aus dem Jahr 2019 zur Last, bei dem sie ebenfalls Unterschriften fälschte und Schadensersatz kassierte, auf den sie zumindest in der erstatteten Höhe keinen Anspruch hatte. Den Schaden in diesem Fall bezifferte die Staatsanwaltschaft mit rund 13 500 Euro.

Angeklagte legt umfassendes Geständnis ab

Was die Angeklagte zu ihren Taten bewogen hatte, wurde nicht erörtert. Durch ihr umfassendes Geständnis habe sie dem Gericht jedoch eine äußerst umfangreiche Beweisaufnahme erspart, die „die Kapazitäten des Amtsgerichts vielleicht auf Jahre blockiert hätte“, weil Zeugen aus der ganzen Republik verhört oder „drei Kisten mit Beweisermittlungsordnern durchs Land geschickt werden müssten“, sagte Richter Helmut Berger in der Urteilsbegründung. „Das muss sich für die Angeklagte auszahlen.“ Konkret bedeutete das: Die zwei Anklagen wurden einzeln abgeurteilt. Für die 36 Betrugsfälle der Personalberatung wurde die Frau (unter Einbeziehung einer früheren Bewährungsstrafe aus dem Jahr 2017) zu einem Jahr und elf Monaten sowie einer Geldstrafe von 150 Tagessätzen zu je 40 Euro (6000 Euro) verurteilt. Den Versicherungsbetrug bestrafte das Gericht mit einem Jahr und neun Monaten. Beide Haftstrafen wurden für jeweils drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt. Zudem ordnete das Gericht die „Einziehung von Wertersatz“ in Höhe der Schadenssummen an. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

