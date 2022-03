Ekelbilder auf dem Computer: Rentner (66) gibt sich ahnungslos

Wegen des Besitzes kinderpornografischer Schriften wurde nun ein Rentner aus dem Südlandkreis zu einer Geldstrafe verurteilt. © Archiv

Wegen des Besitzes kinderpornografischer Schriften wurde nun ein Rentner aus dem Südlandkreis zu einer Geldstrafe verurteilt.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Das Verlesen der Anklageschrift löst die üblichen Reflexe aus. Anfangs so etwas wie Ungläubigkeit angesichts des unscheinbaren, in Dunkelgrau und Schwarz gekleideten Mannes auf der Anklagebank. Am Ende, wenn der Staatsanwalt Details zum Inhalt der Bilder verliest, die auf dem Computer des Angeklagten gefunden wurden, überwiegt Ekel: junge Mädchen, vier, fünf, acht Jahre alt, an denen Erwachsene sexuelle Handlungen vornehmen. Wegen des Besitzes kinderpornografischer Schriften wurde nun ein Rentner (66) aus einer Gemeinde im Südlandkreis zu einer Geldstrafe von 180 Tagessätzen à 40 Euro (gesamt 7200 Euro) verurteilt.

180 Dateien mit kinderpornographischen Inhalten auf dem PC gespeichert

Der Angeklagte soll zwischen Oktober 2011 und November 2012 180 Dateien mit kinderpornografischen Inhalten aus dem Internet heruntergeladen und auf seinem PC gespeichert haben. So lautet der Vorwurf der Staatsanwaltschaft. Dass sich die Dateien auf dem Rechner befunden hatten, war unstreitig. Wie sie dahin gekommen waren, das stand für die Verteidigung im Mittelpunkt der Beweisaufnahme.

Der Angeklagte hätte die Bilder bei der Durchsuchung zum ersten Mal gesehen

Der Angeklagte gab sich ahnungslos. „Mir ist bis jetzt nicht bekannt, dass da was drauf war“, erklärte der 66-Jährige. „Ich habe die Bilder bei der Durchsuchung zum ersten Mal gesehen.“ Er vermute, dass die Dateien bei einem Hackerangriff auf dem Rechner abgelegt worden seien. Außerdem sei der Computer nicht passwortgeschützt gewesen und auch von anderen Familienmitgliedern benutzt worden.

Ein Ire bringt die Polizei auf seine Spur

Erst am 21. Juli 2020 stand die Kripo vor der Tür des Familienvaters. Dass dieser ins Visier der Fahnder geraten war, verdankt er einem Iren, gegen den 2012 ermittelt worden war. Der Mann soll Menschen mit einem Bezug zu Kinderpornografie erpresst haben. Der E-Mail-Verkehr wies auch auf Verbindungen in den Isarwinkel hin. Entsprechende Mails fanden sich laut Polizei auf dem Rechner des Rentners. In denen schrieb der Absender: „Ein interessantes Hobby, ich weiß Bescheid, melde dich schleunigst, bevor es hässlich wird.“ Garniert war die Nachricht mit Screenshots, die angeblich den PC des Angeklagten zeigten, mit kinderpornografischen Fotos auf dem Bildschirm.

Verteidiger fordert Freispruch: „Man muss ihm nachweisen, dass er die Dateien heruntergeladen hat“

Bei der Durchleuchtung des Computers mit spezieller Software waren in verschiedenen Bereichen kompromittierende Bilder gefunden worden. Die meisten befanden sich als Thumbnails, also „Vorschaubilder“, in sehr geringer Auflösung, im gelöschten Speicherbereich. 59 Dateien befanden sich laut Aussage eines Gutachters jedoch „ungelöscht im temporären Bereich“. Nur diese 59 Bilder waren schließlich Grundlage der Verurteilung. Während der Staatsanwalt den Sachverhalt für erwiesen ansah und eine Haftstrafe von einem Jahr und zwei Monaten auf Bewährung beantragte, forderte Verteidiger Jost Hartman-Hilter einen Freispruch. Zum einen, so die These des Rechtsanwalts, sei nicht auszuschließen, dass die Bilder tatsächlich von einem Hacker auf dem Rechner seines Mandanten installiert worden seien. Außerdem könne man nicht den Besitz von etwas unterstellen, wenn der Beschuldigte von dessen Dasein gar nichts wisse. „Man muss ihm nachweisen, dass er die Dateien heruntergeladen hat“, so Hartman-Hilter.

Richter: Aussage des Angeklagten, er habe „nicht gewusst, was drauf war“, sei Schutzbehauptung

Nach Auffassung des Gerichts stellte sich die Sache „ganz einfach“ dar. „Auch wenn der PC von anderen genutzt werden konnte: Sie hatten die Bilder in Besitz – und sie wussten das auch“, sagte Richter Helmut Berger in seiner Urteilsbegründung. Die Einlassung des Angeklagten, er habe „nicht gewusst, was drauf war“, halte er für eine Schutzbehauptung. „Das sagt bei solchen Vorwürfen jeder“, so der Richter. „Wenn wir das glauben, könnten wir niemanden mehr verurteilen.“

