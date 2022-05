20-Jähriger aus Bad Tölz-Wolfratshausen wird auf Flucht vor Polizei zum Geisterfahrer

Von: Andreas Steppan

Mit mehreren Streifenwagen nahm die Polizei am Montag in München die Verfolgung eines 20-Jährigen aus Bad Tölz-Wolfratshausen auf. (Symbolfoto) © dpa

Nach einer äußerst wilden Fahrt ein 20-jähriger Autofahrer aus dem südlichen Landkreis in München festgenommen. Dabei war er wiederholt als Geisterfahrer unterwegs.

Bad Tölz-Wolfratshausen/München – Nach einer äußerst wilden Flucht vor der Polizei wurde ein 20-jähriger Autofahrer aus dem südlichen Landkreis in München festgenommen. Dabei war er wiederholt als Geisterfahrer unterwegs, gefährdete andere Verkehrsteilnehmer und verursachte am Ende einen Unfall, bei dem an zwei Fahrzeugen Totalschaden entstand.

Bei roten Ampeln über mehrere Kreuzungen in Giesing gefahren

Laut Polizei begann alles damit, dass der junge Mann im Stadtteil Giesing mit seinem Audi in einem Innenhof gegen einen Pfosten fuhr und daraufhin das Weite suchte. Einer Polizeistreife fiel er auf, als er die Schwanseestraße – beide Fahrtrichtungen sind dort durch einen Grünstreifen getrennt – auf der falschen Seite befuhr. Die Anhaltesignale der Polizei missachtete der 20-Jährige und gab stattdessen Gas.

Während die Polizei die Verfolgung aufnahm und weitere Streifen anforderte, fuhr der Audi an mehreren Kreuzungen bei Rotlicht über die Ampeln und brachte eine Reihe von anderen Verkehrsteilnehmern in Gefahr. Schließlich bog der 20-Jährige bei der Auffahrt Neubiberg auf die A8 ein – auch das allerdings entgegen der Fahrtrichtung. Augenzeugen zufolge soll er mit geschätzt bis zu 200 Stundenkilometern – jedenfalls aber mit sehr hoher Geschwindigkeit – und teilweise auf dem Standstreifen in Richtung München gebraust sein.

20-Jähriger nach Verfolgungsjagd festgenommen

Die Polizeistreife brach die Verfolgung ab, weil es zu gefährlich wurde. Doch eine andere Streife entdeckte den Audi am Autobahnende im Bereich des Mittleren Rings wieder und fuhr ihm weiter hinterher.

Der junge Mann näherte sich nun wieder dem Ausgangspunkt seiner Flucht. Just auf der Schwanseestraße endete gegen 19 Uhr seine Fahrt, als er mit einem anderen Audi zusammenprallte, anschließend einen Lichtmast rammte und schlussendlich im Trambahngleis liegen blieb. Die Polizei nahm dem 20-Jährigen im Anschluss fest.

Hinweise auf Konsum von Betäubungsmitteln

Wie es in einer Mitteilung des Polizeipräsidiums München heißt, ergaben sich bei der Unfallaufnahme Hinweise darauf, dass der 20-Jährige Betäubungsmittel konsumiert hatte. Die Beamten ordneten eine Blutentnahme an. Der Führerschein des jungen Mannes wurde sichergestellt.

Den Unfall hatten alle Beteiligten ohne Verletzungen überstanden. Der Sachschaden ist aber mit 30.000 Euro erheblich.

