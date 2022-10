„Sagen und Legenden aus dem Tölzer Land“: Vierte Auflage des Buches von Gisela Schinzel-Penth erschienen

Von: Christiane Mühlbauer

Für Bad Heilbrunn hat die Autorin die Geschichte der Quelle aufgenommen. Diese besagt, dass Kurfürstin Henriette Adelheid endlich schwanger wurde, nachdem sie Heilwasser aus Bad Heilbrunn getrunken hatte. Heute zeugt noch das kleine Quellenhäuschen unterhalb der Heilbrunner Pfarrkirche von der großen Vergangenheit des Dorfs. © arp/A

Seit Jahrzehnten sammelt Gisela Schinzel-Penth Sagen und Legenden in der Region. Jetzt gibt es eine erweiterte Auflage mit schaurigen, aber auch heiteren Geschichten aus Isarwinkel und Loisachtal.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Sei es „die Isarnixe“, der „Schatz im Hochbichl“ oder die Erzählung von den „Venedigermanndl“ im Alpenraum: Wer sich mit Sagen-Geschichten im südlichen Oberbayern beschäftigt, dem ist der Name Gisela Schinzel-Penth ein Begriff. Auch mit dem Tölzer Land und der Region Wolfratshausen hat sich die 75-Jährige beschäftigt. Nun gibt es die vierte Auflage ihres erstmals 2008 erschienenen Buchs „Sagen und Legenden aus dem Tölzer Land“, und zwar wieder mit einigen neuen Geschichten.

„Sagen und Legenden aus dem Tölzer Land“: Gisela Schinzel-Penth widmet sich seit der Schulzeit Sagen und Legenden

„Bei mir melden sich immer wieder Menschen, die noch etwas wissen oder mich auf Berichte in Gemeindechroniken hinweisen“, sagt Schinzel-Penth. So sei es auch diesmal wieder gewesen. Die ehemalige Lehrerin, wohnhaft in München, hat schon vor vielen Jahren ihr Hobby zum Beruf gemacht und widmet sich den regionalen Sagen und Legenden, der Volkskunde und der Heimatforschung. „Das begann schon in der Schulzeit“, erinnert sie sich. Für ihr schriftstellerisches Werk erhielt Schinzel-Penth 2013 die „Goldene Rose“ vom Münchner Künstlerkreis.

Gisela Schinzel-Penth © ´privat

Landkreis ist reich an Sagen: Geschichten wurden früher mündlich überliefert

Der Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, vor allem der südliche Bereich, ist reich an Sagen. In der erweiterten Auflage des Buchs finden sich nun 210 schaurig-schöne, gruselige und auch heitere Erzählungen. Die Grenze zu historischen Ereignissen ist fließend, und manchmal vermischt sich Fiktion mit Fakten. Schinzel-Penth unterscheidet einerseits zwischen geschichtlichen Berichten, die auf Tatsachen beruhen, und andererseits Legenden, zumeist Erzählungen mit religiösem Inhalt. Dann gibt es noch anekdotenhafte Sagen sowie Spuksagen und märchenhafte Sagen. Insgesamt, sagt Schinzel-Penth, handle es sich „um die Geschichten der einfachen Leute, die ja früher nicht lesen oder schreiben konnten und daher die Geschichte ihres Dorfes mündlich überlieferten“.

Kurfürstin Henriette Adelheid wurde durch Heilbrunner Heilwasser endlich schwanger

In der erweiterten Auflage liegen die Schwerpunkte auf Bad Heilbrunn, Königsdorf, Sachsenkam und Dietramszell. Für Bad Heilbrunn hat die Autorin die Geschichte der Quelle, also des „Hailprunen“ aufgenommen, und berichtet auch vom Kuraufenthalt der Kurfürstin Henriette Adelheid (1636-1676) in dem Dorf im Jahr 1659. Der Überlieferung zufolge wurde sie nach der Trinkkur mit dem Heilwasser endlich schwanger. In den folgenden Jahren brachte sie acht Kinder zur Welt, das Heilbrunner Heilwasser ließ sie sich jahrelang nach München liefern. Im Buch finden sich Gemälde des Kurfürstenpaares sowie von Thronfolger Max Emanuel.

„Geschichten haben immer einen wahren Kern“

Weniger glamourös, sondern dramatisch sind die Sagen aus Sachsenkam und aus dem Bereich Dietramszell. Hier wird vom Dreißigjährigen Krieg berichtet – von einer Zeit, in der auch die Schweden plündernd durchs Land zogen, zudem herrschte die Pest. An der „Mörderbrücke“ im Zeller Wald sollen die Schweden in eine Falle gelockt worden sein. Zudem wehrten sich die Sachsenkamer der Überlieferung nach mit einer geheimen Absprache gegen die Besatzer in ihrem Dorf („Die verschwundenen Soldaten in Sachsenkam“). Auch wenn sich damals sicherlich nicht alles haarklein so zugetragen hat wie später heroenhaft weitererzählt, alle Geschichten hätten ihrer Erfahrung nach immer einen wahren Kern, sagt die Autorin. „Wie die Sachsenkamer damals gegen die Schweden oder die Ukrainer heute gegen die Russen kämpfen – man kann durchaus Parallelen ziehen, wenn man sich das Verhalten der Menschen vor Ort anschaut.“

Auch über die Haberer beziehungsweise den Brauch des Haberfeldtreibens berichtet Schinzel-Penth. Interessant ist auch die Ergänzung über die verschwundene Burg Schellenberg bei Wegscheid, die angeblich ein unterirdischer Gang mit Hohenburg verband. Von der Schellenburg beziehungsweise einem später entstandenen Wachturm liegt laut Autorin noch ein kleiner Mauerrest nahe dem Steinbruch Untermurbach.

Das Buch ist im Ambro Lacus Buch- und Bildverlag erschienen. Zu beziehen ist es im örtlichen Buchhandel und auch online. Es umfasst 300 Seiten, hat zahlreiche Quellenverweise und kostet 27,99 Euro.

