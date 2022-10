Streit um Parkplätze im Gries: Anwohner fühlen sich abgezockt

In der Krankenhausstraße parken die Autos dicht an dicht. © arp

Anwohner fühlen sich von der Parküberwachung im Gries abgezockt. Der Zweckverband und die Stadt dementieren die Vorwürfe. Was ist dran?

Bad Tölz – Seit April liegt die gesamte Verkehrsüberwachung der Stadt Bad Tölz in der Hand des Zweckverbands Kommunale Dienste Oberland. Dies betrifft auch die Ahndung von Parkverstößen im Stadtviertel Gries. Allerdings stoßen die neuen Zuständigkeiten bei den Anwohnern nicht unbedingt auf Gegenliebe.

Parken im Gries: Anwohner fühlen sich abgezockt

„Wir fühlen uns mehr und mehr abgezockt“, sagt ein Anwohner, der seit vielen Jahren dort wohnt. Bisher seien die Parkplätze durch die Stadt großzügig ausgelegt worden. Seit aber der Zweckverband diese Aufgabe übernommen hat, werde deutlich strenger kontrolliert. „Die StVO wird gnadenlos ohne Rücksicht auf die Anwohner und die beengte Situation durchgesetzt“, sagt der Betroffene. Wo es zuvor noch möglich war, sein Auto abzustellen, würde man jetzt einen Strafzettel wegen Falschparkens bekommen.

Als Beispiel nennt er die Einmündung Fischergasse und Krankenhausstraße. „Wobei es fraglich ist, ob es sich hier überhaupt um eine Einmündung handelt“, ergänzt der Betroffene. Denn die Krankenhausstraße ist auf der einen Seite durch eine Schranke abgesperrt. Aus Sicht des Anwohners ist es nicht eindeutig, ob fünf Meter Abstand einzuhalten sind. „Die Stadt hat sich nicht daran gestört, wenn dort ein Auto parkt, der Zweckverband jetzt schon.“

Anwohner finden Umsetzung des Zweckverbands nicht gut

Diese Praxis führe dazu, dass weitere Parkplätze nicht mehr genutzt werden könnten. Infolge der Umgestaltung des Viertels war die Anzahl der Stellplätze bereits reduziert worden. „Wir sind als Anwohnerschaft dafür, dass hier weniger Autos parken. Aber nicht, mit welchen Mitteln das durch den Zweckverband derzeit umgesetzt wird“, sagt der Anwohner.

Gerade in engen Vierteln wie dem Gries sei die Verkehrsüberwachung notwendig – allerdings nur, wenn diese „mit Maß“ durchgeführt werde. Das größte Problem sieht er in der unzureichenden Information der Anwohner. „Stattdessen weiß man erst, wenn man einen Strafzettel bekommt, dass man dort nicht mehr parken darf.“

Beengte Parksituation: Laut Zweckverband muss stets die Durchfahrt für Rettungskräfte gewährleistet sein. © arp

„Die Thematik ist uns grundsätzlich nicht fremd“, sagt Thorsten Preßler, Außendienstleiter des Zweckverbands Kommunale Dienste Oberland. Beschwerden seien nicht unüblich, wenn der Verband die Verkehrsüberwachung von den Gemeinden übernehme.

Zweckverband: „Jagd auf Verkehrsteilnehmer liegt uns fern“

Generell gelte bei der Beurteilung von Verkehrsverstößen der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. „Wir wollen nicht möglichst viele Verwarngelder verteilen, sondern für ausreichend Sicherheit sorgen“, stellt Preßler klar. „Eine Jagd auf Verkehrsteilnehmer liegt uns fern.“ Die Vergabe von Verwarngeldern erfolge von ausgebildeten Mitarbeitern und keineswegs willkürlich, sondern stets unter Berücksichtigung der StVO und des Sicherheitsaspekts.

Parken im Gries: Die Sicherheit im Fokus

Letzterer stehe im Gries aufgrund der beengten Platzsituation besonders im Fokus, erklärt der Außendienstleiter. Es müsse stets sichergestellt werden, dass „Feuerwehr und Rettungskräfte im Notfall zum Einsatzort gelangen können“. Falsch parkende Autos würden hierbei ein Hindernis darstellen. Dass Rettungswege freigehalten werden, sei auch im Sicherheitsinteresse der Anwohner, ergänzt Preßler.

Anwohner hätten genug Zeit gehabt, sich auf Kontrollen einzustellen

Den Vorwurf der unzureichenden Information weist er aber zurück. „Die Anwohner sind prinzipiell gewarnt worden und hätten genug Zeit gehabt, sich auf die Kontrollen einzustellen.“ Im April wurde in Abstimmung mit der Stadt auf Verwarngelder verzichtet und stattdessen wurden gelbe Karten verteilt. Rund 200 falsch parkende Autos hätten die Mitarbeiter des Zweckverbandes damit versehen. „Ein Monat ist ein verhältnismäßig langer Zeitraum. Die meisten Gemeinden befristen diese Übergangsphase auf eine Woche“, so Preßler.

Stadt fehle es an klarem Konzept - dies sei jedoch in der Entwicklung

Doch nicht nur am Zweckverband übt der Anwohner im Gries Kritik. Die Stadt Bad Tölz sieht er gleichermaßen in der Verantwortung: „Es ist ihre Aufgabe, zulässige Stellplätze zu kennzeichnen.“ Die Stadt käme aber dieser Informationspflicht gegenüber der Anwohnerschaft nicht nach. Dies gelte ebenso für die ausgegebenen Parkausweise. „Ich wäre dafür, dass nur diejenigen einen Ausweis erhalten, die auf das Auto angewiesen sind“, sagt der betroffene Anwohner. Im Moment sei nicht ersichtlich, wie viele Ausweise verteilt wurden und nach welchen Kriterien. Sein Fazit: Der Stadt fehle es insgesamt an einem klaren Konzept zur Parkplatzsituation im Gries.

Die Stadt reagiert mit folgenden Worten: „Die Verkehrskommission ist aktuell dabei, ein neues Parkkonzept für das Gries zu entwerfen“, erklärt Pressesprecherin Birte Otterbach auf Anfrage. In dieses seien auch Empfehlungen einer sogenannten Impulskommission miteingeflossen, die neben Mitarbeitern der Stadtverwaltung und des Stadtrates auch aus Anwohnern und Unternehmern aus dem Gries besteht.

Stadt: Parkausweis stellt keinen Anspruch auf Stellplatz dar

Auf eine Parkplatzkennzeichnung habe die Stadt bisher verzichtet, weil „gewisse Vorgaben für Mindestgrößen von Stellplätzen“ gelten, so die Presseprecherin. „In der Praxis hätte das in dem engen Altstadtviertel aber bedeutet, dass faktisch weniger Parkplätze zur Verfügung gestanden hätten.“ Insgesamt gibt es im Gries rund 130 Stellplätze, jährlich gibt die Stadt etwa 200 Parkausweise an die Bewohner aus. „Der Ausweis stellt aber keinen Anspruch auf einen Stellplatz dar“, stellt Otterbach klar. Die für ein Jahr gültigen Ausweise können all diejenigen beantragen, die Hauptwohnsitz im Gebiet haben sowie selbst im Besitz eines Autos sind oder ein anderes Fahrzeug dauerhaft nutzen. (Franziska Selter)

