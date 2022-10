Die Grippewelle rollt an: Experten raten Risikogruppen jetzt zur Impfung

Von: Melina Staar

Die Grippewelle rollt an. Auch im Landkreis. Risikogruppen sollten sich jetzt gegen Influenza impfen lassen. (Symbolbild) © Imago

Im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen gibt es bereits die ersten Influenza-Fälle. Die Asklepios-Stadtklinik rechnet mit steigenden Zahlen in den kommenden Wochen. Wer sich jetzt impfen lassen sollte.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Es wird geschnieft und gehustet, die herbstliche Zeit sorgt für allerhand Atemwegsinfektionen in der Bevölkerung. Neben Corona und Erkältungen traten auch bereits die ersten Influenza-Fälle im Landkreis auf. Für gefährdete Gruppen ist jetzt der richtige Zeitpunkt, sich impfen zu lassen, raten Experten.

Großes Interesse an Influenza-Schutzimpfung: „Jetzt ist der richtige Zeitpunkt“

Wenn derzeit jemand mit hohem Fieber in seine Praxis komme, sei erst einmal nicht sicher, ob es Corona oder Grippe sei, sagt Hausärzte-Sprecher Dr. Matthias Bohnenberger aus Bad Tölz. „Meistens ist es Corona, aber es gibt auch Fälle von Grippe.“ Das Interesse an der Influenza-Impfung sei sehr groß. „Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, sich impfen zu lassen“, so Bohnenberger. Denn es dauere etwa 14 Tage, bis der Impfschutz voll aufgebaut sei. Empfohlen werde die Impfung für alle Personen, die über 60 Jahre alt sind; für sie gibt es auch einen speziellen Impfstoff. Außerdem sollten sich chronisch Kranke, Schwangere, Menschen im Gesundheitswesen oder Pflegebereich oder Menschen in Bereichen mit sehr viel Publikumsverkehr impfen lassen.

Tölzer Mediziner rechnet mit mehr Influenza-Fällen als in den letzten Wintern

Dadurch dass es keine Maskenpflicht mehr gebe, rechnet der Mediziner schon damit, dass es mehr Fälle geben wird. „Die letzten Winter mussten die Apotheken Erkältungsmittel wegwerfen. Jetzt wird sehr viel davon gebraucht.“ Zu spüren sei auch in vielen Branchen der Personalausfall. Nicht aber in seiner Praxis. „Wir sind wirklich sehr, sehr vorsichtig“, sagt der Hausarzt.

Heuer bislang 41 gemeldete Influenza-Fälle - 2021 nur ein Fall

Wie das Landratsamt auf Nachfrage mitteilt, gab es im Landkreis bis zum 24. Oktober 41 gemeldete Influenza-Fälle, vier davon im September, 37 im Oktober. Im Vergleich dazu wurde im gesamten Kalenderjahr 2021 nur ein Fall erfasst, 2020 waren es bis zum Monat März 540. Wie Sprecherin Sabine Schmid mit Berufung auf Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI) mitteilt, liegt die Anzahl der Atemwegserkrankungen aktuell im oberen Wertebereich der vorpandemischen Jahre. Allerdings gehe es hier nicht nur um Influenza-Viren. An erster Stelle befinden sich Rhinoviren, gefolgt von Influenza, SARS-CoV-2, Parainfluenzaviren und RSV-Viren.

Grippeimpfung und Corona-Impfung können kombiniert werden

Anders als ursprünglich angegeben, können Grippeimpfung und die Auffrischungsimpfung gegen Covid-19 kombiniert werden. „Die Injektion der beiden Impfstoffe sollte aber an unterschiedlichen Gliedmaßen erfolgen“, so Sabine Schmid. Das RKI empfehle die Impfung in den Monaten Oktober bis Mitte Dezember.

Asklepios-Stadtklinik rechnet, dass Zahl der Influenza-Patienten in den kommenden Wochen steigt

„Die Grippesaison startet in der Regel im Oktober, dann fangen die Influenzaviren an zu zirkulieren“, berichtet Dr. Hans Ulrich Kreider-Stempfle von der Asklepios-Stadtklinik Bad Tölz. „Wir versorgen derzeit bereits vereinzelt Patienten, die wegen oder mit Influenza bei uns im Krankenhaus behandelt werden müssen.“ Die Klinik rechne damit, dass diese Zahl in den kommenden Wochen und Monaten steige. „Es gilt, die Gefahren einer Grippe nicht zu unterschätzen.“

Influenza: Das sind die Symptome

Die Symptome seien meist hohes Fieber, Kopf- und Gliederschmerzen sowie trockener Reizhusten. „Sie wird durch Tröpfchen etwa beim Niesen, Husten oder Sprechen übertragen“, so Kreider-Stempfle. Zudem könne man sich über Händeschütteln und über Türgriffe oder andere Gegenstände anstecken. „Im Unterschied zu einer Erkältung sind bei einer Influenza typischerweise nicht nur die Atemwege, sondern der gesamte Körper betroffen.“ Auch treten die Beschwerden bei einer Grippe meist schnell und heftig ein und lassen oft innerhalb einer Woche deutlich nach. „Der Nutzen einer Vorsorgeimpfung muss vor allem bei den Risikogruppen ankommen.“ Gefährdete Personen sollten jetzt einen Termin beim Hausarzt für die Impfung vereinbaren, rät der Chefarzt für Innere Medizin.

AHA-Regeln minimieren Ansteckungsrisiko

Um sich vor Grippe und auch Corona zu schützen empfiehlt er außerdem, sich an Abstands- und Hygieneregeln zu halten. „Denn das Tragen von Mundschutz, das Einhalten von Abstandsregeln sowie eine gute Handhygiene minimieren auch das Ansteckungsrisiko mit dem Grippevirus.“

Für ihre Beschäftigten bietet die Stadtklinik die Schutzimpfung bei der Betriebsärztin an. „Die Impfung erfolgt freiwillig und kann selbstverständlich auch beim Hausarzt durchgeführt werden“, so Kreider-Stempfle. Dennoch habe man berufsgruppenübergreifend Ausfälle im Personal zu verzeichnen, „die aber natürlich nicht nur auf Influenza zurückzuführen sind“.

