Hagelflieger: Darum beteiligt sich der Landkreis nicht am Projekt

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Hagelkörner in Tennisball-Größe gingen am 26. August im südlichen Landkreis nieder. © Bogner

Nach dem Hagel-Unwetter vom 26. August kommt wieder verstärkt die Frage auf, warum der Landkreis zur Abwehr keine Hagelflieger einsetzt. Es gibt einen einfachen Grund.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Tatsächlich hat sich der Ausschuss für Umwelt, Infrastruktur und Tourismus zuletzt vor zwei Jahren mit dem Thema Hagelflieger befasst. In der Dezembersitzung 2021 ging es um die Frage der Gemeinde Egling, ob eine Beteiligung an der Hagelabwehr, die es in den Landkreisen Rosenheim und Miesbach gibt, sinnvoll wäre. Hintergrund war damals das Hagelunwetter vom Juni 2021, das Wolfratshausen und Königsdorf schwer getroffen hatte. Die Verwaltung hatte in der Sitzung die Ausschussmitglieder über den Sachstand und die Technik informiert.

„Kein verlässlicher wissenschaftlicher Nachweis, der die Wirksamkeit der Hagelflieger bestätigt“

Bei der Hagelabwehr mittels Hagelflieger werden feinste Silberiodid-Partikel unter der Wolkenbasis ausgebracht, um so zumindest die Bildung von größeren Hagelkörnern zu verhindern. So lautet zumindest die Theorie. Und in der Theorie oder unter Laborbedingungen ist dieser Effekt durchaus denkbar. Es gibt aber „keinen verlässlichen wissenschaftlichen Nachweis, der die Wirksamkeit der Hagelflieger“ in der Praxis bestätigt, heißt es in einer Pressemitteilung des Landratsamts.

Studie des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt kann keinen Effekt erkennen

Im Gegenteil: Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt kam 1993 nach einer sechsjährigen Studie zu den bayerischen Hagelflugzeugen zu dem Schluss, „dass kein Effekt nachweisbar ist“. Tatsächlich richtete das Hagelunwetter vom 26. August auch im Tegernseer Tal und am Schliersee große Schäden an – obwohl die Hagelflieger dort unterwegs waren. Aber die Unwetterzelle sei einfach zu massiv gewesen, hatte Georg Vogl (65) als Leiter der Hagelabwehr im Nachgang in einem Interview erklärt. „Bei dieser Dimension war nichts zu machen.“

Meteorologe Kachelmann: „Von Hagelfliegern wissen wir, dass es nichts bringt“

Vogl lässt auch Kritik nicht gelten, die es an der Hagelabwehr gibt. Geäußert wird diese auch vom bekannten Meteorologen Jörg Kachelmann. Die Hagelfliegerei falle in die Kategorie „Nepper, Schlepper, Bauernfänger“, schreibt Kachelmann in einer Kolumne auf der Plattform „t-online“. „Es wäre schön, wenn das ausgegebene Geld wenigstens direkt aus dem Flugzeug geworfen würde, solange es noch am Boden ist. Für das Hagelrisiko macht es keinen Unterschied, aber die Bevölkerung hätte wenigstens etwas davon, und mit dem aufgesammelten Geld könnten soziale Einrichtungen unterstützt werden.“ Hier gehe es um die Finanzierung eines teuren Hobbys – auch mit öffentlichen Geldern. „Wenn Sie was gegen Hagel tun wollen, gehen Sie in die Kirche und zünden Sie eine Kerze an. Von Hagelfliegern wissen wir, dass es nichts bringt. Beim Beten ist noch alles möglich“, so Kachelmann.

