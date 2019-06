Hassmails an Bürgermeister: „Auf kommunaler Ebene sind Politiker angreifbarer“

Das Ergebnis der Umfrage ist erschreckend. Laut „Report München“ haben viele Bürgermeister bereits Erfahrungen mit Hassmails gemacht.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Wenn einem etwas nicht passt, sollte man das kundtun. In heutiger Zeit geht dies aber oftmals nicht über gesittete Diskussionen, schnell greift ein beleidigender oder gar bedrohender Ton um sich, wie viele Bürgermeister derzeit berichten. Einer Umfrage von „Report München“ zufolge mussten zahlreiche Bürgermeister bereits Erfahrungen mit Hassmails und Einschüchterungen machen.

„Wenn man ein öffentliches Amt bekleidet, muss man sich schon etwas gefallen lassen“, sagt Michael Grasl, Bürgermeister-Sprecher im Landkreis. Als er vor einigen Jahren von einer Person fast täglich in E-Mails und Faxen Vorwürfe des völligen Versagens erhielt, sodass „die Schmerzgrenze erreicht war“, habe er Rücksprache mit einem Anwalt gehalten. „Auf kommunaler Ebene sind Politiker natürlich noch etwas angreifbarer.“ Mehr als direkte Konfrontationen stören ihn aber Diffamierungen und Falschmeldungen, die hinten dem Rücken der Betroffenen ablaufen. „Oder auch, wenn eine Antwort per Mail von mir an einen großen Verteiler von Personen, die ich nicht einmal kenne, weitergeleitet wird.“ Mit richtig bösen Beleidigungen habe er aber glücklicherweise nichts zu tun. „Auch privat werde ich wenig gestört.“ Von Vorgängern in seinem Amt habe er gehört, dass diese teilweise zu Hause aufgesucht wurden, wenn Bürger einen Ärger hatten.

„Manche haben einen besseren Stil, andere weniger“

Trotzdem erstaune ihn immer wieder, für was ein Bürgermeister verantwortlich gemacht werde: „Da bekomme ich schon auch mal Anrufe, wenn die Nachbarn zu laut sind, oder wenn es Stromausfall gibt. Einmal habe ich scherzhaft geantwortet: Ja, ich habe den Strom abgedreht, weil ich möchte, dass es mehr Babys gibt“, sagt Grasl. Solche Beschwerden seien deutlich mehr und intensiver geworden – gerade eben auch bei Dingen, für die die Gemeinde gar nicht zuständig sei. Auch komme es häufig vor, dass einfache Tatsachen ignoriert werden. Gerade aktuell in der Diskussion um den Mobilfunkmast in Holzhausen würde der Gemeinde Vertuschung vorgeworfen. „Wir versuchen darauf mit Transparenz zu antworten.“

Auf offene Kommunikation setzt auch Thomas Gründl. Der Bad Heilbrunner Bürgermeister hatte „Gott sei Dank“ noch nicht mit Anfeindungen zu tun. „Aber es ist klar, dass man es nicht jedem recht machen kann.“ Jeder könne zu ihm kommen, „man kann auch gerne kontrovers diskutieren“. Wichtig sei, dass es auf sachlicher Ebene passiere und man sich im Positiven trennt.

Keine negativen Erfahrungen hat auch Alois Bauer gemacht. „Natürlich kann man auch bei örtlichen Themen mal unterschiedlicher Meinung sein.“ Wichtig sei es dann, den eigenen Standpunkt darzustellen und zu versuchen, einen Konsens zu erreichen.

„Manche haben einen besseren Stil, andere weniger“, sagt Hubert Oberhauser, Bürgermeister von Egling. „Bei dem einen oder anderen ist die Hemmschwelle sicher gesunken.“ Als 2015 Lösungen zur Unterbringung von Flüchtlingen in seiner Gemeinde gesucht wurden, habe er etwa die ein oder andere E-Mail bekommen, die aus dem Rahmen fiel. Auch jetzt gebe es immer wieder die eine oder andere Entgleisung, etwa „wenn sich jemand persönlich im Nachteil sieht“.

Bürgermeister-Sprecher sagt: „Keiner wird allein gelassen.“

Es sei schon auffällig, dass Kritik immer unverhohlener geäußert werde, auch ohne die genaue Faktenlage zu kennen, sagt Birte Otterbach, Sprecherin der Stadt Bad Tölz. Aber auch in Kenntnis der Fakten werde oft heftig kritisiert auf allen Kanälen. „Hassmails in diesem Sinne sind bei uns aber bislang keine eingegangen“, so Otterbach. In den eineinhalb Jahren, in denen sie in der Stadt arbeite, sei schon mal ein verirrter Brief oder eine Postkarte angekommen. Es gehe hierbei nicht um bestimmte Themen. „Solche Briefe kommen manchmal ohne Anlass“, sagt Otterbach.

Die Bürgermeister würden sich auch untereinander austauschen, sagt Michael Grasl. Probleme hätten beispielsweise ehrenamtliche Bürgermeister, die nebenbei noch ein Geschäft haben. „Wenn sie dann von Bürgern geschnitten werden, kann das Auswirkungen auf die Existenz haben.“ Gut sei es, dass sich die Kreis-Bürgermeister gut verstehen. „Wir sitzen alle in einem Boot, da kann man Kollegen in solchen Fällen auch gut bestärken. Keiner wird allein gelassen.“

In der Politik gibt es zu wenig Frauen. Deshalb macht die Tölzer Gleichstellungsbeauftragte mobil: Das etwas andere Speed-Dating: Frauen motivieren Frauen zur Politik