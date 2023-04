Hitzige Debatte ums Heizen mit Holz

Von: Andreas Steppan

Das Heizen mit Holzpellets gilt vielen als umweltfreundliche Alternative zu Öl und Gas. Die Bundesregierung will aber auch hier Hürden aufbauen. „Holz ist Inbegriff erneuerbarer Energie" Sorge: Klimafester Waldumbau gerät ins Stocken

Aufregung um das Gebäudeenergiegesetz: Hiesige Waldbauern verstehen die Welt nicht mehr und protestieren gegen die Einschränkungen.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Die Aufregung um das Gebäudeenergiegesetz der Bundesregierung reißt nicht ab. Aktuell dreht sich die hitzige Debatte ums Thema Heizen mit Holz. Dafür soll es nach dem Entwurf, der vor einigen Tagen durchs Kabinett ging, in Zukunft bei Neubauten einige Hürden geben. Gerade im Oberland, wo es viele Waldbesitzer gibt und auch mehr mit Biomasse geheizt wird als anderswo, ist die Empörung groß.

Vorsitzender der Waldbesitzervereinigung versteht die Welt nicht mehr

Der Gesetzentwurf sei zum einen ein „Schlag gegen Hausbesitzer und Mieter“, weil er Baumaßnahmen teurer machen würde, sagt Alexander Mayr, Vorsitzender der Waldbesitzervereinigung (WBV) Holzkirchen. „Und für uns als Waldbesitzer hätte es dramatische Folgen bei der Bewältigung des Klimawandels.“ Auch Johann Killer, Vorsitzender der WBV Wolfratshausen, schlägt die Hände überm Kopf zusammen. „Ich verstehe die Welt nicht mehr“, sagt er. In seinen Augen richte sich das Gesetz gegen die „Selbstbestimmung über das Eigentum“, weil es Waldbesitzern vorschreibe, wie sie zu wirtschaften haben – und das, obwohl speziell in der Region gerade nachhaltige Forstwirtschaft betrieben werde: Es werde mehr nachgepflanzt als eingeschlagen. Die Bundesregierung erreiche mit dem Gesetz das Gegenteil des Gewünschten: Der nachhaltige Waldumbau hin zu stabilen, artenreichen Wäldern, werde ausgebremst.

Gesetz sieht vor: Holzheizungen nur in Kombination mit erneuerbarer Energie möglich

Hintergrund: Das Gebäudeenergiegesetz sieht in seiner jetzigen Version vor, dass bei Neubauten Holzheizungen nur in Kombination mit Wärmepumpen, Solarthermie oder Photovoltaikanlagen möglich sind. Ansonsten, so heißt es von der Bundesregierung, würden sie nicht die Vorgabe erfüllen, dass zu 65 Prozent mit erneuerbarer Energie geheizt werden muss.

Dabei sei doch Holz gerade „der Inbegriff erneuerbarer Energie“, findet Mayr. Er wie auch Killer bezeichnen das Heizen mit Holz als klimaneutral. Beim Verbrennen werde nämlich nur so viel CO2 freigesetzt, wie die Bäume zuvor beim Wachstum gebunden hätten.

Hiesige Waldbauern verkaufen kein hochwertiges Stammholz zum Verheizen

Beide betonen auch, dass die hiesigen Waldbauern „kein hochwertiges Stammholz“ (Killer) zum Verheizen verkaufen, sondern nur solches, das nicht als Bau-, Faser- oder Papierholz verwertbar sei. Laut Mayr fällt solches Restholz gerade im Zusammenhang mit dem Klimawandel vermehrt an: einmal durch die Pflegemaßnahmen, die für einen klimafesten Waldumbau nötig seien. Zum anderen dadurch, dass es aufgrund zunehmender Extrem-Wettereignisse mehr Schadholz gebe.

Holz müsste trotzdem verbrannt werden, wäre es vom Borkenkäfer befallen

Mayr fragt sich, was die Waldbauern damit machen sollen, wenn es nicht mehr zum Heizen verwendet werden darf. „Dann kann man es im Wald verrotten lassen, wobei auch CO2 freigesetzt wird“, sagt er. „Wird dieses Nadelholz vom Borkenkäfer befallen, bliebe nur noch die Alternative, es wie früher zu verbrennen, mit Insektiziden zu behandeln oder energieaufwendig in den Wald zu häckseln. Da ist weder zeitgemäß und das Gegenteil von ökologisch, sowie mit enorm hohem Aufwand und Kosten verbunden“, so Mayr. Komme es zu einer Borkenkäferplage, seien die Waldbauern mit der „nächsten Kalamität“ konfrontiert, so Killer. Da sei es der deutlich „intelligentere Weg“, dieses Holz zum Heizen zu verwenden. Auch Mayr betont: „Lieber bedienen wir kleine Biomasse-Kraftwerke wie in Bad Tölz.“

Sorge: Klimafester Waldumbau gerät ins Stocken

Könnten sie das Restholz aus dem Wald nicht mehr verkaufen, dann, so sind sich die beiden WBV-Vorsitzenden einig, würden es die Waldbauern auch nicht mehr auf sich nehmen, den teuren und aufwendigen Umbau zu einem klimafitten Wald auf sich zu nehmen. Angestrebt ist eine gesunde und stabile Mischung etwa aus Lärchen, Bergahorn, Buchen und Fichten. „Da steckt viel Schweiß und Arbeit drin“, sagt Killer. Er ist überzeugt, dass die Waldbauern in Zukunft nicht mehr dazu bereit sind, wenn ihnen die Verwertung des Restholzes verwehrt bleibt.

Die Folge seien anfällige Wälder, die Wasserknappheit und Stürmen deutlich schlechter standhalten. „Das ist für die Waldwirtschaft extrem kontraproduktiv“, sagt Killer. Gerade um dem Klimawandel zu begegnen, sei der Gesetzentwurf der Bundesregierung „zu kurz gedacht“, findet auch Mayr, der nicht glaubt, dass das Gesetz in dieser Form den Bundestag passieren wird.

Kombi aus Holz- und anderweitigen Heizungen „nicht realisierbar“

Die ins Spiel gebrachte Kombination von Holz- und anderweitigen Heizungen hält Killer für „nicht realisierbar“. Zwei Technologien einzubauen, sei für die ohnehin finanziell hoch belasteten privaten Bauherren zu teuer. Die Feinstaubbelastung, die beim Heizen mit Holz entstehe, lasse sich unterdessen durch moderne Filter in den Griff bekommen.

