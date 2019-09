Zeckenalarm

Sie können gefährliche Krankheiten übertragen: Zecken. Wer viel in der Natur unterwegs ist, sollte auf ausreichend Schutz achten.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Wenn im Herbst Wanderer in die Natur strömen, dann heißt es wieder aufpassen. Denn wer durch Gräser, Gebüsch oder Unterholz streift, läuft Gefahr, dass sich eine Zecke festbeißt. Die blutsaugenden Parasiten können die Krankheiten Borreliose oder Frühsommer Meningoenzephalitis (FSME) auf Menschen übertragen.

Wer eine Zecke auf seiner Haut entdeckt, sollte schnell handeln: „Ergreifen Sie sie mit einer feinen, spitzen Pinzette knapp über der Haut, und ziehen Sie diese langsam unter gleichmäßigem Zug heraus“, empfiehlt Rüdiger Ilg, Chefarzt für Neurologie der Asklepios Stadtklinik Bad Tölz. Je schneller die Zecke entfernt wird, desto geringer sei die Wahrscheinlichkeit, dass Erreger übertragen werden können – bei Borreliose-Bakterien sei eine Ansteckung unter zwölf Stunden nach dem Stich unwahrscheinlich.

Vereinzelt werden in der Tölzer Klinik Borreliose-Erkrankte behandelt. „Häufigstes Frühzeichen einer Infektion mit Borrelien ist eine ringförmige Rötung um die Einstichstelle mit einem nach außen wandernden roten Ring“, sagt Ilg. Dazu können laut dem Neurobiologen Fieber, Muskel- und Kopfschmerzen sowie Abgeschlagenheit als Symptom auftreten. Als Therapie sei dann in der Regel ein Antibiotikum wirksam. Selten kommt es auch zu einer Infektion des Nervensystems sowie Spätfolgen. „Gegen Borreliose gibt es derzeit keinen zugelassenen Impfstoff“, sagt Ilg. Um sich zu schützen, sei es wichtig, sich nach jedem Spaziergang genau abzusuchen und geschlossene Kleidung in der Natur zu tragen.

Zecken: FSME kann in wenigen Minuten übertragen werden

Schon in wenigen Minuten könnte die Zecke hingegen die Frühsommer-Meningoenzephalitis übertragen. FSME ist eine Gehirn-, Gehirnhaut- oder Rückenmarkentzündung, die durch Viren verursacht wird. „Etwa ein bis zwei Wochen nach dem Zeckenstich treten zunächst grippeähnliche Symptome mit Fieber, Kopfschmerzen, Erbrechen oder Schwindel auf, die sich nach einigen Tagen wieder zurückbilden“, sagt Ilg. Für die meisten Betroffenen sei die Krankheit damit überstanden. „Bei rund jedem zehnten Erkrankten kommt es aber nach etwa einer Woche zu einem zweiten Krankheitsgipfel mit hohem Fieber, Erbrechen und Entzündungszeichen von Gehirn und Hirnhäuten.“ Medikamente gebe es keine gegen die Meningoenzephalitis. Der Körper muss laut Ilg selbst mit dem Virus fertig werden.

Gegen das FSME-Virus gibt es eine Impfung, die das Robert-Koch-Institut für Regionen mit hohem Zeckenaufkommen empfiehlt. Besonders Menschen, die sich zwischen April und November häufig und lange in der Natur aufhalten, sollten sich impfen lassen.

Marlis Peischer, Pressesprecherin des Landratsamtes, kann beruhigen, denn ein Zeckenstich bedeute nicht gleich, dass eine Krankheit übertragen wurde. „Nicht alle Zecken tragen FSME-Viren beziehungsweise Borrelien in sich.“ Im Mittel seien es in FSME-Risikogebieten – zu denen der Landkreis zählt – 0,1 Prozent bis 5 Prozent der Zecken mit FSME-Viren.“ Das Vorkommen von Borrelien in Zecken schwankt kleinräumig sehr stark und kann bis zu 30 Prozent betragen.

Seit 2010 gab es im Landkreis drei schwere Fälle von FSME mit einer Entzündung der Hirnhäute. Alle drei Personen waren nicht geimpft, was die Erkrankung mit sehr großer Wahrscheinlichkeit verhindert hätte. Insgesamt neun Borreliose-Fälle wurden seit 2013 gemeldet. „Schwere Krankheitsverläufe und Spätfolgen können in der Regel durch eine frühe Behandlung mit geeigneten Antibiotika verhindert werden“, so Peischer. (Theresa Pfund)

