Bewerbungsgespräche im Speed-Dating-Verfahren

Von: Susanne Weiß

Ausbildungsbetriebe und potenzielle Bewerber brachte am Donnerstag das Job-Speed-Dating im Landratsamt in Bad Tölz zusammen. Christoph Willibald vom gleichnamigen Schlegldorfer Bauunternehmen lernte unter anderem Schüler Steven aus Geretsried kennen. © Hias Krinner

Alle zehn Minuten klingelt das Glöckchen: Beim Job-Speed-Dating im Landratsamt machen Mittelschüler wertvolle Erfahrungen. Viele Betriebe präsentieren sich.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Mit 15 Jahren ist es gar nicht leicht, selbstbewusst auf einen fremden Erwachsenen zuzugehen. So brauchten die 64 Schülerinnen und Schüler am Donnerstag im Landratsamt erst mal einen kleinen Schubs. „Traut euch“, sagte Schulamtsleiterin Petra Burkhardt beim Job-Speed-Dating, das der Arbeitskreis Schule-Wirtschaft nun bereits zum achten Mal organisiert hat.

Bad Tölz-Wolfratshausen: Job-Speed-Dating für Mittelschüler im Landratsamt

Das Angebot richtet sich primär an die Mittelschulen im Landkreis. Diesmal sicherten sich die jungen Erwachsenen aus Königsdorf, Bad Tölz, Geretsried und Gaißach die begehrten Plätze. Im Vorfeld konnten sie sich zu zehnminütigen Bewerbungsgesprächen bei den 24 teilnehmenden Arbeitgebern aus der Region anmelden. „Um die 150 Gespräche wurden vereinbart“, so Burkhardt.

Als die Schulamtsdirektorin das Glöckchen zum ersten Mal läutete, um die erste Speed-Dating-Runde zu starten, standen die meisten Schülerinnen und Schüler noch etwas schüchtern im Sitzungssaal. Um sie herum waren die Stände verteilt, an denen sich die Firmen präsentieren.

Reichlich Auswahl an Ausbildungen

Nach ihrem Abschluss haben die Neunt- und Zehntklässler eine große Auswahl. Da wären die Pflegeberufe etwa bei der Asklepios-Stadtklinik Bad Tölz oder in Heimen wie dem Haus Elisabeth in Geretsried oder dem Josefistift in Bad Tölz. Auch eine Ausbildung bei Holzer Tiefbau in Degerndorf, Mietwäscheanbieter Greif in Wolfratshausen, Hawe-Hydraulik in Sachsenkam, Tölzer Kälte-Klimatechnik oder Rudolf Chemie in Geretsried kommen in Frage.

Kfz-Mechatronik oder Büromanagement kann der Nachwuchs beim Autohaus BaderMainzl in der Loisachstadt lernen. Dass es für Unternehmen zunehmend schwieriger wird, passende Bewerberinnen und Bewerber zu finden, zeigt eine Zahl: „30, 40 Azubis haben wir sonst an all unseren Standorten, aktuell sind es 20“, berichtete Personalerin Stephanie Thaler. Durch die Corona-Pandemie sei es schwierig gewesen, sich als Ausbildungsbetrieb vorzustellen. „Hier haben wir eine gute Möglichkeit, uns zu präsentieren.“ Einer, der die Gelegenheit ergriff, war Adem, der die neunte Klasse an der Südschule besucht. Er könne sich vorstellen, Kfz-Mechatroniker zu werden. „Auf jeden Fall etwas Technisches“, erklärte der Schüler.

Firmen vergeben Praktika

Das Job-Speed-Dating sei eine wertvolle Maßnahme, damit die Jugendlichen herausfinden, „welcher Beruf passt zu mir“, meinte Rüdiger Rieß, Schule-Wirtschaft-Experte und Lehrer an der Geretsrieder Mittelschule – „ohne gleich zu sagen, das interessiert mich nicht“. Auch könnten sie für Vorstellungsgespräche üben und sich bei Betrieben vorstellen, die ihre Bewerbungsunterlagen vielleicht aussortiert hätten. „Wir bekommen immer wieder die Rückmeldung von Firmen, dass sie Schüler für Praktika oder sogar Ausbildungsplätze gewinnen konnten“, so Rieß.

Das bestätigte Christoph Willibald vom Schlegldorfer Bauunternehmen Kilian Willibald. „Wir sind immer recht zufrieden rausgegangen.“ Besonders für handwerkliche und spezielle Berufe sei es schwieriger, Nachwuchs zu finden. Unter anderem Straßen- oder Rohrleitungsbauer kann man bei den Willibalds werden. Aufbereitungsmechaniker sei eine umfangreiche Ausbildung. „Da braucht es, bis man jemanden begeistert“, sagte Willibald. Aber: „Es macht Spaß.“

Mit jedem Gespräch sinkt die Hemmschwelle

Andere Betriebe haben wenige auf dem Schirm, obwohl sie das Produkt mutmaßlich täglich in der Hand haben. „Wir machen Verpackungen für alle Branchen“, erklärte der Geschäftsleiter der Bayerischen Wellpappen in Fleck, Benedikt Kreisl. Er hat fünf Lehrstellen im Jahr zu vergeben, als Packmittel-Technologe, aber auch Büro- oder Industriekaufkraft.

Nicht immer mangelt es an der Summe an Kandidatinnen oder Kandidaten. „Die Herausforderung ist, den richtigen Bewerber zu finden“, sagte Alexander Esser, Ausbildungsberater bei der Bundeswehr. Deutschlandweit wartet sie mit 50 Ausbildungsberufen und 40 Studiengängen auf. „Wir haben 450 Karrieremöglichkeiten.“

Je öfter das Glöckchen im Landratsamt klingelte, desto lebhafter wurde es im Sitzungssaal. „Es ist toll, wie es die Hemmschwelle senkt“, lobte Rebecca Geisler, Wirtschaftsförderin der Stadt Geretsried, das Format. Anna und Franzi aus der neunten Klasse in Königsdorf gingen zufrieden nach Hause. Sie konnten erfahren, wie die Berufe sind. Und „ich darf ein Praktikum bei der BayWa machen“, berichtete Anna begeistert.

