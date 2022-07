Auf in die Staaten: Josef Waldherr geht mit Parlamentarischem Patenschafts-Programm für ein Jahr in die USA

Von: Andreas Steppan

Freut sich auf viele neue Erfahrungen in den Vereinigten Staaten: Industriemechaniker Josef Waldherr aus Bad Heilbrunn. © Arndt Pröhl

Als Stipendiat des Parlamentarischen Patenschafts-Programms verbringt Josef Waldherr ein Jahr in den USA. Noch weiß er nicht, wo genau er das Austauschjahr verbringen wird.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Ein Stück weit ist es eine Reise ins Ungewisse, die Josef Waldherr am 9. August antritt. Der 21-Jährige wurde heuer als Stipendiat des Parlamentarischen Patenschafts-Programms (PPP) ausgewählt und wird daher ein Jahr in den USA verbringen. Nur wo genau, das wird Waldherr wohl erst kurzfristig erfahren, sagt er. „Es kann genauso Alaska wie Idaho oder Hawaii werden“, sagt er. Doch wie es auch kommt: Der Heilbrunner ist offen für alles und freut sich auf die Erfahrung.

Austauschprogramm ermöglicht jungen Menschen aus ganz Deutschland ein Jahr in den USA

Das Austauschprogramm PPP ist ein Gemeinschaftsprojekt des Deutschen Bundestags und des US Congress und existiert seit 1983. Es ermöglicht Schülern und jungen Berufstätigen, ein Jahr in den Vereinigten Staaten zu verbringen. 75 junge Frauen und Männer aus ganz Deutschland machen sich heuer auf die Reise über den Großen Teich. Für den Wahlkreis Bad Tölz-Wolfratshausen/Miesbach traf letztlich der CSU-Abgeordnete Alexander Radwan – nach einer Vorauswahl durch den Bundestag – die finale Entscheidung, welcher Bewerber zum Zug kommt.

Ein Jahr in Amerika „unabdingbar für Völkerverständigung“

Menschen die Möglichkeit zu geben, andere Kulturen kennenzulernen, sei ihm ein großes Anliegen, erklärt der Politiker aus Rottach-Egern. Gerade im Fall der USA hätten sich in den vergangenen Jahren die Menschen in Deutschland immer wieder verwundert die Augen gerieben und sich gefragt: „Was passiert da eigentlich?“ Ein Jahr in Amerika zu leben, ermögliche es einem, manches besser nachzuvollziehen – „viel besser als die reine Zeitungslektüre“, sagt Radwan. Ein solcher Austausch sei „unabdingbar für die Völkerverständigung“. Insbesondere freue er sich, heuer diese Chance einem jungen Menschen zu geben, der den Weg der beruflichen Bildung beschritten habe.

Josef Waldherr erlernte nach dem Realschulabschluss bei der Firma Sitec Aerospace in Bad Tölz dreieinhalb Jahre lang den Beruf des Industriemechanikers. Nach einem Jahr Berufstätigkeit als Facharbeiter zieht es ihn nun in die Welt. Für das Austauschjahr in den USA hat er seinen Job gekündigt.

Ist noch Überraschung, in welchen Bundesstaat es geht

Vom Flughafen Frankfurt aus wird ihn sein Weg zunächst nach Washington D.C. führen, wo die Stipendiaten einen Einführungs- und Sprachkurs bekommen. Von dort aus werden sie dann auf Gastfamilien beziehungsweise Wohnheime in den gesamten USA aufgeteilt. Waldherr muss ich überraschen lassen, in welchen Bundesstaat es für ihn geht. „Ich bin flexibel“, sagt er. Jede Örtlichkeit hat etwas Schönes.“

Zuerst aufs College, dann sechs Monate Praktikum

Fest steht, dass die Stipendiaten zunächst aufs College gehen werden und anschließend von Januar bis Juni ein Praktikum in einem Betrieb machen. Waldherr ist schon gespannt, wie sich die Arbeitswelt und das College-Wesen in den USA gestalten. Und er freut sich auf viele Gespräche. „Ich bin ein sehr offener Mensch, möchte mit anderen diskutieren und auch erzählen, wie es in Bayern ist“, sagt der 21-Jährige.

Auch in Deutschland werden Gastfamilien gesucht

Radwan ist ebenfalls neugierig, was der junge Heilbrunner aus den USA berichten wird. Und er macht gleichzeitig Werbung, damit der Austausch nicht nur in eine Richtung läuft. „Gesucht werden auch Gastfamilien, die bereit sind, einen Stipendiaten aus den USA aufzunehmen.“

