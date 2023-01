Bedeutender Neuzugang: Postkarten von Franz Marc an Paul Klee

Mehr Besucher und spannende Neuzugänge: Franz-Marc-Museum und Tölzer Stadtmuseum ziehen Bilanz

Von: Elena Royer

Es geht aufwärts. Die Besucherzahlen im Franz-Marc-Museum haben sich erholt. © arp/Archiv

Corona traf die Museen hart. Lange durften sie keine Besucher empfangen. Inzwischen geht das wieder. So lief das vergangene Jahr im Franz-Marc-Museum in Kochel und im Tölzer Stadtmuseum.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Nicht nur Theater, Kinos und Diskotheken hatten es während Corona nicht leicht. Die Pandemie traf auch die Museen hart. Monatelang durften keine Besucher kommen, dann wieder nur eingeschränkt oder unter strengen Auflagen. Inzwischen läuft alles wieder weitgehend normal. Auch in Tölz und Umgebung steigen die Besucherzahlen wieder.

Franz-Marc-Museum in Kochel: Etwa 500 Besucher kamen an einem Spitzentag 2022

Im Franz-Marc-Museum in Kochel am See haben sich die Besucherzahlen wieder erholt. „Im vergangenen Jahr hatten wir rund 39 000 Besucher“, erklärt Bettina Pauly, Sprecherin des Museums. Zum Vergleich: 2021 waren es 30 000 Besucher, 2020 34 000 und 2019 47 000. „Die meisten Besucher verzeichneten wir letztes Jahr in den Monaten Juli bis September“, so Pauly. An einem Spitzentag 2022 kamen geschätzt 500 Besucher.

Nicht nur Privatpersonen, auch Schulklassen sehen sich die Kunstwerke im Franz-Marc-Museum gerne an. „2022 kamen 29 Schulklassen für Führungen zu uns“, berichtet Pauly. Sie würden meist aus Kochel und Umkreis kommen, einige auch aus München.

Die Sonderausstellung „Karin Kneffel. Im Bild“ zog die meisten Besucher an

Drei Sonderausstellungen wurden in dem Museum nahe des Kochelsees im vergangenen Jahr gezeigt: „Tierschicksale. Franz Marc und Gustave Flaubert“, „Karin Kneffel. Im Bild.“ und „Rhythmus der Natur“. „,Karin Kneffel. Im Bild‘ zog mit ihren Werken von Bildern aus unserer Sammlung die meisten Besucher an“, berichtet Pauly. Aber auch für „Tierschicksale. Franz Marc und Gustave Flaubert“ habe es besonderes Interesse gegeben.

Was der beliebteste Bereich bei den Besuchern ist? „Die Dauerausstellung Blauer Reiter“, so die Sprecherin.

Bedeutender Neuzugang: Postkarten von Franz Marc an Paul Klee

Einen bedeutenden Neuzugang durfte das Museum auch verzeichnen. „Wir freuen uns sehr, dass die fantastische Erwerbung von zwölf illustrierten Postkarten von Franz Marc an Paul Klee möglich war“, so Pauly. Sie werden in der Ausstellung „Franz Marc: Bunte Grüße an Paul Klee – Die illustrierte Korrespondenz zwischen Franz Marc und Paul Klee“ ab 12. März vorgestellt.

Außerdem zeigt die Ausstellung „Zauber der Linie“ anlässlich der Sonderausstellung „Schmuck“ auf der Internationalen Handwerksmesse von 28. Februar bis 26. März Schmuck von Anna Eichlinger, Unk Kraus, Anna Moll und Gisbert Stach.

Ausstellung über August und Elisabeth Macke beleuchtet das Verhältnis zwischen dem Maler und seiner Frau

Daneben findet vom 11. Juni bis 17. September die Ausstellung „August und Elisabeth Macke. Der Maler und die Managerin“ statt, die das Verhältnis zwischen Macke und seiner Frau beleuchtet. Ende Juli wird der Neubau der Kunstwerkstatt Mittelsten Scheid eröffnet, ein Neubau mit Multifunktionsraum, Depot und Terrasse.

Ab 1. Oktober lädt das Museum zur Ausstellung „Norbert Kricke. Zeichnungen und Plastik“ ein. Und im Herbst wird eine Skulptur des Bildhauers Norbert Kricke aufgestellt, die den Skulpturenpark rund um das Museum erweitert.

Tölzer Stadtmuseum: Pandemie hat Besucherverhalten verändert

„Die Pandemie hat das Besucherverhalten stark verändert“, sagt Elisabeth Hinterstocker, die Leiterin des Tölzer Stadtmuseums. „Aktuell muss man abwarten, ob es sich wieder in die Richtung bewegt, wie es vor Corona war, oder ob die Gewohnheiten der Besucher weiterhin verändert sein werden.“ Im vergangenen Jahr zählte das Tölzer Stadtmuseum 3551 Besucher. Laut Hinterstocker mehr als 2021. „Aktuell ist es sicher noch nicht wie in den 1980er oder 2010er Jahren. Wir hoffen, dass die Tendenz, die sich letztes Jahr angedeutet hat, weiter steigend ist.“

„Die Moderne der Welt zu Gast in Bad Tölz“ war die beliebteste Sonderausstellung

Insgesamt sieben Sonderausstellungen gab es 2022 im Tölzer Stadtmuseum. „Thematische Sonderausstellungen und welche von zeitgenössischen Künstlern in der Galerie“, berichtet Hinterstocker und nennt als Beispiel für eine Sonderausstellung die Architekturausstellung „Die Moderne der Welt zu Gast in Bad Tölz“, die sich mit der Architektur der klassischen Moderne in Tölz, Bayern und der Welt beschäftigte. Diese Sonderausstellung, habe auch die meisten Besucher angezogen. Auch heuer können sich Wissbegierige wieder auf einige Sonderausstellungen freuen. „Aktuell zeigen wir ,Raue Zeiten für wilde Hühner‘. Eine sehenswerte Ausstellung mit Natur-Thematik zum Lebensraum der Raufußhühner“, erklärt Hinterstocker.

Größere Thomas-Mann-Schau im Mai geplant

Anlässlich des Thomas-Mann-Festivals im Mai will das Museum eine größere Thomas-Mann-Schau präsentieren, wie Hinterstocker berichtet. Und zwar „Verantwortung des Geistes. Thomas Mann und sein Roman ,Dr. Faustus‘“. Ebenso wird Gabriel von Seidl Thema einer Studio-Ausstellung sein.

Auch einige „Neuzugänge“ kamen 2022 ins Tölzer Stadtmuseum. „Wir durften interessante Konvolute und einzelne Donationen annehmen, und konnten Stücke erwerben“, freut sich Hinterstocker. Was davon am bedeutendsten ist, will sie nicht sagen. „Wir wollen keine Ränge vergeben, weil die Stücke und Konvolute alle historisch aussagekräftig sind.“

Auf Anfrage unserer Zeitung wollte sich Johanna Seidl vom „Bulle von Tölz“-Museum nicht äußern, und Friedhelm Oriwol vom Walchensee Museum in Urfeld teilte am Telefon mit, dass er keine Statistiken für das Museum habe.

