Basisgästekarte und All-Inclusive-Königscard: Positive Bilanz nach einem Jahr

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Mit der Blombergbahn dürfen Inhaber der Königscard täglich kostenlos fahren. © arp/A

Trotz Start mitten in der Pandemie fällt die Bilanz nach einem Jahr Königscard positiv aus. Die Zusammenarbeit mit dem Dienstleister wird verlängert.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Der Start stand unter denkbar schlechten Bedingungen. Wegen der Pandemie und des Lockdowns konnten Gastgeber und Touristiker für die Einführung des einheitlichen elektronischen Meldescheins nur online geschult werden. „Die Pandemie hat uns das nicht ganz so einfach gemacht“, sagt Matthias Adam, Geschäftsführer der Königscard Gästekarten GmbH in einem virtuellen Pressegespräch. Seit 2019 ist der Dienstleister Partner des Landkreises. Und ein gutes Jahr nach dem Praxisstart des elektronischen Meldescheins fällt die Bilanz positiv aus.

Größter Pluspunkt: Mit der Karte kann der ÖPNV kostenlos genutzt werden

Bad Heilbrunn, Bad Tölz, Benediktbeuern, Jachenau, Kochel/Walchensee und Schlehdorf setzen auf den elektronischen Meldeschein. Damit einhergeht eine Basis-Gästekarte, die die Gastgeber an die Touristen ausgeben können, aber nicht müssen. Größter Pluspunkt: Mit der Karte kann der Öffentliche Personennahverkehr kostenlos genutzt werden. „Das Feedback der Gäste ist positiv“, sagte Adam. Knapp 53 000 Gästekarten wurden im vergangenen Jahr ausgegeben. 33 360 ÖPNV-Nutzungen wurden registriert.

Zusätzlich kann die jeweilige Gemeinde die Karte mit weiteren Vergünstigungen bestücken – einen verbilligten Eintritt ins Freibad oder in ein Museum im Ort beispielsweise oder auch ein Rabatt bei der Bergbahn.

Königscard: Im Landkreis gibt es 16 Partner

Noch attraktiver ist hier die Königscard. „Hier geht es nicht um Rabatte, sondern um All-Inclusive-Leistungen“, sagt Andreas Wüstefeld, Chef von Tölzer Land Tourismus. 200 dieser kostenlosen Leistungen kann der Gast damit in der gesamten Region bis rüber ins Allgäu in Anspruch nehmen. Im Landkreis gibt es bislang 16 Partner: Beispielsweise darf man mit der Königscard täglich kostenlos mit der Blomberg- und Herzogstandbahn fahren oder freut sich einmal die Woche über einen kostenlosen Eintritt in die Kristalltherme in Kochel. Auch verschiedene Museen gewähren freien Eintritt. Die kostenlose ÖPNV-Nutzung ist hier natürlich auch mit drin.

Königscard-Gastgeber müssen pro Nacht und Gast Umlage abführen

Diese All-Inclusive-Karte gibt es aber nicht zum Nulltarif. Gastgeber, die die Königscard anbieten möchten, müssen eine Umlage von 4,75 Euro pro Nacht und Urlaubsgast abführen. Das fließt in einen Topf, aus dem die Leistungspartner einen Teil der Leistungen bezahlt bekommen. 67 Prozent des normalen Preises waren das zuletzt. Die Umlage pro Nacht hat vielleicht den einen oder anderen Vermieter noch zögern lassen. Bislang sind bei der Königscard nur sieben Gastgeber mit insgesamt 273 Betten mit an Bord. Gestartet war man mit fünf Gastgebern. „Die Zahl wird stetig wachsen“, ist Adam überzeugt. Gäste würden mittlerweile gezielt nach Königscard-Betrieben fragen und diese auch buchen. „Wir sind zufrieden mit dem Start.“

Lenggries hat eigenes System, aber „Tür steht offen“

Dass es nicht mehr Anbieter und Betten sind, liegt auch daran, dass sich mit Lenggries einer der Haupttourismus-Orte im Landkreis nicht an dem System beteiligt. Wie berichtet hatte das Brauneckdorf zum Zeitpunkt der Einführung von Basiskarte und Königscard bereits seit einigen Jahren ein eigenes System erfolgreich am Start. In Lenggries gibt es als Basis die Gästekarte, als All-Inclusive-Angebot die „Gästekarte plus“, die sich ebenfalls über ein Umlagesystem finanziert. „Wir wollen keinen Kampf der Systeme“, sagt Wüstefeld. Lenggries habe sich eben seinerzeit dafür entschieden, bei seinem etablierten System zu bleiben. Ob es für immer bei dieser Trennung bleibt, werde die Zeit zeigen, sagt Wüstefeld. „Die Tür steht jedenfalls offen.“

Zeit für weitere Gespräche und die Gewinnung weiterer Partner bleibt auf jeden Fall. Kreis- und Tourismusausschuss des Kreistags haben in ihrer Julisitzung beschlossen, die Zusammenarbeit mit der Königscard Gästekarten GmbH um weitere drei Jahre zu verlängern. Knapp 50 000 Euro bezahlt der Landkreis pro Jahr an den Dienstleister. Rund 2260 Euro kämen dazu, würde sich die Gemeinde zum Systembeitritt entschließen.

