Kredite in Zeichen der Corona-Krise

Die Corona-Pandemie stellt eine Herausforderung für die Banken dar. Auch die Sparkasse bemüht sich gerade jetzt, den Unternehmern zu helfen.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Die Sparkasse unterstützt Firmenkunden und Selbstständige in der Krise. Die vielen Beratungsgespräche, die derzeit geführt werden, drehen sich um Änderungen von Kreditlinien, Aussetzung von Tilgungszahlungen, neue Kredite sowie die Bearbeitung der von der Politik auf den Weg gebrachten Förderkredite von LfA Förderbank Bayern und Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW).

Um die aktuelle Ausnahmesituation bewältigen zu können, hat die Sparkasse laut Pressemitteilung die beiden Firmenkunden-Center in Bad Tölz und Wolfratshausen mit zwölf Mitarbeitern personell deutlich verstärkt. „Wir wissen, dass es bei unseren Kunden vor allem auf schnelle Hilfe ankommt“, so Karl Kremser, Leiter des Firmenkunden-Centers in Bad Tölz.“

Corona: Kontakte meist per Telefon und Digital

Durch die Ausgangsbeschränkungen infolge der Corona-Pandemie laufen die Kontakte meist über Telefon und über elektronische Medien. „Das hat sich mittlerweile gut eingespielt, sowohl bei den Kunden als auch den Beratern“, erklärt Pressesprecher Willi Streicher. Bisher hat die Sparkasse rund 370 Anfragen in Bearbeitung.

„In der gegenwärtigen Phase bewährt sich, dass sich Sparkasse und Unternehmer durch die jahrelange Zusammenarbeit sehr gut kennen“, so Vorstandsmitglied Christian Spindler. „Doch trotz aller staatlichen Absicherungszusagen und Erleichterungen müssen die Anträge geprüft werden. In einigen wenigen Fällen müssen wir aber auch der Wahrheit ins Auge sehen, dass existenzielle Schwierigkeiten, die bereits vor der Corona-Krise bestanden haben, nicht durch Corona-Hilfsmittel geheilt werden können.“

Plattform #zamhoidn im Internet

Neben der Unterstützung mit Kreditleistungen hat die Sparkasse sehr früh die Plattform #zamhoidn im Internet platziert. „Geschäfte können sich hier kostenlos mit ihrem Angebot präsentieren, um die schwere Phase zu überbrücken“, so Streicher. Händler, die in der Krise einen Internetshop aufbauen möchten, bekommen ebenfalls Unterstützung.

Gegenwärtige Situation für alle neu

Renate Waßmer, Vorstandsvorsitzende der Sparkasse, betont, dass die gegenwärtige Phase für alle neu ist und eine große Herausforderung darstellt. „Wir haben uns so aufgestellt, dass wir Kunden und Mitarbeiter schützen und trotzdem unserer Aufgabe als Finanzdienstleister erfüllen.“

Thorsten Straubinger, Vorstandsmitglied für das Privatkundengeschäft, erklärt, dass auch weiterhin die sechs Beratungscenter (Bad Tölz, zwei Mal Geretsried, Wolfratshausen, Lenggries, Benediktbeuern) unverändert geöffnet haben. Derzeit geht die Sparkasse nach eigenen Angaben von einer Wiedereröffnung der weiteren 13 Geschäftsstellen im Kreis in den nächsten Wochen aus.

