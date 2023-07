Kreis will Investitionsprogramm strecken

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Der Immobilienmarkt schwächelt: Das führt dazu, dass der Landkreis schon heuer wohl 1,8 Millionen Euro an Grunderwerbssteuer einnimmt. Sparmaßnahmen Thema im Kreistag am 24. Juli Schon jetzt sind 8,5 Millionen an Krediten geplant © dpa

Steigende Ausgaben, hohe Investitionen, sinkende Steuereinnahmen: Das macht es Kreiskämmerer Ralf Zimmermann nicht einfach, einen ausgeglichenen Etat für 2024 aufzustellen. Der Kreis muss den Gürtel enger schnallen.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Kreiskämmerer Ralf Zimmermann hat die Sache schon einmal grob überschlagen und legte dem Kreisausschuss in seiner jüngsten Sitzung die ersten Eckwerte vor. Rund zehn Millionen Euro fehlen nach dem ersten Abgleich. „So können und sollten wir nicht in die Haushaltsplanung starten“, sagte Zimmermann.

Einiges ist schon jetzt absehbar: Der Bezirk wird für die Erfüllung seiner sozialen Aufgabe mehr Geld brauchen, das er sich bei den Landkreisen holen muss. „Der Hebesatz für die Umlage wird zwangsläufig deutlich nach oben gehen“, prognostizierte der Kämmerer. Pro Prozentpunkt bedeutet das für den Landkreis 1,7 Millionen Euro mehr, der an den Bezirk weitergereicht werden muss. Nur zur Einordnung: Im Gegenzug fließen deutlich mehr Mittel des Bezirks in den Landkreis zurück – unter anderem für die Hilfen zur Eingliederung und für die Hilfen zur Pflege.

Sparmaßnahmen Thema im Kreistag am 24. Juli

Die Personalkosten im Landratsamt steigen um mindestens 1,8 Millionen Euro – ohne, dass auch nur eine Stelle mehr beschlossen wird. Das liegt an Tariferhöhungen, aber auch daran, dass die für heuer beschlossenen Stellen natürlich nur nach und nach besetzt und deshalb deren Kosten nur zu 75 Prozent in diesem Haushaltsjahr angesetzt wurden. 2024 schlagen sie dann zu 100 Prozent durch. Dazu kommen nach wie vor steigende Ausgaben im Sozial- und Jugendamtsbereich, auf die die Kreispolitik nur sehr bedingt Einfluss hat.

Sorge bereitet die Grunderwerbssteuerbeteiligung. Die wird voraussichtlich schon heuer rund 1,8 Millionen unter dem Vorjahresergebnis liegen – und dabei könnte es auch im kommenden Jahr bleiben. Welche Mittel es ansonsten 2024 vom Freistaat für die Kommunen beispielsweise über die Schlüsselzuweisungen geben wird, darüber kann Zimmermann nur spekulieren. Die entsprechenden Gespräche der kommunalen Spitzenverbände mit dem Finanzministerium werden erst nach der Landtagswahl am 8. Oktober geführt.

Tatsächlich beeinflussen könne der Landkreis seinen eigenen Investitionsplan, sagte Landrat Josef Niedermaier. Knapp 20 Millionen Euro sollen im kommenden Jahr vor allem in die Schulen fließen. „Wir wir werden nicht umhin kommen, das zu strecken oder den Plan zu überarbeiten“, sagte Niedermaier. Noch vor der Sommerpause wird es hier Vorschläge der Verwaltung geben, die am 24. Juli dem Kreistag vorgelegt werden. In Frage kommen nur Maßnahmen, die 2024 neu beginnen sollen. Um eine wird es bereits in der Sitzung des Kreisbauausschusses an diesem Montag in der Geretsrieder Franz-Marc-Schule gehen. Für die Turnhalle, die zur Sanierung ansteht, sollen im kommenden Jahr nur Planungskosten angesetzt werden.

Schon jetzt sind 8,5 Millionen an Krediten geplant

Denn klar ist auch, dass der Kreis eigentlich nur eine einzige Möglichkeit hat, seine Einnahmen zu steigern: die Kreisumlage. Deren Hebesatz zu erhöhen, belastet aber alle 21 Städte und Gemeinden, die ebenfalls viele Aufgaben zu erfüllen haben. Die andere Möglichkeit ist die Aufnahme von Krediten. Momentan sind für 2024 aber schon 8,5 Millionen Euro vorgesehen. Noch mehr sind bei steigenden Zinsen nicht die beste Idee.

Michael Häsch (CSU) fand es „sehr positiv, dass wir darüber schon im Juli diskutieren“. Was ihm Sorge bereite, seien die wachsenden Sozialausgaben. „Das sind Pflichtaufgaben, die wir nicht schieben können.“ Einfluss habe man aber auch keinen. „Da sitzen zu viele Leute in Ministerien, die sagen: Das ist wünschenswert.“ Dafür müsse der Landkreis dann bei Schulinvestitionen kürzen. „Ist das sozial?“, fragte Häsch. Fraktionskollege Werner Weindl findet es Ordnung, die Investitionen zu prüfen. „Der Landkreis geht nicht zugrunde, wenn das eine oder andere später kommt.“ Es sei aber durchaus auch sinnvoll, wirklich alle Ausgaben auf den Prüfstand zu stellen. Auch kleine Einsparungen würden sich summieren.

Mehr Disziplin beim Einhalten der Eckwerte forderte Barbara Schwendner (Grüne) ein. Im vergangenen Jahr habe man die zwar auch festgelegt, in den Fachausschüssen sei dann aber noch allerlei Zusätzliches beschlossen worden. Diese Tendenz erkenne sich jetzt auch schon wieder. „Das muss aufhören. Wir brauchen insgesamt mehr Verantwortungsbewusstsein.“ Fraktionskollege Klaus Koch wünschte sich auch, dass verbindlich festgelegt wird, was passiert, „wenn sich die Situation besser oder schlechter als gedacht entwickelt“.

