Mit dem Roboter am Unterricht teilnehmen: Julia Badstieber gibt Einblick in die Arbeit des Medienzentrums

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Mit Hilfe dieses Avatars können erkrankte Kinder am Unterricht und am Schulalltag teilnehmen und sich auch einbringen. © va

Mehr als 3300 digitale Medien können Lehrkräfte am Medienzentrum im Landratsamt entleihen. In der jüngsten Kreisausschusssitzung stellte die ehrenamtliche Leiterin Julia Badstieber das Zentrum vor.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Vermutlich erinnert sich jeder noch daran: endlose Dias, die der Biologielehrer zeigte, um die verschiedenen Entwicklungsstadien eines Insekts zu demonstrieren oder ein flimmernder Film in Geschichte, der einem glücklicherweise das Ausgefragtwerden ersparte. Medien wie diese entliehen Lehrkräfte früher in der 1922 gegründeten Kreisbildstelle.

Medienzentrum Bad Tölz-Wolfratshausen: Satzung muss angepasst werden

Das heißt mittlerweile Medienzentrum Bad Tölz-Wolfratshausen, ist im Landratsamt angesiedelt und längst in der Neuzeit angekommen. Allerdings ist die Satzung knapp 50 Jahre alt und muss daher angepasst werden. „Wir reden nicht mehr von Lichtbildern und Tonträgern, und wir spulen auch keine 16-Millimeter-Filme mehr zurück“, sagte Julia Badstieber in der jüngsten Kreisausschusssitzung. Die Lehrkraft leitet seit Oktober 2016 das Medienzentrum – und zwar ehrenamtlich. Ihr zur Seite steht die Verwaltungsangestellte Claudia Zacherl.

Lehrkräfte können sich an über 3300 Medien bedienen

Der Ausschuss behandelte in der Sitzung nicht nur die neue Satzung, sondern bekam auch einen Einblick in die Arbeit des Medienzentrums. Dieses verfügt über mehr als 3300 digitale Medien, die Lehrkräfte entleihen können. Das geht natürlich längst online – stöbern im Medienbestand inklusive.

Corona ließ die Entleihzahlen in die Höhe schnellen

Corona, der Lockdown und Homeschooling hatten große Auswirkungen auf die Entleihzahlen. Registrierte das Medienzentrum 2019 rund 4650 Entleihen von analogen und digitalen Medien sowie Geräten, waren es im Jahr darauf knapp 71 000 und im vergangenen Jahr immer noch knapp 36 000. Zur Arbeit der Einrichtung gehört aber auch die Beratung von Lehrkräften – unter anderem zum Medienangebot, aber auch zu urheberrechtlichen Fragen. Und das Angebot wird kontinuierlich erweitert.

Roboter überträgt live aus dem Klassenzimmer und kann sich sogar melden

„Was ist denn Kamishibai?“, fragte Landrat Josef Niedermaier (FW), der die verfügbaren Medien studiert hatte. Das sei ein ganz analoges Theater aus Holz, „das Kindergärten gerne bei uns ausleihen“, sagte Badstieber. Wer es moderner mag, wird im Bereich Robotik im Medienzentrum fündig. Da gibt es kleine Bots, die die Schüler mit Tablets steuern können und dabei die Grundlage des Programmierens lernen. Und es gibt einen Avatar, der es einem chronisch oder langzeiterkrankten Kind ermöglicht, dennoch am Unterricht teilzunehmen. Der kleine Telepräsenzroboter überträgt live aus dem Klassenzimmer ans Krankenbett. Sogar melden kann sich der Schüler, dann blinkt der Roboterkopf. Dieser kann aber auch mit auf den Pausenhof oder zum Schulausflug genommen werden, um dem Erkrankten das Gefühl zu geben, Teil der Klassengemeinschaft zu sein.

Neue Satzung für Medienzentrum einstimmig beschlossen

Eine kleine Demonstration gab es auch in der Sitzung – und ein Lob. „Die Schulen sind sehr zufrieden mit Ihrer Arbeit“, sagte Klaus Koch, Grünen-Fraktionschef und Leiter der Tölzer Marie-Luise-Schultze-Jahn-Schule. „Ein ganz herzliches Dankeschön dafür“, ergänzte Niedermaier. Die Satzung wurde vom Ausschuss einstimmig beschlossen. Dem schloss sich der Kreistag in seiner Sitzung am Montagnachmittag in der Wolfratshauser Loisachhalle an.

