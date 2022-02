Bad Tölz-Wolfratshausen: Kreishaushalt 2022 ohne Debatte beschlossen

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Einmal mehr tagte der Kreistag in der Mehrfach-Turnhalle des Geretsrieder Schulzentrums, weil dort anders als im Landratsamt die Mindestabstände gewahrt werden können. © Hermsdorf-Hiss

Mit 52:5 Stimmen hat der Kreistag den Haushalt 2022 beschlossen. Eine Diskussion oder Haushaltsreden gab es nicht. Einzig der CSU-Fraktionschef Bachhuber ließ eine Anmerkung verlesen.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Eigentlich hätte es die Sitzung der großen Haushaltsreden der Fraktionen werden sollen. Doch während es im vergangenen Jahr zumindest noch einige wenige Anmerkungen zum Finanzkurs des Landkreises gab, verzichteten die Kreispolitiker heuer gänzlich darauf. „Nicht, weil wir beleidigt sind“, beeilte sich Filiz Cetin, Sprecherin von SPD/Linke, zu erklären. Vielmehr habe man sich darauf verständigt, auf die Reden zu verzichten – mit Blick auf die hohen Inzidenzen und „aus Rücksicht auf die älteren Kollegen, die wir schützen wollen“, erklärte sie. Michael Müller (CSU) verstand zwar den Ansatz, hatte aber schon noch ein, zwei Anmerkungen zu dieser Haltung. Der Geretsrieder Bürgermeister erkannte hier „ein Demokratiedefizit“. Es sei wichtig, Entscheidungen für die Bürger transparent und nachvollziehbar zu treffen. „Wir müssen in der Öffentlichkeit dazu stehen, wie und warum wir unsere Entscheidungen treffen“, sagte Müller. Vor allem beim Haushalt, „der Königsdisziplin“ des Kreistags, wäre das angezeigt gewesen. „Hier hätte ich mir mehr Mut von den Fraktionssprechern gewünscht“, sagte Müller.

Keine Reden zum Kreishaushalt 2022

CSU-Fraktionschef Martin Bachhuber hatte zumindest noch eine kurze Anmerkung zum Haushalt. Weil er krankheitsbedingt verhindert war, verlas sie Werner Weindl (CSU). Vor Corona habe es fast keinen Tag gegeben, „als wir nicht von Greta Thunberg aus Schweden gehört und gelesen haben. Jeden Freitag haben sich die Schüler selbst Distanzunterricht verordnet, um für Klimaschutz und Nachhaltigkeit auf die Straße zu gehen“, so Bachhuber. Das Thema Nachhaltigkeit werde von vielen „wie eine Monstranz vor sich hergetragen“. Das sei durchaus gut so, denn es gebe nun einmal nur einen Planeten, den es zu schützen gelte. „Aber: Wenn es nicht um ökologische, sondern um ökonomische Fragen geht, ist von der Nachhaltigkeit plötzlich nicht mehr viel zu hören“, so Bachhuber. Das merke auch der Kreistag, wenn es um das Aufstellen des neuen Haushalts gehe. „Alle Haushalte sind doch darauf ausgelegt, dass die Wirtschaft weiter auf Hochtouren boomt und immer frischgedrucktes Geld in die Kassen flattert. Was aber passiert mit unserem Kreishaushalt, wenn die Wirtschaft mal stagniert, von einer Rezession ganz zu schweigen? Dann zerreißt es unseren Haushalt nach allen Regeln der Kunst – alle zuvor so optimistisch angedachten Projekte sind Makulatur“, heißt es in der Stellungnahme.

CSU-Fraktionschef Bachhuber appelliert: Nachhaltigkeit auch im finanziellen Bereich ernst zu nehmen

Die Bewältigung der Pandemiefolgen habe Milliarden verschlungen, darunter könnten auch öffentliche Zuschusszahlungen leiden. „Wir sind deshalb gut beraten, wenn wir bei unserem Kreishaushalt nicht weiter so tun, als sei das Füllhorn unerschöpflich.“ Vielmehr müsse man sich „für alle Eventualitäten rüsten“ und ein Signal setzen, „dass wir die Nachhaltigkeit auch im finanziellen Bereich sehr, sehr ernst nehmen“, so Bachhuber. Der CSU-Fraktionschef regt daher einen Workshop an, in dem sich der Kreistag intensiv mit den Finanzen auseinandersetzt. Dabei sollte es um Fragen gehen, wie: „Können wir unseren Kreishaushalt konsolidieren? Könnte uns ein Eckwertehaushalt weiterhelfen? Und schließlich: Wo haben wir noch Steuerungsmöglichkeiten, um Kosten einzusparen?“ Dabei sollte der Workshop möglichst noch im Frühjahr über die Bühne gehen und nicht erst kurz vor der nächsten Haushaltseinbringung, so Bachhuber.

Haushalt mit 52:5 Stimmen beschlossen

Diese Einladung nahm Landrat Josef Niedermaier (FW) „gerne an“. Er gab aber einmal mehr zu bedenken, dass viele Beschlüsse zwar auf Landes- und Bundesebene gefällt wurden, deren (teurer) Vollzug aber komplett auf die Landkreise abgewälzt wurde. Von diesen Ausgaben komme man auch nicht mehr weg. Dennoch sei er offen für den Workshop. „Ich erwarte dann aber auch, dass Sie sich alle in diese schwierige Materie einarbeiten“, sagte Niedermaier.

