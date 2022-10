Kreishaushalt 2023: Für die Kür ist kaum Geld übrig

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

„Dieser Haushalt treibt mich um wie selten einer zuvor“, sagte Landrat Josef Niedermaier im Kreistag. © Arp/A

Schwierige Diskussionen kommen auf die Fachausschüsse des Kreistags zu. Der Kreishaushalt 2023 bietet wenig Spielraum. Schon jetzt sind einiges an neuen Schulden und ein tiefer Griff in die Rücklagen vorgesehen. Und dabei hat man über neue – notwendige – Stellen noch gar nicht gesprochen.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Traditionell beginnen die Haushaltsberatungen mit einer Art Rede an die Nation von Landrat Josef Niedermaier (FW). Diskutiert wird das Zahlenwerk dann in den kommenden Wochen in den Fachausschüssen. Er sei seit knapp 30 Jahren in der Kommunalpolitik aktiv. „Aber dieser Haushalt treibt mich um wie selten einer zuvor“, bekannte Niedermaier. „Corona – und insbesondere die gesellschaftlichen und finanzpolitischen Folgen – ist noch nicht überstanden, der Klimawandel hat voll begonnen, die Kriege der Welt, insbesondere in der Ukraine, wirken sich direkt auf uns aus. Und dazu kommt ein Wiederaufflammen des Flüchtlingsstroms.“

Ein Großteil der Ausgaben sind Pflichtaufgaben

Dabei hat der Landkreis kaum finanziellen Spielraum. Ein Großteil der Ausgaben sind Pflichtaufgaben. Fast 38 Millionen Euro reicht der Kreis beispielsweise direkt an den Bezirk weiter. Theoretisch nicht unter die Pflichtaufgaben fallen die rund sieben Millionen Euro, die der Kreis in den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) stecken will. Er sehe hier zuweilen „Unverständnis, warum ausgerechnet für Busse so viel Geld ausgegeben wird“, wandte sich Niedermaier an die Kreisräte. Aber der Ausbau des ÖPNV sei „eine der wichtigsten Investitionen in die Zukunft“ – mit Blick auf den Klimawandel, aber auch mit Blick auf Menschen, die sich ein Auto nicht mehr leisten oder aus Altersgründen nicht mehr fahren können. „Wir können über die eine oder andere Priorität nachdenken, aber an der Mobilitätswende führt nichts, aber auch gar nichts vorbei.“ Für ihn, so Niedermaier, seien die Investitionen in den ÖPNV keine Kür. „Es ist meiner Meinung nach Pflicht.“

3,85 Millionen Euro Defizitausgleich für Kreisklinik und Geburtshilfe

Im Prinzip Kür sind auch die 3,85 Millionen Euro, die der Kreis heuer und voraussichtlich auch 2023 in den Defizitausgleich von Wolfratshauser Kreisklinik und Geburtshilfe stecken muss. Eigentlich ist diese kommunale Unterstützung in der Krankenhausfinanzierung nicht vorgesehen, seit Langem an vielen Standorten aber Gang und Gäbe. Wie sich die geplante Reform des Bunds auf Kliniken wie Wolfratshausen auswirke, sei offen. Gutes schwant dem Landrat eher nicht. „Fest steht: Der Standort zur medizinischen Versorgung steht nicht in Frage.“ Das alleine mindere aber das Defizitproblem natürlich nicht.

Bei den Personalkosten sind 19 beantragte Stellen noch nicht berücksichtigt

Auf 23,6 Millionen Euro belaufen sich die Personalkosten – theoretisch. Denn hier sind neu zu schaffende Stellen noch nicht berücksichtigt. 19 zusätzliche sind bislang angemeldet. Über sie wird der Kreisausschuss in seiner nächsten Sitzung beraten. Bei vielen komme man wegen gesetzlicher Vorgaben einfach nicht aus, sagte Niedermaier. Beispiel: die Wohngeldreform des Bundes. „Der Gesetzgeber möchte hier die Leistungen mehr als verdreifachen. Sie können sich vorstellen, welche Antragsflut das bei den Wohngeldstellen auslösen wird“, sagte Niedermaier. Dafür braucht es Personal – genauso wie für andere Aufgaben, die auf den Landkreis verlagert wurden.

Rund 20 Millionen Euro investiert der Kreis in seine Schulen

Nach wie vor wird der Kreis im kommenden Jahr massiv in seine Schulen investieren – und zwar knapp über 20 Millionen Euro. „Eine Summe, die sich sehen lassen kann, wie ich finde“, sagte Niedermaier. Voll durchschlagen werden hier die explodierenden Baukosten. Mit rund 3,5 Millionen Euro an Kostensteigerungen rechnet man beim beschlossenen Investitionsprogramm in den kommenden Jahren.

Hebesatz der Kreisumlage steigt auf 50,75 Prozent - oder noch etwas weiter

In Ermangelung eigener Steuereinnahmen muss sich der Kreis das Geld für seine Aufgaben von den Städten und Gemeinden holen. Der Hebesatz der Kreisumlage legt – grob gesagt – fest, wie viel der eigenen Steuereinnahmen die Kommunen an den Kreis weiterreichen. 49,7 Prozent waren es heuer, 50,75 Prozent werden es 2023 sein. Oder etwas mehr, wenn von den Kreisräten weitere Projekte und Stellen auf den Weg gebracht werden.

Dazu macht der Kreis neue Schulden: Acht Millionen Euro an Kreditaufnahmen sind geplant, allerdings werden auch 3,1 Millionen Euro getilgt. Weitere fünf Millionen Euro kommen aus der Rücklage. Etwa 2,5 Millionen Euro wird der Kreis Ende 2023 voraussichtlich noch auf der hohen Kante haben.

Läuft alles glatt, wird der Kreistag den Haushalt Ende Februar beschließen.

Mehr Verantwortung für die Politik In einem Workshop befassten sich die Kreisräte mit der Frage, ob an der Art der Haushaltsaufstellung etwas geändert werden soll. Im Prinzip stellte sich in den vergangenen Jahren immer wieder das Problem, dass die Fachausschüsse allerlei Projekte und anderes beschlossen, sie der Kreisausschuss mehr oder minder begeistert abnickte und Kreiskämmerer Ralf Zimmermann dann schauen musste, wo das nötige Geld dafür aufgetrieben werden kann. Seine Möglichkeiten sind überschaubar: Hebesatz für die Kreisumlage erhöhen und damit die Gemeinde mehr belasten, mehr Geld aus den (schrumpfenden) Rücklagen holen oder mehr Kredite. Gerade Letzteres ist aber in Zeiten steigender Zinsen eine schlechte Wahl.

Nun aber bekommen die Fachausschüsse genaue Budgets vorgegeben. Werden Dinge beschlossen, die nicht in diesen Finanzrahmen passen, müssen sie sagen, wo das benötigte Geld dafür herkommen soll. Die Auswahlmöglichkeiten sind im Prinzip dieselben, die Zimmermann hat, aber die Budgetvorgaben verlagern die Verantwortung mehr auf die Politik. Der Kreisausschuss – zuständig fürs Geld – kann dann sagen, ob er den vorgeschlagenen Weg mitträgt oder nicht.