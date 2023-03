Bei Jahresversammlung des Kreisjagdverbands: Diskussion über Steinbock-Projekt an der Benediktenwand

Teilen

Die Steinbock-Kolonie an der Benediktenwand soll durch Tiere aus der Schweiz vergrößert und verjüngt werden. © Josef Hartl / Archiv

Bei der Jahresversammlung des Kreisjagdverbands gab es eine kontroverse Diskussion über das Steinbock-Projekt an der Benediktenwand.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Lebhaft diskutiert wurde vor wenigen Tagen bei der Jahresversammlung des Kreisjagdverbands (KJV) in der Alten Schießstätte in Bad Tölz. Die Tagesordnung war zügig abgehandelt, aber dann ging es bei zwei Themen zur Sache – nämlich beim Steinbock-Projekt an der Benediktenwand und hinsichtlich der Querelen im Bayerischen Jagdverband (BJV). Dessen Präsident Ernst Weidenbusch war zur Versammlung nach Tölz gekommen. In Bezug auf das Steinbock-Projekt kam es zu einem Disput mit Rudolf Plochmann in dessen Funktion als Hochwild-Hegeringleiter.

Steinbockprojekt an der Benediktenwand: Hin und Her zwischen Ministerium und Naturschutzbehörde

Seit zwei Jahren ist geplant, zehn aus der Schweiz stammende Stück Steinwild an der Benediktenwand einzusetzen (wir berichteten mehrfach). Ziel des Projekts ist es, die dort isoliert lebende Kolonie unter wissenschaftlicher Begleitung zu vergrößern und frisches Blut in den Bestand zu bringen. Treibende Kraft hinter diesem Vorhaben ist die Hochwild-Hegegemeinschaft des KJV. Mit einbezogen war von Anfang an die Untere Jagdbehörde am Tölzer Landratsamt. Doch dass sich die Umsetzung des Planes derart in die Länge ziehen würde, damit hatte man eigentlich nicht gerechnet. Während die behördlichen Genehmigungen von der Schweizer Seite relativ schnell erteilt wurden, wie KJV-Vorsitzender Wolfgang Morlang berichtete, ist der Bewilligungsablauf der hiesigen Politik bis heute im Gange. Seit Beginn, so Morlang, sei es ein Hin und Her zwischen Ministerium und Naturschutzbehörde.

Ehrungen beim Kreisjagdverband: Bereits seit 60 Jahren ist (ab 2. v. li.) Benedikt März als Mitglied eingetragen, seit 40 Jahren sind Hans Willibald und Elisabeth Heil dabei. Auf 25-jährige Zugehörigkeit können Rainer Jurda, Franz von Sigriz und Engelbert Grasberger zurückblicken. Kreisvorsitzender Wolfgang Morlang (li.) und BJV-Präsident Ernst Weidenbusch (re.) bedankten sich für die Treue. © krinner

Der Teufel dürfte wie so oft im Detail stecken, wie ein kurzer Schlagabtausch zwischen Weidenbusch und dem neuen Hochwild-Hegeringleiter Rudolf Plochmann aufzeigte. Plochmann, Leiter des Tölzer Staatsforstbetriebs, ist als Hochwild-Hegeringleiter der Nachfolger des verstorbenen Anton Krinner, der das Steinwildprojekt mit Herzblut forciert hatte.

Unser Bad-Tölz-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.

Disput zwischen Weidenbusch und Plochmann

Im Disput zwischen Weidenbusch und Plochmann ging es etwa um missverständlich oder nicht eindeutig formulierte Absichtserklärungen. Eine Rolle spielten dabei auch die schon lange angemeldeten Bedenken, dass die Steinbock-Kolonie im Falle einer Erstarkung mehr Futter brauche und mehr Verbiss verursache sowie das Gams- und Hirschwild in tieferliegende Zonen vertreibe, wo deshalb ebenfalls stärkerer Verbiss zu befürchten sei.

Weidenbusch unterstrich an Plochmann gerichtet seinen Standpunkt, dass nicht derjenige, der die Population zähle und eine gewisse Überzahl feststelle, dann mit der Reduzierung durch Erlegen beauftragt werden soll. „Wenn überhaupt, dann soll das ein Externer machen“, sagte Weidenbusch. Plochmann erwiderte, es sei nicht sein Ansinnen, diesbezüglich zu einem Abschuss zu kommen. Weidenbusch erklärte weiter, er stehe – anders als von manchen verlautbart – voll und ganz hinter dem Projekt. Nicht umsonst habe der Bayerische Jagdverband 85 000 Euro Förderung bewilligt. Er habe sich zudem im Ministerium dafür eingesetzt und erwarte nun für die kommende Woche endlich einen positiven Bescheid.

Einige werben für Abwahl Weidenbuschs

Bezüglich der Querelen im BJV werfen einige Mitarbeiter dem Präsidenten verschiedene Verfehlungen vor und werben für dessen Abwahl beim im März stattfindenden Landesjägertag (wir berichteten überregional). Mittlerweile habe sich das Blatt gewendet, so Weidenbusch. Es lägen Beweise gegen das unlautere Vorgehen der gegnerischen Gruppe vor. Eigentlich gehe es den Aufwieglern darum, die Grundsätze und Befugnisse der Jagd zu schmälern. Die Jägerschaft wolle sich jedoch nicht als Dienstleister der Grundbesitzer positionieren lassen.

Morlang bedauert Streit im BJV

Kreisjagdvorsitzender Wolfgang Morlang, selbst Mitglied im Präsidium des BJV und zugleich Oberbayern-Vorsitzender, bedauerte den seit Jahren anhaltenden Streit im BJV. Die Vorwürfe gegen den ehemaligen BJV-Präsidenten Jürgen Vocke seien allesamt ausgeräumt worden. Man könne schon den Eindruck gewinnen, dass die öffentliche Demontage des Präsidenten „jetzt bei Weidenbusch wiederholt werden soll“, sagte Morlang.

Die Diskussion der Tölzer Jägerschaft über die aktuellen Ereignisse ging im Anschluss nicht öffentlich vonstatten. Von Rosi Bauer

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.