Ukraine-Krieg: Landkreis bereitet Notunterkünfte in Turnhallen vor - 500 Flüchtlinge erwartet

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

In der Flüchtlingskrise 2015 diente die Adalbert-Stifter-Turnhalle in Geretsried schon einmal als Unterkunft – hier ein Archivbild. Jetzt wird die Halle für die Aufnahme von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine vorbereitet. © sh

Immer mehr Menschen fliehen vor dem Krieg in der Ukraine. Der Landkreis bereitet sich auf die Ankunft hunderter Flüchtlinge vor. Unter anderem werden derzeit Turnhallen in Notunterkünfte umgewandelt.

Bad Tölz-Wolfratshausen - Wir rechnen jederzeit mit einer größeren Zahl an Flüchtenden aus der Ukraine auch bei uns im Landkreis“, sagt Landrat Josef Niedermaier. Wie viele Menschen tatsächlich kommen, sei schwer vorherzusehen. „Die Prognosen gehen von mindestens 500 Personen in den nächsten 14 Tagen aus, wobei das natürlich auch noch einmal mehr werden könnten“, so Niedermaier. Er und der Krisenstab des Landratsamts sind seit der vergangenen Woche damit beschäftigt, Unterkünfte zu finden und „Wohnraum im großen Stil anzumieten“, heißt es in einer Pressemitteilung. Denn die vorhandenen dezentralen Asylunterkünfte seien beinahe voll belegt.

In Geretsried wird die städtische Turnhalle in eine Unterkunft umgewandelt, Tölzer Halle folgt

Die Einrichtungen sollen für die Registrierung der Menschen genutzt werden können, aber auch für die erste vorübergehende Unterbringung geeignet sein. Zudem werde das Gesundheitsamt bei allen Ankommenden einen Corona-Schnelltest durchführen. „Ist das Ergebnis positiv, müssen Infizierte in Isolation. Auch dafür braucht es eine Unterbringungsmöglichkeit“, so das Landratsamt. Bereits angemietet wurde unter anderem ein Teil der Jugendherberge Bad Tölz, weitere Gespräche laufen. Zudem bereitet der Landkreis derzeit die städtische Turnhalle am Geretsrieder Schulzentrum an der Adalbert-Stifter-Straße als Unterkunft vor. In der kommenden Woche folgt die Turnhalle des Tölzer Gabriel-von-Seidl-Gymnasiums. Beide Städte seien informiert.

Tölzer Bürgermeister lobt Zusammenarbeit mit dem Landratsamt

Das bestätigt der Tölzer Bürgermeister Ingo Mehner. „Der Landrat hat uns am Samstag über die Entwicklung informiert. Seitdem sind wir in engem konstruktiven Austausch.“ Die Zusammenarbeit laufe „sehr professionell und effektiv“, sagt der Rathauschef. „Als Stadt unterstützen wir die Arbeit des Landratsamts, indem wir uns um zusätzliche Wohnungen bemühen. Einerseits vermitteln wir den Kontakt zwischen privaten Anbietern und dem Landratsamt, andererseits unternehmen wir viele Anstrengungen, um städtische Wohnungen und einen Teil der Familiennotunterkunft für die Ankommenden vorzubereiten.“

160 private Unterkünfte wurden bereits ans Landratsamt gemeldet

Die Nutzer der Turnhallen bittet Niedermaier „um Verständnis und Solidarität“. Natürlich seien große Einheiten wie Turnhallen in Zeiten einer Pandemie „nur bedingt das geeignete Mittel“, so der Landrat. Umso dankbarer ist er daher jedem, der bereits eine Unterbringungsmöglichkeit beim Landratsamt hat registrieren lassen. 160 Plätze waren bis Montagmorgen bei der Behörde gemeldet.

Private Anbieter werden gebeten, weiteren Wohnraum zu melden

„Alle, die Wohnraum zur Verfügung stellen können, bitte ich inständig, sich bei uns zu melden“, appelliert der Landrat noch einmal an alle Bürger. Gästezimmer, Appartement, Wohnung – Angebote können per Mail an ukrainehilfe@lra-toelz.de geschickt werden. Das Landratsamt prüfe die Plätze und kontaktiere bei Bedarf den Anbieter. „Ganz gleich, wo die Menschen bei uns unterkommen, sie sollen zumindest etwas Ruhe finden und wieder Kraft schöpfen können, soweit dies unter diesen Umständen überhaupt möglich ist“, sagt Niedermaier.

Max-Rill-Gymnasium schafft Platz für 30 Kriegsflüchtlinge

Bislang wurden die Flüchtlinge aus der Ukraine, die den Landkreis erreichten, zumeist privat aufgenommen. Einige Initiativen sind entstanden. Unter anderem bereitet das Reichersbeurer Max-Rill-Gymnasium in einem seiner Häuser, in dem sonst Internatsschüler wohnen, gerade 30 Plätze für ukrainische Flüchtlinge vor. Am Montag wurden laut Schulleiterin Carmen Mendez die ersten Flüchtlinge erwartet. Bereits in der vergangenen Woche kamen fünf Flüchtlinge bei einem Ickinger unter. Sechs Personen waren am Sonntag in dezentralen Unterkünften des Kreises untergebracht.

Zwei Drittel der Geflüchteten sind Frauen und Kinder

Zwei Drittel der Geflüchteten seien Frauen und Kinder, berichtet das Landratsamt. Zu den Übrigen gehörten auch junge Menschen aus Afrika, die in der Ukraine gelebt haben, weil sie dort beispielsweise studierten und dort auch integriert waren. Rechtlich gelten die geflüchteten Ukrainer beziehungsweise diejenigen mit einem Aufenthaltstitel der Ukraine nicht als Asylbewerber, sondern als Kriegsflüchtlinge. Als solche erhalten sie die Möglichkeit, in Deutschland zu leben und zu arbeiten, haben aber auch Anspruch auf Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.

Weitere Informationen (auch auf Ukrainisch) hat das Landratsamt auf www.lra-toelz.de/ ukrainehilfe zusammengestellt.

