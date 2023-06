Song-Contest zur Landtagswahl: Es gibt 3000 Euro zu gewinnen

Von: Elena Royer

Beim Song-Contest zu den Landtagswahlen ist jede Musikrichtung erIaubt. In Anlehnung an das legendäre Foto der Beatles auf der Londoner „Abbey Road“ posierten die Verantwortlichen für den Song-Contest (v. li.) Monika Frühsorger, Solomon Solgit, Verena Peck und Sandra Kresta. © Pröhl

Im Landkreis findet anlässlich der Landtagswahl ein Song-Contest statt. Wer teilnehmen kann und was sonst noch wichtig ist, erklärten die Verantwortlichen bei einem Pressegespräch.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Im Vorfeld der Landtagswahlen am 8. Oktober werden auch die Schüler im Landkreis wieder zur Wahlurne gebeten. Bei der U18-Wahl setzen sie sich mit Themen rund ums Wählen, um Parteien und Kandidaten auseinander. Erstmals gibt es in diesem Zusammenhang eine besondere Aktion: Einen Song-Contest zum Thema Demokratie. „Your Voice, Your Choice“ (deutsch: „Deine Stimme, deine Wahl“) heißt er. Alles Wichtige dazu erklärten die Verantwortlichen am Mittwoch bei einem Pressegespräch im Landratsamt.

Song-Contest als zusätzliches Angebot zu den U-18-Wahlen im Landkreis

„Wir haben uns zum Anspruch gemacht, jungen Leuten das politische System zu erklären“, sagte Kreisjugendpflegerin Verena Peck. „Und wir haben überlegt, was wir zusätzlich zu den U18-Wahlen anbieten können, um die Jugendlichen im Landkreis für das Thema Wählen zu sensibilisieren.“

28 Schulen beteiligen sich an U-18-Wahlen

An der U18-Wahl vom 21. bis 29. September beteiligen sich in diesem Jahr 28 Schulen, erklärt Monika Frühsorger, Praktikantin im Amt für Jugend und Familie. „Die Ergebnisse werden bis 29. September veröffentlicht. So erhalten die Erwachsenen im Vorfeld der eigentlichen Wahlen ein Stimmungsbild der Jugend.“ Sandra Kresta, Geschäftsführerin des Kreisjugendrings (KJR), ergänzte: „Das ist eine super Chance, um ans Wählen herangeführt zu werden. Jeder Schüler sollte das nutzen.“

„Flankierend haben wir uns gefragt“, so Peck, „wie wir die Jugendlichen nicht nur über die Schulen erreichen können, sondern wie man das Thema Wählen auch mit Freizeit verbinden kann.“ Ihr zufolge habe man bei anderen Projekten festgestellt, dass das Interesse für Musik im Landkreis groß sei. Die Idee für einen Song-Contest war geboren.

Song-Contest: Jede Musikrichtung ist möglich

„Mitmachen können junge Leute bis 27 Jahre“, erklärte Kresta. „Einzelkünstler oder Bands. Bei einer Band müssen 50 Prozent aus dem Landkreis kommen. Die selbst geschrieben Songs sollen sich mit Demokratie befassen oder können Wahlaufforderungen sein. Außerdem muss das Stück live zu performen sein.“ Beim Genre haben die Künstler freie Hand. „Alles ist möglich. Pop, Rock, Schlager, Heavy Metal“, zählte Kresta auf. Die Hauptsprache soll Deutsch oder Englisch sein. Das schließe andere Sprachen aber nicht aus. „So einen Song zu schreiben, erfordert natürlich eine intensive Auseinandersetzung mit politischen Themen. Wir legen bei der Bewertung auch einen großen Fokus auf den Text“, so Peck. Dieser dürfe weder parteipolitisch noch diskriminierend und die Songs keine Cover sein.

Live-Festival am 23. September auf Dachterrasse von XXXLutz

Wer mitmachen möchte, kann sich bis zum 1. August auf der Homepage des KJR anmelden. Damit qualifiziert man sich für die Teilnahme an einem Live-Festival am 23. September auf der Dachterrasse des Möbelhauses XXXLutz in Wolfratshausen, wo der Gewinner-Song vom Publikum gekürt wird. Der Erstplatzierte erhält ein Preisgeld von 3000 Euro, der Zweite 2000 Euro, der dritte Platz wird mit 1000 Euro belohnt. „Wahrscheinlich müssen wir eine Vorauswahl treffen, da wir jetzt schon vier Anmeldungen und etliche Interessierte haben“ sagte Peck. „Aber wir versuchen, es so vielen wie nur geht, zu ermöglichen.“ Auch die Direktkandidaten sind zu dem Festival eingeladen.

Künstler Solomon Solgit unterstützt bei Umsetzung

Um den Song-Contest so professionell wie möglich zu gestalten, haben sich die Organisatoren den Künstler Solomon Solgit mit ins Boot geholt. „Der Contest ist eine super Möglichkeit zu sehen, was Jugendliche über Demokratie ausdrücken wollen“, sagte er. Für die Umsetzung erhoffen sich die Organisatoren Spenden von Firmen oder Privatpersonen. „Ein super Zeichen, um die jugendpolitische Bildung zu unterstützen“, befand Kresta.

An dem Projekt beteiligen sich neben dem Amt für Jugend und Familie und dem KJR viele weitere lokale Träger der Jugendarbeit.

Weitere Infos: Spenden kann man auf das Konto des KJR: IBAN: DE09 7005 4306 0000 0267 08. Weitere Infos: kjr-toel.de/your-voice-your-choice/

