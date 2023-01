Auf ins Schneevergnügen: Die Langlauf-Saison hat begonnen - Hier sind die Loipen gespurt

Zwei in der Spur: Wie auf der Loipe hinter der alten Talstation in Lenggries ist an vielen Orten im Landkreis derzeit das Langlaufen möglich.

Wintersport

Nach langem Warten ist im Landkreis endlich der Winter eingezogen. Da lassen sich die Wintersportler nicht lange bitten. Wo Langläufer auf ihre Kosten kommen? Ein Überblick.

Jachenau

In der Jachenau wurde am Sonntag gespurt, wie Felix Kellner, Geschäftsleiter der Gemeinde, auf Anfrage mitteilt. Wie berichtet gibt es den Loipeneinstieg gleich hinter dem Lenggrieser Ortsteil Leger in dieser Saison nicht mehr. Auch der Parkplatz dort kann nicht mehr genutzt werden. Aktuell ist ab Höhe Grundschule bis Letten gespurt, so Kellner. „Hier ist nur Skating möglich. Für die klassische Loipe liegt aktuell noch zu wenig Schnee.“ Der Loipenpflegebeitrag in der Jachenau liegt auch in diesem Jahr bei vier Euro. Neu ist, dass der Betrag jetzt in einen Automat geworfen werden muss.

Bad Tölz

Die Reutberg- und die Ellbach-Loipe sind derzeit noch nicht gespurt.

Benediktbeuern

In Benediktbeuern ist die fünf Kilometer lange Loipe gespurt. Der beliebte Abschnitt in Häusern/Gschwendt wird montags bis freitags von 17 bis 21 Uhr mit Flutlicht beleuchtet, ist auf der Internetseite der Gemeinde zu lesen.

Hinterriß

Ebenfalls seit Sonntag in Betrieb ist die 30 Kilometer lange Loipe Hinterriß-Eng. „Aber nur die klassische Langlaufloipe“, erklärt Florian Reindl vom Gasthof Post in Hinterriß. „Die Nachfrage ist da, es herrscht schon guter Betrieb“, sagt er. 2,50 Euro müssen für die Benutzung an der Einwurfbox nach der Mautstelle entrichtet werden.

Lenggries

In Lenggries sind die Loipen Lenggries-Schlegldorf (5 Kilometer), Lenggries-Wegscheid (3,5 Kilometer) und Wegscheid-Schwarzenbachtal (7 Kilometer) offen. Außerdem ist die zwei Kilometer lange Nachtloipe an der alten Talstation gespurt. „Die klassischen Loipen sind nur bedingt befahrbar“, erklärt Andrea Fischhaber von der Tourist-Info gegenüber unserer Zeitung. „Dafür liegt noch zu wenig Schnee.“ Die Nachfrage sei aber schon da. Vier Euro kostet der Loipenpflegebeitrag in Lenggries.

Bad Heilbrunn

Etwas mehr Schnee würde auch der Loipe in Bad Heilbrunn guttun. Dort ist die insgesamt zwölf Kilometer lange Loipe zwar gespurt und offen, gibt Rosi Rieker von der Tourist-Info Auskunft „aber mit Einschränkungen“, betont sie. „Es bräuchte dringend Schnee. Der Loipenwart hat am Sonntag gesagt, dass an machen Stellen schon das Gras rausschaut.“

Geretsried

In Geretsried steht dem Langlauf-Vergnügen nichts im Wege. Dort gibt es ein Netz von drei verschiedenen Langlaufloipen in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Königsdorf, wie die Stadt auf ihrer Homepage schreibt. Auf zwei Loipen gelangen Wintersportler vom Rathaus über die Böhmwiese Richtung Süden bis zum Bibisee (14 Kilometer). Von dort aus kann eine zusätzliche Runde (5 Kilometer) zum Königsdorfer Segelflugplatz angehängt werden.

Gaißach

In Gaißach ist ebenfalls schon gespurt, heißt es aus dem Rathaus. Dort ist die sieben Kilometer lange Loipe zwischen Mühl und Untersteinbach geöffnet.

Kochel am See

Auch in Kochel steht dem Wintervergnügen nichts im Wege. In den acht Kilometer langen Rundkurs kann man entweder am Ötzschlössl in Pessenbach oder in Kochel starten, wie es auf der Homepage von „Tölzer Land“ heißt.

Walchensee

Der einfache Rundkurs im Dorf ist laut der Homepage von „Tölzer Land Tourismus“ aufgrund von Schneemangel geschlossen.

