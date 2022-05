Marken-Motiv Sylvensteinsee: Postwertzeichen erscheint in der Serie „Deutschland von oben“

Von: Melina Staar

Die „fjordartige“ Landschaft des Sylvensteinsees ist auf einer neuen Briefmarke zu sehen. © Deutsche Post

Ein bekanntes Motiv ziert nun eine Briefmarke. Der Sylvensteinspeicher. Unter anderem weil für seinen Bau ein Dorf verlegt werden musste, wird ihm die Ehre einer eigenen Marke zuteil.

Bad Tölz-Wolfratshausen/Lenggries – Jedes Jahr erscheinen 52 neue Briefmarken. In diesem Jahr können Landkreis-Bewohner ein für sie bekanntes Motiv auf einer 100-Cent-Marke entdecken: den Sylvensteinspeicher.

Aufgrund dieser Besonderheiten erhält Sylvensteinspeicher eine eigene Marke

Wie Klaus-Dieter Nawrath, Pressesprecher Süd der Post, mitteilt, wird die Marke in der Serie „Deutschland von oben“ erscheinen. Zu sehen sein wird „ein Blick aus der Vogelperspektive auf den türkis-grünen Stausee im oberen Isarwinkel“. Die Ehre einer eigenen Marke erhält der Sylvenstein aufgrund einiger Besonderheiten: dass für den Bau nicht nur Straßen, sondern das Dorf Fall verlegt werden musste, etwa.

Dass die Stauanlage sowohl dem Hochwasserschutz als auch der Stromgewinnung dient. Und nicht zuletzt aufgrund der beispiellosen Natur, die der Postsprecher „fjordartig“ nennt. Wie er weiter mitteilt, versieht die Post seit 2021 Briefmarken mit einem eindeutigen, fälschungssicheren Matrixcode auf dem rechten Markenrand. Dadurch seien die Postwertzeichen insgesamt etwas größer geworden, was mehr Möglichkeiten für die Motivgestaltung biete.

Marken an mehreren Stellen erhältlich - Tauschtag am 25. Juni

Erhältlich sein werden die Marken in den Postfilialen, aber ebenso über die Briefmarken-Freunde. „Am 25. Juni haben wir im Kleinen Kursaal in Bad Tölz Großtauschtag, da wird die Post mit einem Event-Team da sein und ebenfalls Marken verkaufen“, berichtet Stefan Kirschneck von den Briefmarken-Freunden. Ihm ist die neue Marke in einer Fachzeitschrift sofort aufgefallen. „Es gibt schönere Motive, aber mit dem Kehrdruck ist es schon etwas Besonderes.“

Infostand zur Sonderbriefmarke

Nur der Wert von 100 Cent oder zwei Euro – es handelt sich um ein Motiv über zwei Marken hinweg – sei ungünstig. „Dafür gibt es eigentlich keinen Bedarf.“ Daher vermutet er, dass die Marke nicht so begehrt sein wird bei den Sammlern. Die Deutsche Post wird zudem am Sonntag, 7., und Montag, 8. August, mit einem Informationsstand in Lenggries vor Ort sein. Interessierte können sich an diesen beiden Tagen Informationen zur Sonderbriefmarke einholen.

Mehrere Motive aus dem Landkreis zierten bereits eine Marke

Es ist übrigens nicht das erste Mal, dass ein Motiv aus dem Landkreis auf einer Marke abgedruckt wird. So gab es eine aus dem Jahr 2005, die den Kraftpostbus zeigt, der zwischen Tölz und Lenggries verkehrte. 2012 wurde dann das Brauneck verewigt. Und es gibt eine Leonhardi-Marke, die laut Stefan Kirschneck noch immer im Programm ist. Mit ihrem Wert von 45 Cent und wegen ihres Motivs sei sie „sehr begehrt“.

Ein Wermutstropfen für ihn ist es, dass immer mehr selbstklebende Briefmarken Überhand nehmen. „Die sind für Sammler weniger begehrenswert.“ Die alten Marken seien gern gesehen, die Neuheiten eher weniger. Auch gebe es keine Jugend, die das Sammeln weiter betreibe. „Briefmarken-Sammeln ist wohl ein Spiel, das dem Ende zugeht.“

